جناح سوميتومو في أوساكا إكسبو: التحرك نحو المستقبل يبدأ من الغابة

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

تقدم مجموعة سوميتومو، التي يقع مقرها في أوساكا وتاريخها يمتد لنحو 400 عام، رؤية مستقبلية في إكسبو 2025 تحت شعار ”دعونا نتحرك نحو مستقبل يبدأ من الغابة“. جناحها، المصمم كمبنى خشبي مستوحى من خط تلال منجم بيشي للنحاس في محافظة إهيمي، يجسد ارتباط المجموعة التاريخي بالطبيعة. هذا المنجم، الذي ازدهر منذ القرن السابع عشر، كان حجر الأساس لنمو سوميتومو، والتصميم ذو الأسقف المتداخلة يعكس الانسجام بين التراث والابتكار الحديث.

يوفر الجناح تجارب تفاعلية مدعومة بتكنولوجيا رقمية متقدمة. تجربة ”الغابة المجهولة - قصة الحياة المجهولة“ تستخدم الواقع الافتراضي لنقل الزوار إلى قلب الغابات، حيث يستكشفون تنوع الكائنات الحية، من النباتات النادرة إلى الحيوانات المهددة، مما يعزز الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي. أما تجربة ”زراعة الأشجار“ فتتيح للزوار محاكاة زراعة غابة رقمية باستخدام شاشات لمسية، حيث يرون كيف تؤثر اختياراتهم على التوازن البيئي، مما يبرز دور الغابات في امتصاص الكربون ومكافحة تغير المناخ.

الجناح يشجع الزوار على مواجهة الطبيعة مباشرة من خلال مساحات مفتوحة مزينة بأشجار حقيقية وروائح خشبية طبيعية، مما يخلق تجربة حسية غامرة. هذه التجارب تحفز التفكير في حلول مبتكرة لتحديات بيئية، مثل إعادة التشجير وتطوير مواد بناء مستدامة. يعكس الجناح التزام سوميتومو بدمج التراث الطبيعي مع التكنولوجيا، مستلهمًا من تاريخها في إدارة الغابات ومشاريع الطاقة المتجددة. من خلال هذا العرض، تهدف سوميتومو إلى إلهام الزوار برؤية مستقبل مستدام، حيث تكون الغابات ليس فقط مصدرًا للموارد، بل محفزًا للابتكار والتنمية العالمية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)