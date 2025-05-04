من قرطاج إلى أوساكا: تونس تروي حكايتها في أوساكا إكسبو

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يمتد الجناح التونسي في إكسبو 2025 على مساحة 300 متر مربع، تحت شعار ”رنين“ (RESONANCE)، ضمن قسم إنقاذ الحياة البشرية التابع لمحور ”الشراكة في مجالات التجديد والعلوم والتكنولوجيا“. يجسد الجناح، بتصميم معماري فني مبتكر صيغ بأيادٍ شابة تونسية مبدعة، مساهمة تونس في مواجهة التحديات المستقبلية الكبرى، مقدمًا تجربة حسية وثقافية غامرة تروي تنوع وثراء التاريخ والحاضر التونسيين عبر أربعة فضاءات متميزة.

تبدأ رحلة الزائر في فضاء ”الصدى“ (Echo)، حيث ينبض التراث القرطاجي العريق بالحياة باستخدام تقنيات الهولوغرام المتطورة، لتعيد إحياء لحظات تاريخية خالدة بأسلوب تفاعلي مبهر. ينتقل الزائر بعدها إلى فضاء ”المسار“ (Élan)، وهو ممر صحراوي رمزي يحتضن سرديات بصرية تأسر الأنفاس، تروي قصص التحول والطموح عبر الزمن. ثم يصل إلى فضاء ”اليقظة“ (Éveil)، الذي يعكس صورة تونس المعاصرة النابضة بالحياة، مع التركيز على مشاريع الابتكار والاستدامة التي تشكل رؤية البلاد للمستقبل.

تختتم الرحلة في فضاء ”الجوهر“ (Essence)، حيث يزهو مجسم شامخ للقائد القرطاجي حنبعل، رمز القوة والإرادة، إلى جانب فسيفساء زيتونية مبهرة ولوحة فنية أصيلة تعبر عن قيم السلام، الجمال، والانتماء العميق للأرض التونسية. يتخلل الجناح ممر معطر بشذى الياسمين، زهرة تونس الوطنية، التي ترمز ببياضها الناصع إلى السلام، النقاء، وحفاوة الاستقبال التي يشتهر بها الشعب التونسي لضيوفه من مختلف أنحاء العالم.

ويتميّز الجناح التونسي أيضًا بركن ضيافة تونسي يعكس ثراء التراث الغذائي، حيث يتم تقديم أطباق تقليدية باستخدام زيت الزيتون التونسي، ضمن رؤية ترويجية للمأكولات والمنتجات المحلية ذات الجودة العالية في قالب عصري راقٍ.

يجمع الجناح التونسي بين الأصالة والحداثة، مانحًا الزوار تجربة لا تُنسى تجسد روح تونس وطموحها نحو مستقبل مستدام ومزدهر.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)