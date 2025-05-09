جناح سنغافورة في أوساكا إكسبو: مستقبل ينبض من قلب الحلم

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

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يُعد جناح سنغافورة في معرض أوساكا إكسبو، الذي انطلق في 13 أبريل/ نيسان 2025، تجسيدًا لروح الطموح والابتكار، متمثلاً في رمز الجناح اللافت: كرة الأحلام الحمراء الزاهية التي ترتفع 17 مترًا. استُلهم تصميم هذه الكرة من تقاليد ”إيما“ اليابانية، وهي ألواح نذرية خشبية تُكتب عليها الأمنيات والأحلام، لتعكس تطلعات سنغافورة نحو مستقبل مشرق. تتكون الكرة من 17,000 قرص ألومنيوم قابل لإعادة التدوير، مزينة بأنماط مستوحاة من الزهور الاستوائية والرموز الثقافية السنغافورية، مما يجمع بين الاستدامة والجماليات الحديثة. تتوهج الكرة بلون أحمر نابض بالحياة، رمزًا للطاقة والوحدة، وتُضاء ليلاً بإضاءة ديناميكية تعزز جاذبيتها البصرية.

يقع الجناح في منطقة ”إنقاذ الأرواح“ ضمن المعرض (حسب الخريطة الرسمية لإكسبو 2025)، ويروي قصة سنغافورة، الدولة الجزرية الصغيرة التي تحولت من ميناء متواضع إلى مركز عالمي للابتكار والتنمية خلال ستة عقود فقط. تستخدم المعروضات تقنيات تفاعلية مثل الأعمال الورقية المتحركة، وصناديق الموسيقى الكهربائية، وشاشات العرض ثلاثية الأبعاد لتقديم رحلة غامرة تبرز محطات تطور سنغافورة. تشمل المعروضات قصصًا عن إنجازاتها في الاستدامة، مثل مشروع ”مدينة في حديقة“، ومبادرات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنوعها الثقافي الذي يجمع بين التراث الصيني والماليزي والهندي والأوراسيوي. يتيح معرض تفاعلي للزوار كتابة ”أمنياتهم“ الرقمية على شاشات مستوحاة من ألواح إيما، ليصبحوا جزءًا من سردية الأحلام الجماعية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)