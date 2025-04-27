المستقبل بلون التفاؤل... اكتشف جناح الابتسامة في أوساكا إكسبو!

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

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واراي ميراي: الضحك بوابة لمستقبل أكثر إشراقًا في أوساكا إكسبو

في مشهد يجمع بين الخيال والفكاهة، يستقبل جناح ”يوشيموتو واراي ميراي“ زوار أوساكا إكسبو بكرة ضخمة مشرقة بالابتسامة، بقطر يبلغ نحو 20 مترًا، تعلو تلًا يُشكل المدخل الرئيسي لهذا الفضاء الفريد. ويمتد خلفها عالمٌ نابض بالضحك والأمل، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بعروض ترفيهية وفعاليات حية تحت سماء من البهجة.

ينطلق الجناح من مفهوم ”توسيع إمكانيات جديدة للضحك من أجل مجتمع مستقبلي حقيقي لحياتنا“، وهي رؤية تتجاوز حدود أهداف التنمية المستدامة، لتلامس جوهر التواصل الإنساني في أبسط صوره وأكثرها عمقًا: الضحك.

ولا يقتصر الجناح على الترفيه فقط، بل يشكّل مساحة تعليمية وتفاعلية للأطفال من جميع أنحاء العالم، حيث يُعاد ابتكار الضحك كوسيلة لتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية، وتعزيز التفاهم المشترك بين الأجيال الجديدة.

زوروا جناح ”واراي ميراي“، واختبروا كيف يمكن لابتسامة واحدة أن تبني مستقبلًا أكثر إشراقًا لنا جميعًا.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)