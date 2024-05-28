الاستمتاع بمشاهدة زهور «الساكورا» في شمال هونشو

سياحة وسفر

في زمن يبدو فيه الربيع قد انتهى في باقي أنحاء البلاد، تتفتح أزهار الساكورا في محافظات آوموري، وإيواتي، وأكيتا في أقصى شمال هونشو بجمالها الرائع في أواخر شهر أبريل/نيسان.

جبل إيواكي، آوموري: صفوف من أشجار الساكورا الرائعة

أفضل فترة للمشاهدة: من أواخر أبريل/نيسان إلى مطلع مايو/أيار



أشجار الساكورا سارغنت في ازدهارها الكامل بقدر ما يمكن للعين أن ترى. (صورة بموجب تعاون جمعية السياحة في جبل إيواكي)

في مدينة هيروساكي بمحافظة آوموري، تتمتع بما يُزعم أنه أطول شارع مزين بأشجار الساكورا في العالم، حيث يمتد على مسافة تزيد عن 20 كيلومتراً، يطغى عليه اللون الوردي الساحر، ممتدًا حتى قاعدة جبل إيواكي. انطلق هذا المشروع بمبادرة من أهالي المنطقة الذين سعوا جاهدين لزراعة صفوف من أشجار الساكورا سارغنت حتى قمة جبلهم المحبوب. وفي عام 1995، تمت زراعة 6500 شجرة ساكزسارغنت هناك على مدى عشر سنوات. هذا النوع من أشجار الساكورا يتميز غالبًا بألوان زهوره الساطعة، ويتواجد عادة في المناطق الباردة.



تظهر قمة جبل إيواكي المغطاة بالثلوج فوق كتف بعض أشجار الساكورا. (صورة بموجب تعاون جمعية السياحة في جبل إيواكي)

تتباين المناظر الخلابة في هذا الطريق الممتد بين الأشجار بشكل مذهل، حيث يمكنك الاستمتاع بمنظر رائع لصفوف الساكورا مع قمة جبل إيواكي المغطاة بالثلوج في الخلفية، وتعكس الجبال وأشجار الساكورا بجمالهما على سطح الماء، بالإضافة إلى أن جبل إيواكي يبدو وكأنه يختبئ تحت قوس من الفروع الوردية، كل هذه المناظر الساحرة تجعلك تتوق إلى زيارة هذا المكان الرائع.

بالرغم من أن الفترة المثالية للاستمتاع بجمال الزهور غالبًا ما تكون بين أواخر شهر أبريل/نيسان وبداية شهر مايو/أيار، إلا أن سحر ازدهار الساكورا يتفاوت بحسب الارتفاع، حيث يمتد الطريق المظلل بأشجار الساكورا مباشرةً حتى قاعدة الجبل. يُقدم الموقع الرسمي لجمعية السياحة في جبل إيواكي منشورات مُحدثة (باللغة اليابانية فقط) حول أوقات مشاهدة الزهور الأفضل في مختلف المواقع. تحقق من ذلك قبل أن تنطلق في رحلتك، واستعد للغوص في عالم من الجمال والسحر يستحضر الروح ويغمر القلب بالبهجة والسعادة.



مسار مشي مغطى بقوس من الأشجار المتفرعة. (صورة بموجب تعاون جمعية السياحة في جبل إيواكي)

أشجار الساكورا في يوناي بمدينة موريوكا، محافظة إيواتي

أفضل فترة للمشاهدة: من أواخر أبريل/نيسان إلى مطلع مايو/أيار



تتناغم فروع شجرة الساكورا بانحناء أنيق لأسفل أثناء ازدهارها الكامل. (صورة بموجب تعاون جمعية سياحة ومؤتمرات موريوكا)

يُعتبر محطة معالجة المياه يوناي، والتي تقع في مدينة موريوكا بمحافظة إيواتي، أحد المواقع المعتمدة كممتلكات ثقافية ملموسة وطنية، وهي أقدم محطة لمعالجة المياه البلدية من نوعها في اليابان. ولإحياء الذكرى الخاصة بانتهاء أعمال توصيل مياه الشرب والصرف الصحي في عام 1934، تم زراعة تسعة أشجار الساكورا من نوع ”هيغان زاكورا“ ذات الأفرع المنحنية على أرض المحطة. وحالياً، يتواجد هنا 32 شجرة من هذا النوع، مما أضفى على الموقع سمعة جيدة كوجهة لمشاهدة زهور الساكورا.

