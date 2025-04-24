جناح ميتسوبيشي المستقبلي في أوساكا إكسبو: ربط الأرض الحية بالمستقبل

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

تحت شعار ”ربط الأرض الحية بالمستقبل“، يقدم جناح ميتسوبيشي المستقبلي في معرض أوساكا إكسبو 2025 تجربة غامرة تأخذ الزائرين في رحلة عبر 4 مليارات سنة منذ بداية الحياة على الأرض وحتى آفاق المستقبل البعيد. صممته شركة ميتسوبيشي جيشو للتصميم، ويتميز الجناح بهيكل معماري مبتكر يشبه سفينة أم تطفو فوق الأرض، رمزًا للربط بين الماضي، الحاضر، والمستقبل. يقع على جزيرة يوميشيما الاصطناعية، ويجمع بين التكنولوجيا المتطورة، الرواية العلمية، والترفيه لخلق تجربة تأسر الحواس وتحفز التفكير في تطور الحياة وإمكانياتها.

جوهر الجناح هو تجربة ”رحلة إلى الحياة“، وهي مغامرة مدتها تسع دقائق على متن مكوك عمودي يتيح السفر عبر الزمان والمكان. تبدأ الرحلة من لحظة ظهور الحياة قبل 4 مليارات سنة في أعماق البحار، مرورًا بتطور الكائنات الحية، وصولاً إلى استكشاف الفضاء وإمكانيات الحياة على كواكب مثل المريخ. تُعرض القصة على شاشة منحنية عملاقة بارتفاع 9 أمتار وعرض 11 مترًا، تمتد من الجدار الأمامي إلى السقف، مما يوفر تجربة بصرية غامرة. الصور القوية، مع مؤثرات صوتية وبصرية متقدمة مثل الصوت المكاني، تجعل الزائرين يشعرون وكأنهم يعيشون تطور الحياة، من الأحياء الدقيقة الأولى إلى المستعمرات الفضائية المستقبلية.

يشرف على السيناريو ياسوتو سيكيني، مدير معهد علوم الحياة الأرضية بجامعة طوكيو للعلوم، وهو خبير في علم الكواكب يركز على إمكانية وجود الحياة في النظام الشمسي. تضمن خبرته دقة علمية ورؤى عميقة حول أصل الحياة ومستقبلها. تضيف الشخصيتان المرشدتان، ViVi وNana، بصوتي الممثلين الصوتيين الشهيرين هاناي ناتسوكي وهايامي ساوري، لمسة عاطفية وجذابة، حيث ترافقان الزائرين بأسلوب مفعم بالحيوية، مما يجعل الرحلة ممتعة وملهمة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)