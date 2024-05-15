تعرف على الحدائق الوطنية في شمال جزيرة كيوشو اليابانية
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1. متنزه أونزن أماكوسا الوطني ”محافظات ناغاساكي، كوماموتو، كاغوشيما“
تأسس متنزه أونزين الوطني عام 1934 كواحد من أولى المحميات الوطنية في اليابان، وفي عام 1956 تم توسيع نطاق المحمية ليشمل أماكوسا في محافظة كوماموتو، مما أدى إلى تغيير اسمها إلى منتزه أونزين-أماكوسا الوطني. يوفر هذا المتنزه فرصًا متنوعة للسياح للاستمتاع بالتنوع الطبيعي الرائع في المنطقة. يشمل ذلك جبل أونزين ومنتجعاته التي تتميز بالينابيع الساخنة، والساحل الوعر لشبه جزيرة شيمابارا، وجزر أماكوسا الخلابة، بالإضافة إلى جزر أخرى في بحر ياتسوشيرو.
يتميز جبل أونزين، الذي يقع في شبه جزيرة شيمابارا، بأكثر من 20 قمة بركانية تحيط به. في بداية التسعينيات، شهدت قمة فوغين داكي نشاطًا بركانيًا أسفر عن تدفق حمم بركانية مميتة، مما أدى إلى تشكيل قمة هايسي شينزان، التي تُعتبر اليوم أعلى قمة في المنطقة بارتفاع يصل إلى 1483 مترًا. يوفر هذا الجبل فرصة استثنائية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الوعرة المحيطة والبحر الأزرق الذي يمتد إلى الأفق. وتُعتبر الينابيع الحارة في منطقة أونزين وجهة مثيرة للاهتمام لمحبي المغامرات، حيث يتدفق منها انبعاثات بركانية بيضاء كثيفة.
بجنوب شرق شبه جزيرة شيمابارا تقع كل من جزيرتي أويانوجيما وكاميشيما. وبالقرب منهما توجد مجموعة من الجزر الساحرة وتعرف باسم ماتسوشيما أماكوسا بسبب الشبه الكبير الذي يوجد بينها وبين الموقع الشهير في محافظة مياجي. تتمتع المنطقة بوجود سواحل متنوعة ومياه غنية بالشعاب المرجانية الجميلة. كما يمكن للسياح القيام برحلات بحرية لمشاهدة الدلافين قارورية الأنف بين جزيرتي شيموشيما وشبه جزيرة شيمابارا.
تعد مناطق أماكوسا وشيمابارا منتزهات جيولوجية بارزة، حيث تضم كلا المنطقتين تشكيلات جيولوجية مذهلة. كانت منطقة أماكوسا في الماضي واحدة من مراكز ممارسة المسيحية المحظورة، وقد تم إدراج العديد من الكنائس التاريخية والمواقع الأخرى ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما شهدت المنطقة أحداثا تاريخية مهمة، بما في ذلك تمرد شيمابارا والانتفاضات الأخرى خلال بدايات فترة إيدو. تم تصنيفها ضمن قائمة اليونسكو في 16 مارس/آذار 1934، وتغطي مساحة تبلغ 28279 هكتار.
2. متنزه أسوكوجو الوطني ”محافظتي كوماموتو وأويتا“
يقع متنزه جبل آسو الوطني في جزيرة كيوشو، أكبر جزر اليابان، ويُعد وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والمغامرة. يتميز المتنزه بمناظره الطبيعية الخلابة التي تشمل بركان آسو النشط، وجبال كوجو الشاهقة، وهضاب تسورومي الخضراء، وبحيرة يوفو المتلألئة.
تتربع فوهة جبل آسو على مساحة تبلغ 25 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب، و18 كيلومترًا من الشرق إلى الغرب. وتضم هذه الفوهة الضخمة خمسة قمم، وهي تاكا داكي وناكا داكي ونيكو داكي وكيشيما داكي وإيبوشي داكي، وتُعتبر قمة ناكا داكي الأهم من بينها. يمكن للسياح الاستمتاع بمشاهدة الفوهة البركانية المتوهجة في تجربة فريدة وساحرة. ويحيط بالمنطقة كلها هضاب كوساسينريغاهاما، وقمم نائمة على شكل مخروطي، أبرزها قمة كوميزوكا، بالإضافة إلى مناظر طبيعية أخرى ساحرة على امتداد البصر.