تتميز هذه الفصيلة من أشجار الساكورا بجمال زهورها الوردية العميقة التي تتدلى بأناقة، إضافةً إلى تأخر موسم ازدهارها الذي يميزها عن غيرها. وتُعتبر هذه الأشجار محطة للدهشة والجمال في مدينة موريوكا، حيث تُحفظ وتُراقب بعناية وفقًا لقوانين المدينة. وفي هذا الوقت، يعتلي حوالي 50 شجرة أرض المحطة، بما في ذلك أشجار الساكورا من النوع هيغان زاكورا العادية، وعندما تكون هذه الأشجار في زهورها الكاملة، تصبح الأرض مكانًا ساحرًا يخطف الأنفاس، حيث يمكن للمرء أن ينسى تمامًا أنه يقف على أرض محطة معالجة المياه.



تبدو أشجار هيغان زاكورا بجمال لافت حقًا عند النظر إليها من أسفل. (صورة بموجب تعاون جمعية سياحة ومؤتمرات موريوكا)

بينما يتوافد نحو 30,000 مشاهد لزهور الساكورا سنويًا، فإن محطة معالجة مياه يوناي تؤدي وظيفتها المخطط لها حتى يومنا هذا، وبالتالي، تُفتح الأراضي للجمهور فقط عندما تكون الأشجار في زهورها الكاملة. يتم نشر التواريخ الدقيقة على مواقع الويب للمحطة وجمعية موريوكا للسياحة والمؤتمرات. يُحظر التدخين وتناول الطعام والمشروبات وإحضار الحيوانات الأليفة والجلوس على المرافق داخل الأراضي. بدلاً من ذلك، تجول بين هذه الأشجار الساكورا الأنيقة.



التجول عبر أراضي محطة معالجة المياه، مع الاستمتاع بجمال الأشجار. (صورة بموجب تعاون جمعية سياحة ومؤتمرات موريوكا)

طريق مزين باللون الوردي والأصفر: أوغاتا، محافظة أكيتا

أفضل فترة للمشاهدة: من أواخر أبريل/نيسان إلى مطلع مايو/أيار



تزهر زهور الساكورا الوردية كما لو أنها تتراكب فوق أسرّة من زهور النانوهانا الصفراء. (صورة بموجب تعاون قسم الشؤون العامة في قرية أوغاتا)

تمتد الطريق الساكورا والنانوهانا في قرية أوغاتا بمحافظة أكيتا على مسافة تقدر بحوالي 11 كيلومترًا على طول الطريق السريع الخاص بالمحافظة رقم 298، وتتيح للزوار تجربة تواجد زهور الساكورا والنانوهانا، وهي نوع من زهور اللفت المزهر. يتوفر هنا ثلاثة أصناف من الأشجار: أشجار الساكورا سوماي يوشينو مع زهور ملونة بشكل جميل، وأشجار الساكورا يايزاكورا مع زهور تتداخل بشكل كثيف على بتلاتها، وأشجار الساكورا بينيزاكورا، مع زهور حمراء فاتحة.



تجتمع زهور الساكورا والنانوهانا في مزيج لوني زاهي ينادي بشدة ”الربيع“. (صورة بموجب تعاون قسم الشؤون العامة في قرية أوغاتا)

مشهد 11 هكتارًا من حقول زهور النانوهانا وحوالي 3700 شجرة كرز في ذروة ازدهارها يأسر القلوب بسحره وجاذبيته المبهرة. تتناغم زهور الساكورا الوردية والصفراء معًا، متباينة مع لون السماء الزرقاء، لتعلن للمراقبين قدوم الربيع بكل تألقه إلى أكيتا.

تقام في القرية مهرجان سنوي لزهور الساكورا والنانوهانا خلال أواخر أبريل/نيسان إلى مطلع مايو/أيار، عندما تكون كلتا الزهور في ازدهارها. تجري القطارات النموذجية عبر الحقول، وتقدم منطقة التسوق المتواجدة على جانب الطريق مجموعة متنوعة من الأطباق اللذيذة من أكيتا، بما في ذلك الغيوزا المحشوة بدقيق الأرز، حيث تُصنع القشور من الحبوب التي تنمو في القرية نفسها.



إذا سمحت الأحوال الجوية، تُتيح القطارات النموذجية البخارية والكهربائية للزوار من جميع الأعمار رؤية حقول الخردل عن قرب. (صورة بموجب تعاون قسم الشؤون العامة في قرية أوغاتا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير من شوبرس)