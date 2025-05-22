جناح فرنسا في أوساكا إكسبو: ترنيمة الحب

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يأخذ الجناح الفرنسي شكل مسرح فخم تحت شعار ”ترنيمة الحب“، حيث يجمع بين الأناقة الفرنسية الراقية والإبداع المستوحى من الثقافة اليابانية. تُعرض في الداخل مجموعة مختارة من إبداعات دور الأزياء العالمية المرموقة، التي تُبرز مهاراتها الحرفية الاستثنائية وشغفها بالتفاصيل، مع لمسات مستلهمة من الجماليات اليابانية التقليدية والمعاصرة.

تشمل المعروضات المنتظمة مساحة فنية مبهرة صُممت باستخدام 85 صندوقًا أيقونيًا من لويس فويتون، تُرتب في تناغم بصري يحاكي الإبداع المعماري. أما ديور فتعرض بدلات ”بار“ الأنيقة، المُبطنة بألوان العلم الفرنسي الثلاثية – الأحمر والأبيض والأزرق – في تصميم يعكس الفخر الوطني، إلى جانب زجاجات عطر مبتكرة مُصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، تجمع بين الفن والتكنولوجيا.

يستضيف سيلين معرضًا مؤقتًا يضم أعمالًا فنية مطلية بالورنيش التقليدي، من إبداع مجموعة هيكوجو ماكي الفنية في مدينة واجيما اليابانية، مما يعكس التقاء الإرث الحرفي الياباني بالرؤية العصرية. من جهته، يقدم شوميه تجربة رقمية غامرة تأسر الحواس من خلال معرض فني يعتمد على أحدث تقنيات العرض، لكن تماثيل رودان الموضوعة بأسلوب عفوي إلى جانب شاشات العرض عالية الدقة تسرق الأضواء، مضيفةً عمقًا تاريخيًا وجماليًا للتجربة.

تتألق شركة مويت هينيسي، عملاق المشروبات الفاخرة، من خلال قائمة طعام مميزة في البيسترو المُلحق بالجناح، حيث تقدم تشكيلة من المشروبات الراقية التي تُكمل الأجواء الفاخرة. وتدعو حديقة السطح الزوار للاسترخاء وسط أحضان الزهور العطرة، في مساحة هادئة تُطل على مناظر خلابة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للتأمل والاستمتاع بسحر الجناح.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)