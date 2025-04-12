في قلب أوساكا إكسبو 2025... جناح غاندام يجسد عبقرية اليابان في الخيال العلمي

سياحة وسفر

يدعو جناح مستوحى من سلسلة الأنمي اليابانية الشهيرة Mobile Suit Gundam زوار إكسبو 2025 في أوساكا إلى تجربة مستقبلية غامرة تستكشف احتمالات الحياة في الفضاء والتقنيات التي لم تُحقق بعد. يمثل الجناح منصة إبداعية تحفّز الخيال وتدفع نحو التأمل في أشكال الحياة المستقبلية والتطور التكنولوجي المرتقب.

عند المدخل، يستقبل الزوار تمثال ضخم لشخصية ”غاندام“ بارتفاع يقارب 17 مترًا، يقف شامخًا كرمز للقوة والطموح البشري نحو استكشاف ما وراء كوكب الأرض. يضفي هذا التمثال طابعًا أسطوريًا على التجربة ويشكل نقطة جذب رئيسية لعشاق الأنمي والتقنيات على حد سواء.

داخل الجناح، يبدأ العرض المرئي في عام 2150، حيث تنطلق رحلة افتراضية من جزيرة يوميشيما — موقع المعرض — نحو محطة فضائية ضخمة. وعلى امتداد هذه الرحلة التفاعلية، تُعرض Mobile Suits وهي تُستخدم لأغراض سلمية مثل البحث العلمي والبناء في الفضاء، إلا أن السياق سرعان ما يتغير، لتتحول المغامرة إلى مواجهة درامية تشد الأنفاس.

تتميز التجربة بعناصر تقنية متقدمة، من بينها شاشة ضخمة بعمق 18 مترًا وارتفاع 8 أمتار، إلى جانب أرضية متحركة تهتز بتزامن مع مجريات العرض، ما يعزز الإحساس بالواقعية والانغماس الكامل في عالم غاندام. إنها رحلة متعددة الحواس تُثير الحماسة، وتمنح الزوار لمحة عن كيف يمكن للفن والخيال أن يوجّها تصوراتنا لمجتمعات المستقبل.