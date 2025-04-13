جناح الكويت في أوساكا إكسبو: منارة المستقبل بين رمال الصحراء وضياء الطموح

سياحة وسفر

يُجسِّد جناح الكويت في إكسبو 2025 في أوساكا هذا المفهوم من خلال طابعه المعماري الجريء وتصميم فضاءاته الداخلية الرحبة، وما ينتظر الزوار فيه من تجارِب. كل ذلك يجعل هذا الجناح بمثابة الوجهة المثالية للسفر عبر المكان إلى الكويت والاستمتاع بعالم من الجمال على مختلف المستويات. واستلهم تصميم الجناح من المشهد المعماري المميز للكويت وأساليب البناء التقليدية التي تظهر في مختلف أركان المبنى، حيث تأتي المساحات المفتوحة والطراز المعماري الفريد الذي يأخذ شكل جناحي طائر في مقدمة المبنى.

يمتاز الجناح بتصميمه المبهر الذي تتم إنارته ليلاً وهو ما يؤكد على مفهوم ”منارة المستقبل“. وفي قلب الجناح الذي يمتدّ لطابقين يوجد سقف كبير سيعكس رؤية الكويت للمستقبل وسيكون على شكل قبة عملاقة. أما مصدر الإلهام فهو تأمل السماء المرصعة بالنجوم ليلاً في الصحراء. هناك أيضاً الباحة الخلفية للجناح والتي تحاكي العمارة الإسلامية التقليدية وتشمل حديقة غنّاء تضمّ مجموعة من النباتات الشائعة في الكويت.



أول ما سينتظر الزوار لدى دخولهم سيكون عرضاً تمهيدياً مُلهِماً يُقدِّم إضاءات على كنوز الكويت المكنونة من خلال لؤلؤة عملاقة. ثم يدخل الزوار إلى قاعة تحاكي الأجواء الصحراوية وتسرد تاريخ التبادل التجاري للكويت. أما القاعة الثالثة، فتتمحور حول أهل الكويت وشعبها، إذ تضمّ جداراً تفاعلياً كبيراً يُظهر فسيفساء المجتمع الكويتي، ويُبرز شخصيات ملهِمة ومشاريع شكّلت علامة فارقة في تاريخ البلاد. تنطوي هذه القاعة على دعوة للزوار للتفاعل مع المحتوى والتعرّف على جوانب متنوعة من ثقافة الكويت واقتصادها ومشاريعها العلمية. أما في قاعة العرض الأساسي، فسيرسم الزوار بأنفسهم معالم المستقبل عبر إسقاط مثير على قُبة الجناح من خلال إرسال أمنياتهم وأحلامهم للغد المشرق.