من الطاقة إلى الإبهار: اكتشف ”أوباكي وندرلاند“ في أوساكا إكسبو

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

جناح ”أوباكي ووندرلاند“ في إكسبو 2025 أوساكا، التابع لاتحاد الغاز الياباني، يقدم تجربة ترفيهية ممتعة تحت شعار ”باكيرو – صيغ مستقبلنا!“. يركز الجناح على مفهوم ”التحول“ (باكيرو)، حيث يشارك الزوار في تجارب تفاعلية مع ”الأشباح“ (أوباكي) لاستكشاف مستقبل مستدام. يتميز الجناح بهيكل غشائي بتصميم مثلثي مبتكر، مغطى بمادة عاكسة للحرارة، لتقليل استهلاك الطاقة وتدعم الحياد الكربوني.

بمساعدة الدليل ”ميتشي“، شخصية شبحية ساحرة، يستخدم الزوار نظارات ”باكيرو“ للواقع المعزز والافتراضي لخوض مغامرة مدتها 40 دقيقة. تتيح هذه التجربة التفاعل مع أشياء ثلاثية الأبعاد في عالم خيالي يعكس الاستهلاكية، مع رسالة أعمق حول تغيير السلوكيات لتحقيق التوازن البيئي. يستكشف الجناح تقنيات مستقبلية، مثل حلول الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، لتعزيز الحياد الكربوني.

الجناح مصمم ليكون جذابًا للأطفال (من 7 سنوات فأعلى) والعائلات، مع طاقم يرتدي زي الأشباح وشخصيات مثل ميتشي وسبعة أشباح أخرى تضفي جوًا مبهجًا. يعكس الجناح التزامًا بالاستدامة من خلال استخدام مواد معاد تدويرها وممارسات التصميم الصديقة للبيئة، مما يشجع الزوار على التفكير في دورهم في تشكيل مستقبل أكثر اخضرارًا.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)