نهاية الربيع تحمل الزهور أخيرًا إلى شمال شرق اليابان

سياحة وسفر

لا شيء يعبّر عن الربيع مثل زهور الساكورا، أو شجرة الساكورا الوردية. في هذا المقال، سنلقي نظرة على الأماكن الشهيرة لمشاهدة الزهور في منطقة توهوكو اليابانية: محافظات مياغي وياماغاتا وفوكوشيما، بعض أحدث الأماكن في البلاد التي تستمتع بالزهور مع تقدم الربيع نحو الشمال.

ألف شجرة على نهر شيرويشي في مياغي

أفضل فترة للمشاهدة: منتصف إلى نهاية أبريل/نيسان



تتألق الزهور الوردية بشكل لافت للنظر أمام السماء الزرقاء. (صورة بموجب تعاون قسم التجارة والصناعة والسياحة في بلدة أوغاوارا)

يمتد نهر شيرويشي من بلدة أوغاوارا حتى شيباتا، حيث يلتقي بنهر أبوكوما. في بداية شهر أبريل/نيسان، يزدهر حوالي 1200 شجرة ساكورا سوماي يوشينو على ممر طوله 8.5 كيلومتر على ضفاف النهر، لتخلق لوحة جميلة تتباهى بجبال زاو المغطاة بالثلوج. يُعرف هذا المكان بـ”هيتومي سينبون ساكورا“، مكان يمكنك فيه رؤية ألف شجرة في وقت واحد. لقد تم اختيار هذا الموقع كواحد من أفضل 100 موقع لرؤية زهور الساكورا في اليابان. إنه واحد من أماكن الهانامي ” تعني “مشاهدة الزهور” الأكثر شهرة في مياغي، ويحظى بشعبية كبيرة بين الزوار.



قارب سياحي على نهر شيرويشي. (صورة بموجب تعاون قسم التجارة والصناعة والسياحة في بلدة أوغاوارا)

في فصل زهور الساكورا، تُقام في بلدة أوغاوارا مهرجان ساكورا أوغاوارا، حيث تبحر القوارب السياحية صعودًا ونزولًا على طول نهر شيرويشي، يمتد لمسافة 2.3 كيلومتر بين حديقة شيرويشيغاوا ونيراغاميزيكي. لا شيء يضاهي جمال مشاهدة الزهور وأنت تستمتع بلمسات الربيع الناعمة على متن القارب.

على ضفاف النهر، تزدهر زهور النرجس، حيث تضيف زهورها الصفراء النضرة لمسة إضافية من الجمال إلى نفق زهور الساكورا.



تتناغم زهور الساكورا بجمال مع زهور النرجس. (صورة بموجب تعاون قسم التجارة والصناعة والسياحة في بلدة أوغاوارا)

زهور الساكورا على قمة التل في حديقة إيبوشياما في ياماغاتا

أفضل فترة للمشاهدة: منتصف إلى نهاية أبريل/نيسان



أشجار إيبوشياما تطل على منتجع ينابيع ساخنة. (صورة بموجب تعاون جمعية منتجات ياماغاتا)

تقع حديقة إيبوشياما في أكايو أونسين، منتجع ينابيع ساخنة يتمتع بتاريخ يمتد لتسعة قرون، وتعتبر وجهة مفضلة لعشاق زهور الساكورا. بعد أن عانت البلدة من الحرائق والأوبئة في بداية فترة ميجي، قرر بعض سكانها الحالمين زراعة أشجار الساكورا في الحديقة، داعين لشفاء البلدة وازدهارها. اليوم، تضم الحديقة أكثر من ألف شجرة من 25 نوعًا مختلفًا، وقد تم اختيارها كواحدة من أفضل 100 موقع لزهور الساكورا في اليابان. تستقطب حديقة إيبوشياما الزوار من كل حدب وصوب خلال فصل زهور الساكورا، مما يجعل تجربة الزهور تأخذهم في رحلة ساحرة في عالم الخيال.

في مدينة نانيو بمحافظة ياماغاتا، تتواجد حديقة إيبوشياما بألوانها الزاهية وأشجارها الزهرية لتأسر الزوار بسحرها الخاص. فهي واحدة من الأماكن النادرة في اليابان التي تزخر بأشجار الساكورا من نوع ايدوهيجان، بالإضافة إلى مزيج رائع من أشجار شيداري زكورا وسومي يوشينو. يمكنك أن تتخيل جمال التل الذي يُغطى باللون الوردي الساحر عندما تقف على سفوحه. وخلال فصل زهور الساكورا، تستضيف مهرجان ساكورا أوغاوارا أونسين عروضًا موسيقية تقليدية، حيث يتألق الليل بإضاءة الزهور ويمتزج الصوت الموسيقي التقليدي مع همس النسمات الربيعية، مما يخلق جوًا ساحرًا يستحضر الخيال.



تعتبر الحديقة موطنًا لأشجار الساكورا من الجيل الثاني لأصناف معروفة. (صورة بموجب تعاون جمعية سياحة مدينة نانيو)

جمال على ضفاف نهر كانونجي في فوكوشيما

أفضل فترة للمشاهدة: نهاية أبريل/نيسان إلى بداية مايو/أيار



مياه نهر كانونجي الحية تتدفق بين صفوف من أشجار الساكورا. (صورة بموجب تعاون قسم السياحة والتجارة والصناعة في بلدة إيناواشيرو)

يتوسط نهر كانونجي الهادئ بلطف حوالي 200 شجرة ساكورا سومي يوشينو”نوع من أنواع شجر الساكورا“ على ضفافه. هذا المكان الساحر يدعو الزوار للتجول بين ضفافه الخضراء الغنية، والاستمتاع بأصوات تدفق النهر الهادئ وغناء الطيور الجميل. فهو واحد من أفضل الأماكن في محافظة فوكوشيما للاستمتاع بجمال زهور الساكورا.



زهور الساكورا في الليل. (صورة بموجب تعاون قسم السياحة والتجارة والصناعة في بلدة إيناواشيرو)

يُقام مهرجان ساكورا كانونجيغاوا السنوي خلال موسم زهور الساكورا. تحت أضواء الفيضانات، تتحول الزهور إلى مظهر خيالي يتناقض مع هدوئها النهاري. يتم إضاءة جزء من النهر بألوان قوس قزح، لإسعاد مستخدمي إنستغرام، ويوجد أيضًا تشكيلة من المحلات التي تبيع المأكولات المحلية. ما هو أفضل من قضاء مساء ممتع والاستمتاع بزهور الساكورا مع قهوة ووجبة خفيفة؟



زهور بألوان قوس قزح. (صورة بموجب تعاون قسم السياحة والتجارة والصناعة في بلدة إيناواشيرو)

(النص الأصلي باللغة اليابانية،ا لترجمة من الإنكليزية. التقرير من شو برس. صورة العنوان: الأشجار على ضفاف نهر شيرويشي مع قمم جبال زاو في المسافة. الصورة بموجب تعاون قسم التجارة والسياحة في بلدة أوغاوارا)