الجناح الياباني في أوساكا إكسبو: رؤية المستقبل من قلب الثقافة والتكنولوجيا

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يتميز جناح اليابان في معرض أوساكا إكسبو 2025، الذي صممته شركة نيكين سيكاي تحت عنوان ”بين الأحياء“، بهيكل دائري مبتكر يجسد دورة الحياة. كما تُظهر الصور، رُتبت ألواح خشبية متراكبة (CLT) على شكل قوس، مما يسمح برؤية الجزء الداخلي عبر الفجوات، ويخلق تجربة بصرية ديناميكية تعكس الانسجام بين الطبيعة والتكنولوجيا. هذه الألواح، القابلة للفك والإعادة استخدامها، تُبرز التزام اليابان بالاستدامة، مستلهمةً من تقنيات البناء اليابانية التقليدية مثل ”ساشيمونو“، التي تُركز على الدقة والحرفية دون استخدام مسامير.

يضم الجناح ثلاثة معارض رئيسية: ”من الماء إلى المادة“، التي تستعرض كيفية تحويل الموارد الطبيعية إلى مواد حياتية؛ ”من المادة إلى الجسم“، التي تركز على دور المواد في دعم الحياة البشرية والكائنات الحية؛ و”من النفايات إلى الماء“، التي تسلط الضوء على إعادة التدوير وإغلاق حلقة دورة الحياة. تأخذ الجولة الزائرين عبر مسارات دائرية تربط بين مناطق نباتية، مزرعة صغيرة، ومصنع تفاعلي، مما يتيح تجربة غامرة تشعرهم بدفء الخشب وتدمجهم في مفهوم ”دورة الحياة“.

يتضمن الجناح محطة بيوغاز مبتكرة تحول نفايات الطعام إلى طاقة، معروضة بشكل تفاعلي لإلهام الزائرين باتباع سلوكيات مستدامة. يحتوي الجناح على ثلاثة مداخل ومخارج منفصلة، كل منها يقدم تجربة فريدة، مع مسارات تتشابك بسلاسة مع الحدائق الخارجية والمناظر الطبيعية، مما يعزز الارتباط بالطبيعة ويبرز الجماليات اليابانية البسيطة والعميقة. كما يشتمل التصميم على تقنيات حديثة مثل شاشات تفاعلية وعروض بصرية تشرح العلاقة بين الإنسان والكوكب، مع التركيز على رؤية إكسبو 2025: ”تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا“.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)