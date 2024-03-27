«سد كوربي»... نصب تذكاري للتضحية والتفاني في اليابان

سياحة وسفر



منظر لبحيرة كوروبي من جبل أونانجي.

سد كوروبي، بتاريخه الذي يمتد لسبع سنوات من العمل الشاق والتفاني لإتمامه، يُعد أحد الإنجازات البارزة في مجال الهندسة اليابانية. يشكل جزءًا مهمًا من طريق جبال الألب تاتياما كوروبي، والذي يعد واحدًا من أشهر المسارات الجبلية في اليابان، موفرًا تجارب فريدة ومناظر طبيعية خلابة للزوار.

تم بناء سد كوروبي عند المجرى العلوي لنهر كوروبي في محافظة توياما، هو سد مقوس يبلغ ارتفاعه 186 مترًا ويبلغ سعة خزانه حوالي مليوني متر مربع. وهو أطول سد في اليابان ويعد من بين أكبر السدود في العالم. ويتم تشغيل السد من قبل شركة كانساي للطاقة الكهربائية لتزويد محطة الطاقة الكهرومائية رقم 4 لنهر كوروبي بالطاقة في اتجاه مجرى النهر.

السير على جسر السد يتيح فرصة فريدة لتقدير هذه الهندسة المعمارية المذهلة عن قرب، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة المناظر الطبيعية الجميلة التي تحيط به. إن النظر إلى الأسفل من على ارتفاع السد يمكن أن يكون تجربة مهيبة، مما يبرز قوة الإنسان في تحويل الطبيعة واستخدامها لفائدته، دون أن يُنسى التأثير البيئي والجمال الطبيعي الذي يمكن أن تقدمه مثل هذه المشاريع.

هذا السد لا يمثل فقط تحفة هندسية، ولكنه أيضًا نقطة جذب سياحية تجذب الزوار لاستكشاف جمال الطبيعة في اليابان وإعجازها الهندسي.

بدأ بناء السد في عام 1956، ولكنه واجه العديد من النكسات، بما في ذلك مشاكل المياه الجوفية والانهيارات الأرضية. وتم الانتهاء منه أخيرًا في عام 1963 بتكلفة إجمالية قدرها 51.3 مليار ين.

تاريخ بناء سد كوروبي والتحديات التي واجهته تُبرز حقاً ما يمكن تسميته بـ”مشروع القرن“ في الهندسة اليابانية. النكسات التي تم التغلب عليها، بما في ذلك معالجة مشاكل المياه الجوفية والتعامل مع الانهيارات الأرضية، تعكس الالتزام والمثابرة لتحقيق الأهداف على الرغم من الصعوبات. التكلفة الإجمالية الهائلة والجهود البشرية المكثفة التي ضمت عشرات الآلاف من العمال، إلى جانب الخسائر البشرية المؤسفة، تضع سد كوروبي في مكانة خاصة من حيث التضحيات المقدمة لإنجازه. تلك الروح التي دفعت بالمشروع إلى الأمام تظهر العزيمة والإصرار الذي يمكن أن يتمتع به الإنسان في سعيه لتحقيق العظمة.

وفي الفترة ما بين 26 يونيو/ حزيران و15 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم إطلاق المياه بانتظام - وفقًا للظروف الجوية - من قناة تصريف السد التي تعتبر منطقة جذب سياحي. ويمكن للزوار مشاهدة المشهد الكبير الذي يتدفق فيه من 10 إلى 15 طنًا من المياه في الثانية من السد من مجموعة متنوعة من المواقع بما في ذلك منصة المراقبة والشرفة والممشى على طول الجزء العلوي من السد.

سد كوروبي ليس مجرد إنجاز هندسي، إنه يروي قصة عن التحدي والتغلب على الصعاب، ويعتبر مثالاً للإصرار الإنساني على الابتكار والبناء لمستقبل أفضل، على الرغم من التكاليف العالية والتحديات الكبيرة.

طريقة الوصول: 16 دقيقة من محطة أوغيزاوا باستقلال حافلة نفق كاندين الكهربائية.

الموقع الإلكتروني:

Tourism Information in Toyama (Kurobe Dam)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: إطلاق المياه من قناة تصريف مياه سد كوروبي. هذه المعلومات مقدمة من مكتب السياحة والترويج الإقليمي في محافظة توياما، وهيئة السياحة في محافظة توياما)