تتميز جبال كوجو بكونها موطناً لتنوع غني من النباتات الجبلية، وأشهر ما يميزها زهرة الأزاليا. وما يزيد المنطقة جمالاً وجود هضاب كوجو وهضاب هاندا، وأراضي بوغاتسورو وتاديوارا الرطبة.
تنبع الينابيع الساخنة في يوفوين وبيبو من جبل يوفو وجبل تسورومي في الطرف الشمالي للمنتزه. ولكن لا تقتصر المتعة في زيارة المنطقة على تلك الينابيع فقط، بل يمكن لهواة المشي لمسافات طويلة على قمم الجبال الاستمتاع بالمناظر الرائعة لحوض يوفوين وخليج بيبو وجبال كوجو.
”تم تعيين المنطقة كمتنزه في 4 ديسمبر/ كانون الأول 1934، وتبلغ مساحتها 72,678 هكتارًا“.
3. متنزه سايكاي الوطني ”محافظة ناغاساكي“
يقع متنزه سايكاي الوطني في شمال غرب محافظة ناغازاكي، ويشمل جزر كوجوكوشيما، وشبه جزيرة تاواراغورا في خليج ساسيبو، وجزيرة هيرادو، وجزر غوتو. يتميز المتنزه بسواحله المعقدة وتعدد جزره.
وتُعدّ جزر كوجوكوشيما التي تضمّ أرخبيلًا مكوّنًا من أكثر من 208 جزيرة، وجهة سياحية شهيرةً لعشاق البحر لقضاء عطلهم. ولا تقتصر جاذبية هذه الجزر على سواحلها والأنشطة البحرية فحسب، بل لها مميزات أخرى كفرصة الاستمتاع بمشاهدة البساطين الشاسعة من أزهار الأزاليا عند تفتحها وهذا ما يضفي على المكان سحرًا خاصًا، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بإطلالة بانورامية خلابة على أرخبيل الجزر بأكمله.
كما تتميّز جزيرة هيرادو الموجودة ضمن نطاق هذا الأرخبيل بتضاريسها البركانية الفريدة، حيث تشكّل الصخور البركانية المتعددة تضاريس طبيعية متنوّعة، بما في ذلك جبل ساشي وجبل شيجيكي وهضبة الحمم البركانية في ممر كاواشي وجبل ياسومان.
تمتد جزر غوتو على مساحة تبلغ حوالي 80 كيلومترًا في بحر الصين الشرقي، وتتكون من سبع جزر رئيسية إلى جانب حوالي 140 جزيرة صغيرة أخرى. عملت أمواج البحر المتلاطمة على مدار السنين على نحت خطوط ساحل الجزر بأشكال هندسية معقدة، بينما تتميز المناطق الداخلية لجزرها بتضاريس جبلية خضراء ومناظر طبيعية خلابة.
وما يزيد من سحر جزر غوتو هو وجود العديد من الكنائس التاريخية التي تعود إلى عصر الاضطهاد الديني، حيث كانت ملاذًا للمسيحيين السريين. وقد ساهم إدراج منظمة اليونسكو لهذه المواقع التاريخية، بالإضافة إلى العديد من الشواطئ الجميلة على الجزر، في تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية شهيرة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.
”تاريخ التصنيف: 16 مارس/ آذار 1955. المساحة: 24,646 هكتار“.
4. منتزه سيتونايكاي الوطني بمحافظتي أويتا وفوكوؤكا
حديقة سيتوناي الوطنية تعتبر أكبر محمية طبيعية في اليابان، حيث تمتد عبر منطقة إدارية واحدة تضم 10 محافظات، بدءًا من أوساكا في الشرق وصولاً إلى أويتا وفوكوؤكا في الغرب. تغطي الحديقة مساحة شاسعة تزيد عن 900,000 هكتار، وتشمل مياه البحر الداخلي نفسه.
من بين المناطق البارزة في محافظة أويتا تشمل الأماكن المحيطة بقمة جبل فوتاغو على شبه جزيرة كونيساكي، وجزيرة هيميشيما في البحر الشمالي. أما في محافظة فوكوكا، فإن المنطقة الوحيدة المعتمدة ضمن نطاق المحمية هي حديقة ميكاري في منطقة موجي شمال كيوشو، والتي تطل على مضيق كانمون.
”تاريخ التصنيف: 16 مارس/ آذار 1934. المساحة: 66,934 هكتار“.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: إطلالة على متنزه سايكاي الوطني وكوجوكوشيما، تم التقاطها من مرصد مراقبة تينكايهو على شبه جزيرة تاواراغاورا. © بيكستا)