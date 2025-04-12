جناح مملكة البحرين في أوساكا إكسبو: تحفة معمارية تنقل روح البحرين إلى العالم

سياحة وسفر

يمتد جناح مملكة البحرين في أوساكا إكسبو على مساحة 995 مترًا مربعًا، بارتفاع يصل إلى 13.7 مترًا، موزعة على أربعة طوابق تطل على مشهد بحري ساحر يجسد جوهر الرواية التي يرويها الجناح: ارتباط البحرين العميق بالبحر عبر التاريخ وحتى اليوم. صُمم هذا الجناح المميز بإبداع المهندسة المعمارية اللبنانية لينا الغطمة، المقيمة في باريس، بالتعاون مع مكتبها ”Lina Ghotmeh Architecture“، ليكون نموذجًا للاستدامة، يمزج بين الحداثة والإرث الثقافي الغني للمملكة بأسلوب مبهر.

يجسد الجناح مفاهيم الاستدامة، التبادل الثقافي، والحرفية المتقنة، حيث بُني باستخدام حوالي 3000 قطعة خشبية طبيعية، صيغت بتقنيات نجارة دقيقة تعكس الحرص على استغلال الموارد بكفاءة. يستلهم التصميم الخارجي شكل السفن التقليدية، ليروي قصص السفر والتواصل عبر البحار، بينما تتيح القواعد البسيطة للجناح الاستغناء عن الخرسانة، مما يسهل إعادة استخدام معظم المواد بعد انتهاء المعرض. كما يعزز نظام التهوية الطبيعية كفاءة الطاقة، مما يجعل الجناح نموذجًا رائدًا في التصميم المعماري والبيئي المستدام.

تتألق تجربة الجناح من خلال رحلة حسية ممتعة عبر خمس مناطق تفاعلية، كل منها تستحضر إحدى الحواس الخمس، نفذت بالتعاون مع نخبة من المبدعين المحليين والدوليين. ساهمت شركة التصميم البحرينية ”شيبرد ستوديو“ في صياغة المعرض الداخلي، بينما قدمت الفنانة سيسيل تولاس مكتبتين عطريتين فريدتين، وصمم الفنان البحريني حسن حجيري تركيبًا صوتيًا يرافق الزوار في تجربتهم الحسية داخل الجناح.

يخصص الجناح طابقًا لاستشراف مستقبل البحرين تحت إشراف مجلس التنمية الاقتصادية، حيث يبرز هذا القسم الموقع الاستراتيجي للمملكة ودورها المتعاظم كمركز اقتصادي عالمي ووجهة استثمارية واعدة. ولإرضاء عشاق الطعام، يدير المقهى الداخلي الشيفة البحرينية تاله بشمي، التي تقدم قائمة طعام إبداعية تمزج نكهات المطبخ البحريني التقليدي بتقنيات الطهي اليابانية الحديثة، معبرة عن التلاقي الثقافي بأسلوب راقٍ ومبتكر.