جناح الجزائر في أوساكا إكسبو: تاريخ عريق ورؤية واعدة

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

الجزائر، أكبر بلدان القارة الإفريقية من حيث المساحة، تحمل بين رمالها وجبالها وتضاريسها المتنوعة تاريخًا يمتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام. تاريخٌ متجذر في إرث الأمازيغ، ومطرّز بتأثيرات حضارات كبرى مرّت على أراضيها. من الفينيقيين الذين شيّدوا مدنًا ساحلية في القرن التاسع قبل الميلاد، مرورًا بالرومان الذين خلفوا مواقع خالدة مثل تيمقاد، وصولًا إلى العهد العثماني وفترة الاستعمار الفرنسي التي أسهمت في تشكيل ملامح الجزائر الحديثة—تتجسد في الجزائر فسيفساء حضارية فريدة تجمع بين الأصالة والطموح.

وسط الصحراء الكبرى، التي تخترق قلب البلاد، تبرز مواقع أثرية نادرة كمنطقة طاسيلي ناجر المصنفة ضمن التراث العالمي، بما تحتويه من فنون صخرية تعود إلى العصر الحجري. وعلى امتداد سواحلها المطلة على المتوسط، ينبض الجمال الطبيعي متشابكًا مع عمق التاريخ، ليعكس التنوع الثقافي الثري الذي تتميز به البلاد.

في قلب معرض إكسبو أوساكا 2025، الذي افتتح أبوابه في 13 أبريل/ نيسان، يطل جناح الجزائر بشعاره ”روعة الجزائر“، دعوة مفتوحة للغوص في أعماق الحضارة الجزائرية واستكشاف مؤهلاتها الاقتصادية والسياحية. يعرض الجناح سبعة مواقع مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، مثل وادي ميزاب بعماراته المتناسقة، وقلعة بني حماد، ومدينة جميلة الرومانية، إلى جانب لوحات طبيعية تتدرج من جبال الأطلس التلي، إلى الكثبان الذهبية، حتى مياه البحر اللامعة.

وتحت عنوان ”أرض البدايات“، يعرض الجناح أدوات حجرية تعود إلى نحو 2.4 مليون سنة، تُظهر عمق الجذور البشرية في المنطقة، كما يبرز جمال الحرف التقليدية من خلال مجوهرات أمازيغية مصنوعة من الفضة والمرجان، تجسد براعة الصنعة وروح الهوية.

يقود الزوار عبر أروقة الجناح شخصية تُدعى ”نور“ التي ابتكرت بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعرف الزوار بالجزائر من خلال شاشات عرض تفاعلي متعدد الوسائط يروي حكاية الجزائر من ماضيها العريق إلى حاضرها النابض ومستقبلها الطموح. ويقدم الجناح لمحة عن مشاريع واعدة، مثل مبادرة تخضير الصحراء لمواجهة التصحر عبر زراعة الأشجار المقاومة والجفاف وتطوير أنظمة ريّ مستدامة، في إطار تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة.

كما يُبرز التقدّم في مجالات الصحة من خلال إنشاء مستشفيات حديثة وبرامج تطعيم شاملة، ويعرض إنجازات التعليم العالي، لا سيما في البحث العلمي المرتبط بالتكنولوجيا والطاقة المتجددة، ما يرسّخ مكانة الجزائر كشريك عالمي في التنمية المستدامة.

وخصص الجناح فضاءً حيًا لتجسيد التراث المادي واللامادي: من الرقصات الفولكلورية، إلى الموسيقى الأندلسية، وصولًا إلى المأكولات التقليدية مثل الكسكس والطاجين. وتُقام فيه فعاليات متميزة لتعزيز الحوار الثقافي وإبراز حلول إبداعية للتحديات العالمية.

إنه عرض غامر يستمر حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، يُقدّم الجزائر بكل ما تحمله من إرث وتنوع وجمال، ويجسّد رؤيتها لمستقبل مزدهر، ما يعزز مكانتها كوجهة سياحية واعدة وبيئة جاذبة للاستثمار والانفتاح الثقافي على العالم.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)