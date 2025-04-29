شراكة إبداعية في إكسبو أوساكا: جناح مشترك لمجموعة إيدا وجامعة أوساكا متروبوليتان

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يقدم الجناح المشترك بين مجموعة إيدا وجامعة أوساكا متروبوليتان في إكسبو 2025 رؤية مبتكرة تحت مفهوم ”موبيوس المستدام“. يستلهم التصميم الخارجي فكرة شريط موبيوس، رمز الاستمرارية والتكامل، معبرًا عن طموح الناس لعيش حياة سعيدة ومستقبل مشرق. يتم تغطية السطح الخارجي بقماش نيشيجين التقليدي الياباني، المعالج بتقنيات حديثة، ليجمع بين التراث الثقافي والابتكار التكنولوجي، مما يعكس اندماج الماضي والمستقبل.

داخليًا، يركز الجناح على عرض ”إسكان مستقبلي“ و”تخطيط مجتمعي“ يهدفان إلى تحقيق حياة صحية ومريحة. يتم تحقيق ذلك من خلال تقنيات متطورة تشمل أنظمة ذكية لإدارة الموارد، وتصميمات معمارية تعزز الرفاهية، ومصادر طاقة متجددة تدعم مجتمعًا خاليًا من الكربون. تشمل العروض نماذج تفاعلية لمنازل مستدامة مجهزة بحلول مثل الألواح الشمسية المدمجة وأنظمة إعادة تدوير المياه، إلى جانب تخطيطات مدن ذكية تركز على التنقل الأخضر والمساحات العامة المستدامة.

من خلال هذا الجناح، تسعى مجموعة إيدا وجامعة أوساكا متروبوليتان إلى إلهام الزوار بتصور مستقبل يوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة، مع الاحتفاء بالتراث الثقافي الياباني. يجسد الجناح التزامًا بالاستدامة والابتكار، مقدمًا نموذجًا لمجتمعات المستقبل التي تعزز جودة الحياة وتحمي الكوكب.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)