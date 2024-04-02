يوكي نو أوتاني... سور عظيم في اليابان ولكن من الثلج!

سياحة وسفر

”تاتياما كروب ألبين“، هو طريق جبلي مذهل يمتد على مسافة 37 كيلومترًا، ويعتبر واحدًا من أكثر الطرق جمالاً في اليابان. يمر هذا الطريق الساحر عبر جدران من الثلوج الضخمة التي قد تصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى 20 مترًا، مما يضيف جمالاً فريدًا وروعة إلى المناظر الطبيعية.يقع ”تاتياما كروب ألبين“ على ارتفاع يصل إلى 2450 مترًا فوق مستوى سطح البحر على جبل تاتياما، وهو مكان شهير يقع في محافظتي توياما وناغانو. تعتبر هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق في اليابان تساقطًا للثلوج، مما يجعل من ”تاتياما كروب ألبين“ وجهة مثالية لعشاق الطبيعة ومحبي الثلوج.بفضل جمال المناظر الطبيعية الخلابة وتجربة المرور عبر جدران الثلج الضخمة، يوفر ”تاتياما كروب ألبين“ تجربة لا تُنسى للزوار، حيث يمكنهم الاستمتاع بجمال الطبيعة وروعة الثلوج في هذه المنطقة الرائعة من اليابان.

أعلى محطة حافلات في اليابان

محطة ”مورودو“، المعروفة بكونها أعلى محطة حافلات في اليابان على ارتفاع 2450 مترًا فوق مستوى سطح البحر، تقدم لزائريها تجربة فريدة وسط جمال الطبيعة الخلابة. تقع هذه المحطة المميزة في قلب طريق تاتياما كوروبي الجبلي، وهو ممر يربط بين محافظتي ناغانو وتوياما. يشكل هذا الطريق جزءًا من مسار يتضمن سلسلة من وسائل النقل المتنوعة بما فيها القطارات، التلفريك، الحافلات، والطرق الحبلية، مما يجعل الرحلة إليها مغامرة بحد ذاتها.

خلال فصل الشتاء، تغمر الثلوج محطة ”مورودو“ بالكامل، وتصبح الثلوج في المناطق المحيطة بها كثيفة وعميقة للغاية، خاصةً في الوديان المتواجدة على المنحدرات الغربية. هذا التساقط الثلجي الغزير يخلق مناظر طبيعية شتوية ساحرة تجذب الزائرين من كل مكان.

مع حلول الربيع، يتم إزالة الثلوج وتنظيف الطريق في عملية موسمية تكشف عن ”يوكي نو أوتاني“ أو ”وادي الثلج العظيم“. تشكل هذه الجدران الثلجية التي يتراوح ارتفاعها بين 10 و20 مترًا على جانبي الطريق مشهدًا مهيبًا وجذابًا، مما يجعلها واحدة من الأحداث الطبيعية الرائعة التي يتوافد الناس لرؤيتها كل عام. يتميز طريق تاتياما كوروبي الجبلي ومحطة ”مورودو“ بكونهما نقطة جذب فريدة تعرض جمال الطبيعة اليابانية وتقدم للزائرين تجربة لا تنسى وسط الجبال الشاهقة والثلوج البيضاء الناصعة.



فوج سياحي يقترب من الجدران الثلجية التي يبلغ ارتفاعها 20 مترًا.

في ممشى ”تاتياما يوكي نو أوتاني“، تُفتح منطقة مذهلة للزوار من منتصف أبريل/ نيسان إلى منتصف يونيو/ حزيران، حيث يمكنهم الاقتراب من جدران الثلج العملاقة التي تبعد حوالي 500 متر عن محطة مورودو. هذه الجدران الثلجية الضخمة تلمع تحت أشعة الشمس، مقدمة منظرًا طبيعيًا خلابًا يجذب السياح من كل مكان.

بالإضافة إلى الإعجاب بهذه الظاهرة الطبيعية الفريدة، يستمتع الزوار بالعديد من الأنشطة الممتعة مثل الأكواخ الجليدية العملاقة والمتاهة الثلجية الضخمة التي توفر فرصة للترفيه والمرح وسط الثلوج. حتى في أواخر الربيع، تظل الثلوج متراكمة على القمم المحيطة، ونظرًا لأن درجات الحرارة نادرًا ما ترتفع فوق 10 درجات مئوية في هذا الوقت من العام، يُنصح الزوار دائمًا بارتداء ملابس دافئة ومناسبة للتجول والاستمتاع بالجو البارد.

هذه التجربة في ”تاتياما يوكي نو أوتاني“ تقدم فرصة نادرة للاستمتاع بجمال الطبيعة الثلجية في اليابان، حيث يمكن للزوار التجول بين جدران الثلج العالية، والتقاط صور فوتوغرافية لا تُنسى، والاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها في أحضان الطبيعة الخلابة.

الوصول: 7 دقائق بتلفريك تاتياما من محطة تاتياما (المحطة على خط تاتياما التابع لسكة حديد توياما تشيهو) والمتجهة إلى محطة ”بيجودايرا“، ثم 50 دقيقة بحافلة تاتياما كوغيئن من محطة بيجودايرا إلى محطة مورودو.

الموقع الإلكتروني:

Tourism Information in Toyama (Snow Wall)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: جدران شاهقة من الثلوج تمتد على جانبي الطريق بعد إخلائه وتنظيفه. الصور مقدمة من هيئة السياحة بمحافظة توياما؛ والمعلومات الإضافية من مكتب السياحة والترويج الإقليمي بمحافظة توياما)