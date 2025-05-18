جناح كوريا في أوساكا إكسبو: تواصل إنساني عابر للحدود تحت شعار «مع القلوب»

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يحمل جناح كوريا شعار ”مع القلوب“، ويأخذ الزوار في رحلة مستقبلية تأملية تُجسّد تجربة مجتمعية متطورة كما قد تبدو في عام 2040. يتميز الجناح بجدار خارجي مبهر يواجه حلبة القاعة الرئيسية، مزوّد بشاشة عرض عملاقة تعرض فيديوهات حية مبهرة لعروض الكيبوب، إلى جانب جولات افتراضية تأسر الأنفاس لأجمل المواقع السياحية في كوريا، مما يبرز الجاذبية الثقافية الفريدة للبلاد بأسلوب بصري ساحر.

في الداخل، تقدم القاعة تجربة غامرة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تحويل أصوات الزوار وتفاعلاتهم إلى مقطوعات موسيقية أوركسترالية متناغمة في الوقت الفعلي، مما يخلق سيمفونية جماعية تعكس إبداع الزوار وروح الابتكار الكورية. هذه التجربة التفاعلية تُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدمج الفن والتواصل البشري بطرق غير مسبوقة.

يُعد جناح كوريا وجهة لا تُفوَّت، حيث يمزج بين الطاقة النابضة للكيبوب، والجمال الطبيعي، والتكنولوجيا المتطورة، ليمنح الزوار تجربة ثقافية ومستقبلية تترك أثرًا عميقًا.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)