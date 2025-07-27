جناح كولومبيا: بلد الجمال

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يجسد الجناح الكولومبي في إكسبو 2025 رؤية كولومبيا كأمةٍ تتألق بجمالها الحيّ، مستلهمًا ثروتها الطبيعية والثقافية العميقة. تتمتع كولومبيا، بما تملكه من ثاني أكبر وفرة من مصادر المياه العذبة في أمريكا الجنوبية، بتنوع بيولوجي استثنائي، حيث تزخر بالنباتات والكائنات التي تجعلها واحدة من أكثر دول العالم تنوعًا بيئيًا. هذه الثروة الطبيعية لم تُغذِ الطبيعة فحسب، بل ألهمت أيضًا الأدب الكولومبي، ومن أبرزها رواية ”مئة عام من العزلة“ للكاتب الحائز على جائزة نوبل غابرييل غارسيا ماركيز.

يتميز تصميم الجناح المعماري بشكله الفريد الذي يشبه كومة من مكعبات الثلج، مستوحى من مشهد مؤثر في رواية ماركيز حيث اكتشف البطل الشاب الجليد لأول مرة، في لحظة تمزج السحر بالواقع. يدعو المعرض داخل الجناح الزوار لاستكشاف طموح كولومبيا في بناء أمةٍ نابضة بالجمال، من خلال ثقافتها المستمدة من الطبيعة، ومعالمها السياحية الخلابة، ومنتجاتها المتنوعة التي تعكس إبداع شعبها.

يأخذ الجناح الزوار في رحلة حسية تجمع بين التراث والحداثة، مقدمًا تجربة غامرة تحتفي بتنوع كولومبيا البيولوجي والثقافي، وتؤكد التزامها بمستقبل مستدام يعكس روعتها الطبيعية وقوتها الإبداعية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)