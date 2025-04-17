الجناح المصري في أوساكا إكسبو: حضارة الفراعنة تعيد رسم ملامح المستقبل

سياحة وسفر

تفخر مصر بعراقة حضارتها وإشراقة مستقبلها، وتُجسّد ذلك في مشاركتها المتميزة في معرض إكسبو 2025 في أوساكا، تحت شعار: ”مصر الحديثة: الإرث، النسج، والمستقبل“.

في الجناح المصري، يُمنح الزوار تجربة تفاعلية غامرة تبدأ بعروض مرئية بانورامية على الجدران الأربعة للغرفة الرئيسية، تأخذهم في رحلة ساحرة عبر الزمن، من ألق الحضارة الفرعونية القديمة، مرورًا بفترات تاريخية متنوعة، ووصولًا إلى الطموحات التنموية المعاصرة. تُعرض كنوز مصر الأثرية، مثل الأهرامات وأبو الهول، بتقنيات رقمية مبتكرة تحاكي الواقع، إلى جانب مشروعات حديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومبادرات التحول للطاقة المتجددة، ما يعكس التوازن بين العراقة والتحديث.

كما يسلّط الجناح الضوء على المتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أكبر متاحف الآثار في العالم، ويقع على مقربة من أهرامات الجيزة، باعتباره رمزًا لتجديد العرض المتحفي المصري بأسلوب عصري، يربط الماضي بالحاضر.

ويضم الجناح أيضًا قسمًا تفاعليًا يعرض فرص الاستثمار في مصر، ومبادرات ريادة الأعمال، إلى جانب جناح ثقافي يُبرز الفنون والحِرف المصرية التقليدية، ما يمنح الزائر فرصة للتعرّف على روح مصر متعددة الأوجه: حضارة، تنمية، وسياحة.

إنه جناح يجمع بين الهوية الأصيلة والرؤية المستقبلية، ليُبرِز مصر بوصفها دولة ذات إرث عالمي، وشريك واعد في بناء مستقبل مشترك مع العالم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)