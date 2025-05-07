جناح الأمم المتحدة في أوساكا إكسبو: متحدون من أجل مستقبل أفضل

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يجمع جناح الأمم المتحدة وكالاتها وأمانتها العامة تحت شعار ”الإنسانية أقوى عندما تتحد“، لعرض مبادراتها ومنتجاتها في تجربة ملهمة. يسلط الجناح الضوء على تاريخ المنظمة الممتد لثمانين عامًا منذ تأسيسها عام 1945، مع التركيز على جهودها المتواصلة في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والفقر، وتقديم الدعم خلال الأزمات الإنسانية، كالنزاعات والكوارث الطبيعية. يدعو الجناح الزوار لاستكشاف العلاقة بين أنشطة الأمم المتحدة وحياتهم اليومية، وتشجيعهم على التفكير في دورهم الشخصي في بناء مستقبل مستدام من خلال ممارسات بسيطة مثل تقليل النفايات أو دعم التعليم.

يضم الجناح معروضات تفاعلية، مثل شاشات رقمية تعرض قصص نجاح من جميع أنحاء العالم، وجلسات حوارية توضح كيف تساهم الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الجوع وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما يوفر المتجر الخاص بالجناح فرصة اقتناء بضائع الأمم المتحدة الحصرية، مثل القمصان والحقائب التي تحمل شعارات الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى هدايا تذكارية مصممة خصيصًا للمعرض، مثل دفاتر وأقلام مستوحاة من رسالة المنظمة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)