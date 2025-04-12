جناح قطر في أوساكا إكسبو: الجمع بين الماضي العريق والمستقبل الطموح

سياحة وسفر

يُجسّد جناح دولة قطر في إكسبو 2025 أوساكا حوارًا فنيًا وثقافيًا بين الشرق والشرق، حيث صُمم من قبل مكتب ”كينغو كوما وشركائه“ بالتعاون مع متاحف قطر، في عمل معماري يُبرز القواسم المشتركة التي تربط بين الحرف اليدوية القطرية واليابانية، خاصة تلك المرتبطة بالبحر. إذ يشكّل الجناح تجسيدًا رمزيًا لعلاقة البلدين العميقة بالبحر، الذي كان ولا يزال مصدرًا للحياة، ووسيلة للتبادل التجاري والمعرفي عبر القرون.

يستحضر تصميم الجناح، بتفاصيله الدقيقة، تقنيات بناء قوارب ”الدَّو“ التقليدية التي لطالما كانت رمزًا للتراث البحري القطري، جنبًا إلى جنب مع حرفية النجارة اليابانية العريقة. وقد شُيّد الهيكل من تشابك هندسي خشبي معقد، مغطى بقماش أبيض شفاف يرمز إلى أشرعة السفن، في إشارة بصرية إلى الحكايات البحرية التي جمعت شواطئ الخليج العربي بسواحل شرق إفريقيا، واليمن، والهند، وحتى جنوب شرق آسيا.

ويُقدّم الجناح تجربة معمارية وبصرية تفاعلية تأسر الزائر منذ اللحظة الأولى، تأخذه في رحلة استكشاف متعددة الأبعاد، تسرد تطوّر دولة قطر الحديث، بدءًا من جذورها البحرية والثقافية، وصولًا إلى رؤيتها الطموحة للمستقبل في إطار ”رؤية قطر الوطنية 2030“. وتُسلّط المعروضات الضوء على الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024–2030)، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار والاستثمار في الإنسان والبيئة.

يمتد الجناح على مساحة تقارب 1200 متر مربع، ويقع في موقع متميّز ضمن منطقة المعرض، حيث جرى وضع حجر الأساس في أبريل 2024، إيذانًا بانطلاق أعمال البناء وفق أعلى معايير الاستدامة. وقد جرى تصميم الجناح ليتناغم مع شعار إكسبو أوساكا ”تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا“، مما يعكس التزام دولة قطر بإيجاد حلول مبتكرة للتنمية المستدامة، بالتوازي مع الحفاظ على الهوية الثقافية.

ولا تقتصر التجربة داخل الجناح على الجانب المعماري فقط، بل تمتد لتُبرز الثقافة القطرية كقوة ناعمة مؤثرة عالميًا، من خلال الفنون، والتقاليد، والضيافة، والتكنولوجيا، والتبادل المعرفي. وتُعرض فيه مبادرات تُعزز من مكانة قطر كوجهة استثمارية وتجارية رائدة في المنطقة، وكمركز ثقافي نابض بالحياة.