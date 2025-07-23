جناح هولندا: بناء فجر جديد معًا على أرضية مشتركة

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يحتفي جناح هولندا في أوساكا إكسبو 2025 بشعار ”بناء فجر جديد معًا على أرضية مشتركة“، مجسدًا رؤية تعاونية لخلق قيم جديدة من خلال تبادل الأفكار على أسس مشتركة. يتميز الجناح بتصميم خارجي مبهر، حيث تطفو كرة بيضاء بقطر 11 مترًا في وسط المبنى، ترمز إلى الطاقة المتجددة وشروق شمس جديدة. تحتوي هذه الكرة على شاشة عرض بزاوية 360 درجة، تقدم تجربة بصرية غامرة تأسر الزوار.

عند دخول الجناح، يتلقى كل زائر جهازًا تفاعليًا بحجم راحة اليد على شكل كرة متوهجة تتغير ألوانها. يتيح هذا الجهاز التحكم في تدفق المياه، موجهًا الزوار في رحلة تفاعلية عبر استكشاف مصادر الطاقة المبتكرة، مثل الهيدروجين، ومعززًا الوعي بأهمية التحول نحو مستقبل مستدام.

تتألق الشخصية الهولندية الشهيرة ميفي، المحبوبة في اليابان من خلال كتب الصور، كسفيرة للأطفال في الجناح. تظهر ميفي على لوحات توضيحية مخصصة للأطفال، مما يجعل التجربة ممتعة وتعليمية للزوار الصغار. كما تتوفر منتجات ميفي المصممة خصيصًا في مقهى الجناح ومتجر الهدايا، مضيفة لمسة من السحر والبهجة.

يجمع جناح هولندا بين الابتكار التكنولوجي، الاستدامة، والإبداع الثقافي، مدعوًا الزوار من جميع الأعمار للمشاركة في بناء مستقبل مشرق على أرضية مشتركة، حيث تلتقي الأفكار لتشكل فجرًا جديدًا.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)