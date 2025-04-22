أوساكا إكسبو 2025: جناح الصحة يرسم ملامح الرعاية الطبية في عالم الغد

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

زيارة معرض إكسبو 2025 أوساكا رحلة مبهرة إلى المستقبل، تتجلى بشكل خاص في جناح أوساكا الصحي، الذي يجمع بين الابتكار المعماري والتكنولوجيا المتقدمة. يتميز الجناح بسقف مستوحى من عش طائر، مصمم ليتيح تدفق الماء بحرية، مما يخلق تناغمًا بصريًا وبيئيًا مع جزيرة يوميشيما الاصطناعية التي تستضيف المعرض. هذا التصميم، الذي يعكس رؤية الاستدامة، يجعل الجناح امتدادًا عضويًا للطبيعة المحيطة.

في الداخل، ينقسم الجناح إلى سبع مناطق تفاعلية تأخذ الزوار في رحلة غامرة إلى ”أوساكا المستقبل“. تدمج هذه المساحات بين التكنولوجيا المتطورة والوعي الصحي، مقدمة تجارب مبتكرة. في إحدى المناطق، يمكن للزوار استكشاف تصور رقمي لمظهرهم بعد 25 عامًا، مما يحفز التفكير في أنماط الحياة وصحة الشيخوخة. وفي مساحة أخرى، ينغمس الزوار في عالم لعبة الفيديو الشهيرة Monster Hunter من خلال تجربة واقع افتراضي بزاوية 360 درجة، تعتمد على مؤثرات بصرية وصوتية واهتزازات تضعهم في قلب المغامرة.

يجسد جناح أوساكا الصحي، الذي يحمل اسم ”جناح مدينة أوساكا: مختبر الحياة“، نقطة التقاء بين الخيال العلمي والواقع. يعكس الجناح شعار المعرض ”تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا“ من خلال استعراض كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز الصحة والرفاهية. كما يبرز دور أوساكا كمركز للابتكار الطبي والتكنولوجي، مع إشارات إلى خطط المدينة لتطوير منطقة يوميشيما كمركز عالمي للعلوم الحيوية. زيارة هذا الجناح ليست مجرد تجربة بصرية، بل دعوة لاستكشاف مستقبل الصحة بطريقة ملهمة وتفاعلية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)