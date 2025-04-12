أرض نومو… حيث تلتقي التكنولوجيا بالخيال في جناح باناسونيك بمعرض أوساكا إكسبو

سياحة وسفر

يستعد جناح ”أرض نومو“، الذي تقدمه مجموعة باناسونيك في أوساكا إكسبو، ليصبح وجهة ملهمة تُحفّز خيال الأطفال وتُعزز إبداعهم، خاصة جيل ألفا، قادة المستقبل. ينطلق الجناح من مفهوم ”أطلق العنان لقلبك وعقلك، وانفتح العالم“، ليقدم تجربة فريدة تربط بين الحواس والاستدامة والابتكار، عبر تصميم مبهر يحتفي بفكرة ”التداول“ - وهي رؤية ترى العالم كشبكة مترابطة تجمع المادة، العقول، الرفاهية، والبيئة.

يتميز جناح ”أرض نومو“ بتصميم مبتكر يجسد مبدأ إعادة التدوير، ليس فقط كأداة للاستدامة، بل كتعبير عن الجمال والبهجة. صُنع الجناح باستخدام مواد مُعاد تدويرها، مثل الحديد والنحاس المستخلص من الأجهزة المنتهية الصلاحية ونفايات المصانع، ليحقق حيادًا كربونيًا كاملاً، بدءًا من مرحلة التصميم وصولاً إلى التفكيك. في هذا السياق، تشارك المهندسة المعمارية يوكو ناغاياما، مصممة الجناح، رؤيتها قائلة: ”لم يكن هدفنا مجرد إعادة استخدام المواد أو تحقيق الاستدامة، بل أردنا أن ننقل إحساسًا بالبهجة والجمال يتجاوز التوقعات.“

من جانبها، أضافت ميتشيكو أوغاوا، مديرة العلاقات الخارجية في كانساي وترويج المعرض بشركة باناسونيك القابضة: ”نسعى من خلال ’أرض نومو‘ إلى إلهام الأطفال لاستكشاف إمكانياتهم اللامحدودة، وتعزيز وعيهم بأهمية الترابط بين الإنسان والطبيعة، بما يتماشى مع رؤية باناسونيك لمستقبل مستدام.“

يضم الجناح مناطق تفاعلية متنوعة، كل منها مصمم لتحفيز حواس الزوار وتشجيعهم على التفكير الإبداعي. سواء من خلال العروض المرئية الغامرة أو التجارب العملية، يدعو ”أرض نومو“ زواره إلى الانطلاق في رحلة اكتشاف تُبرز كيف يمكن للأفكار البسيطة أن تتحول إلى حلول مبتكرة لعالم أفضل.