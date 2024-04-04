معبد نينّاجي في كيوتو: باغودا يطفو فوق بحر من الأزهار

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يشتهر معبد نينّاجي في كيوتو ذو الأصول الإمبراطورية بأشجار كرز أومورو التي يتأخر إزهارها ولها جذوع قصيرة نسبيا.

أشجار كرز أومورو ذات الإزهار المتأخر

يقع معبد نينّاجي في حي أوكيو بمدينة كيوتو وهو المعبد الرئيسي لمدرسة أومورو التابعة لطائفة شينغون البوذية. أسسه الإمبراطور أودا عام 888 بناء على وصية سلفه الإمبراطور كوكو. بعد تنازله عن العرش، أصبح الإمبراطور أودا كاهنا بوذيا وقام ببناء أومورو (مكان إقامة له) على أراضي المعبد ليعيش فيه. ولهذا السبب يُعرف المعبد أيضا باسم أومورو-غوشو ”قصر أومورو الإمبراطوري“. وحافظ المعبد فيما بعد على مكانة اجتماعية عالية، حيث توارثه على مدى أجيال أفراد من العائلة الإمبراطورية وعملوا كرؤساء كهنة فيه. وفي عام 1994، أدرج المعبد على قائمة مواقع التراث العالمي لليونيسكو باعتباره جزءا من المعالم التاريخية في كيوتو القديمة.



أزهار الكرز تزين بوابة نيومون عند المدخل الرئيسي لمعبد نينّاجي.

يعتبر معبد نينّاجي واحدا من بين أفضل 100 موقع لمشاهدة تفتح أزهار الكرز في اليابان، ولا سيما صنف أومورو زاكورا. وهناك بستان من هذه الأشجار ويمكن الوصول إليه عبر بوابة تشومون التي تقع شمال مدخل الزوار في بوابة نيومون. وتتميز الأشجار التي تقع على يسار تشومون مباشرة بأن جذوعها قصيرة وذات أزهار تتفتح في وقت متأخر. تصل ذروة المشاهدة عادة في منتصف شهر أبريل/نيسان، ولهذا السبب يُعرف نينّاجي كموقع لمشاهدة أزهار الساكورا في أواخر الموسم. وهناك عامل آخر يساهم في شعبية المكان في كيوتو وهو أن جذوع أشجار أومورو زاكورا القصيرة مقارنة بأشجار الكرز الأخرى تجعل من الممكن الاستمتاع بمشاهدة أزهارها الساحرة على مستوى النظر.



إلى الغرب بعد بوابة تشومون، هناك منطقة مليئة بأشجار أومورو زاكورا المزهرة.

تتفتح أزهار الكرز بكثرة على طرفي الطريق المؤدي إلى بستان أشجار أومورو زاكورا، وتكون في مستوى أكثر انخفاضا من معظم أشجار الكرز الأخرى. وهذا يعطي انطباعا بالمرور عبر سياج وردي اللون أثناء السير على طول هذا الطريق. وفي نهاية المسار يتيح لك ارتفاع صغير رؤية منظر لا ينبغي تفويته، حيث يرتفع خط الرؤية هنا لدى الزائر فوق مستوى الأشجار، ما يسمح له برؤية برج باغودا من خمسة طوابق إلى الشرق كما لو أنه يطفو فوق بحر من السحب الوردية.



أشجار أومورو زاكورا القصيرة في أوج تفتحها، تبدو وكأنها سياج وردي.



أزهار أومورو زاكورا المتفتحة كبيرة الحجم.



يمكن رؤية الباغودا المرتفع فوق قمم الأشجار.

هناك حوالي 500 شجرة كرز من مختلف الأنواع تنمو على أراضي المعبد، معظمها من أصناف أومورو زاكورا وسومي يوشينو. ومن بين تلك الأصناف، يمكن العثور على بعض أصناف الحدائق النادرة مثل أوساوا زاكورا، التي تحتوي أزهارها على حوالي 10 بتلات ذات لون أرجواني فاتح، وأرياكي ذات الأزهار البيضاء المميزة برائحتها الخفيفة. يوصى الزوار بالبحث عن هذه الأنواع بين أنواع عديدة والاستمتاع بسحرها المميز.



تملك أشجار أوساوا زاكورا أزهارا تتداخل العديد من البتلات فيها لتعطي اللون الداكن.



تتميز أشجار كرز أرياكي بأزهارها البيضاء ورائحتها الخفيفة.

الوصول: من محطة كيوتو على خطوط سكك حديد شرق اليابان، وذلك بواسطة حافلة المدينة رقم 26 إلى محطة أومورو نينّاجي (40 دقيقة تقريبا) ثم المشي قليلا. أو السير على الأقدام لنحو 3 دقائق من محطة أومورو نينّاجي على خط راندين كيتانو.

رسم الدخول: الدخول إلى المعبد مجاني باستثناء رسوم دخول خاصة قدرها 500 ين خلال فترة تفتح أزهار الكرز (200 ين للأعمار من 15 عاما أو أقل). ويمكن دمج هذه الرسوم مع رسوم الدخول إلى المبنى الرئيسي وبيت كنز ريهوكان، وتتوفر أيضا خصومات للمجموعات السياحية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص بقلم فوجي كازويوكي، 96Box. الصور الفوتوغرافية من قبل كورويوا ماساكازو وفوجي كازويوكي، 96Box. صورة العنوان: برج باغودا يبرز من فوق أشجار أومورو زاكورا).