المتنزهات الوطنية في كانساي: من الممرات الجبلية التي تربط الأماكن المقدسة بالمناظر البحرية الوعرة والهادئة

سياحة وسفر

تعتبر حدائق كانساي واحدة من الوجهات الطبيعية البارزة التي تتميز بجمال طبيعي استثنائي وتراث ثقافي غني. تشتهر هذه الحدائق بمناظرها الخلابة خلال فصل الربيع، حيث تتحول إلى بستان ياباني مدهش يضفي جواً من الروعة والإثارة. وتقدم هذه الحدائق تجربة روحانية فريدة للمتعبدين على طول المسارات المقدسة، ما يجعلها وجهة جذابه للسياح الباحثين عن السلام الداخلي والتأمل. وبفضل هذا التنوع السياحي، يحظى الزوار بفرصة استثنائية للاستمتاع بتجارب متعددة تتضمن الاسترخاء في الطبيعة الخلابة، واستكشاف التراث الثقافي الغني للمنطقة، والتمتع بأوقات ممتعة على الشواطئ الرملية الساحرة.

1. متنزه يوشينوكومانو الوطني ”محافظة نارا ومحافظة واكاياما ومحافظة ميى“



صورة لمسار ناكاهيتشي على طريق كودو.(الصورة بتصريح من جمعية واكاياما للسياحة)

يغطي متنزه يوشينوكومانو مساحة شاسعة تمتد من جبل يوشينو في الجزء الأوسط من شبه جزيرة كي من جهة الجنوب، إلى غاية جبال أوميني وهضبة أودايغاهارا المرتفعة. وتشمل هذه المساحة أيضاً حوضي نهر كيتاياما ونهر كومانو بمضايقهما الطبيعية الساحرة. بالإضافة إلى شواطئ بحر كومانو الواقعة في أقصى جنوب جزيرة هونشو الرئيسية.

يحتضن امتداد المتنزه مواقع مقدسة ومسارات حج تاريخية في سلسلة جبال كي، تمتد بين معبد كينبوسينجي في يوشينو والأضرحة الثلاثة الكبرى في كومانو. هذه المواقع التاريخية تم إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 2004 تقديرًا لقيمتها التاريخية والثقافية والطبيعية الاستثنائية التي تتميز بها.

ويعد جبل يوشينو من أهم معالم محافظة نارا، حيث يعتبر وجهة سياحية شهيرة خاصة في فصل الربيع خلال موسم تفتح أزهار أشجار الكرز الجميلة. إذ تتفتح الأزهار في أوقات مختلفة، بدءًا من المنطقة ذات الارتفاع المنخفض المعروفة بـ ”شيموسنبون“، ومن ثم يتحرك مسار التفتح تدريجياً نحو ”ناكاسنبون“ وبعدها ”كامي-سنبون“ في قمة الجبل، مما يطيل فصل مشاهدة زهور الكرز نحو قرابة الشهر بدءًا من دخول شهر أبريل/ نيسان.

وعلى الرغم من خطورته، يجذب مسار أوكيوغاكيميشي الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن تجربة فريدة تجمع بين التحدي البدني والاكتشاف الروحي. فهو يوفر لهم فرصة للانغماس في الطبيعة الخلابة، واستكشاف تاريخ الزهد الياباني، واختبار حدود قدراتهم البدنية والذهنية.

لقد تم إنشاء مسار بطول 170 كيلومترا يربط بين جبل يوشينو والمعابد الثلاثة الكبرى الموجودة بكومانو، وتتميز تضاريس جبال أوميني بأنها وعرة، وتضم أعلى قمة فيها لجبل هاكيوجاداكى الذي يبلغ ارتفاعه 1915 مترًا. بالإضافة إلى ذلك، تحوي السلسلة عدة قمم أخرى يتجاوز ارتفاعها 1500 متراً. ونتيجة لهذه التضاريس الوعرة، يُعد مسار أوكيوغاكيميشي الرئيسي الذي يمتد على طول التلال الرئيسية، طريقًا صعبًا يتطلب لياقة بدنية عالية ويعتبر سلوكه تحدياً حتى بالنسبة المتسلقين الأكثر خبرة.



إطلالة ساحرة علي جبل يوشينو وهو مغطى باللون الوردي الفاتح. (© بيكستا)



إطلالة علي جبل بوشّوغاتاكى، جبل شيتيشمان، جبل هاكيوغاداكى وجبل ميسان ضمن سلسلة جبال أومينى. (© بيكستا )

شرق جبل أوميني وعلى الحدود بين محافظتي نارا ومي، تقع منطقة أودايغاهارا الجبلية، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق الممطرة في اليابان. وتوفر مسارات المشي بالقرب من القمة إطلالات مهيبة على المنحدرات الصخرية الشاهقة من جهة وإطلالات فاتنة على جزء من امتداد أقدم الغابات البكر في البلاد. يوجد بالمنطقة نهر مشهور وهو نهر كيتاياما الذي ينبع من منطقة أودايغاهارا ومنطقة أوباجامين الواقعة إلى الغرب. ويشق هذا النهر طريقه عبر جبال كي حتى يلتقي بنهر كومانو في محافظة واكاياما. تتميز مجاري النهر السفلى، وخاصة مضيق دوروكيو الذي يشبه حرف V في الأبجدية اللاتينية، بجمالها الخلاب. كما تم تصنيف قسم دورو-هاتشو في شيمو-دورو على أنها كنز طبيعي بمناظره الطبيعية الساحرة والفريدة من نوعها.

جولة بالقارب عند مضيق دورو خلال فصل الخريف وتزين الأشجار بالألوان المتوهجة. (بتصريح من جمعية واكاياما للسياحة)



صورة لمنحدر دايجاغورا الذي يبلغ ارتفاعه 800 متر في أودايغاهارا خلال فصل الخريف.



جولة بالقارب عند مضيق دورو خلال فصل الخريف وتزين الأشجار بالألوان المتوهجة. (بتصريح من جمعية واكاياما للسياحة)

تتميز منطقة كومانو بوجود أكبر ثلاثة معابد بالمنطقة وهي ”معبد كومانو هونغو تايشا“، و”معبد كومانو هاياتاما تايشا“، و”معبد كومانو ناتشي تايشا“. وتعد هذه المعابد الثلاثة أماكن جذب سياحي بامتياز على مدار العام، يقصدها المتعبدون لأداء الصلاة والتأمل والغوص في الثقافة الروحية اليابانية. ولا تقتصر نشاطات هؤلاء الزوار على العبادات فقط، بل يستغل أغلبهم فرصة تواجدهم بالمنطقة للقيام بجولات سياحية بعد الانتهاء من أداء الطقوس الدينية. مثل زيارة شلال ناتشي والاستجمام بمنتجع كومانو هونغو للينابيع الساخنة. كما توجد على طول الساحل في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة كي، مناطق جميلة مثل سنجوجيكي وساندانبيكي في شيراهاما، وصخور هاشيغوي في كوشيموتو. كما تعتبر المنطقة أيضًا المكان المفضل للغواصين، حيث يمكنهم الاستمتاع بالتفرج على الشعاب المرجانية والأسماك الاستوائية في المياه الدافئة.

”تاريخ التصنيف: 1 فبراير/ شباط 1936. مساحة المنطقة: 61,406 هكتار“



صورة لمعبد كومانوهونغو تايشا بتانابى.(بتصريح من جمعية واكاياما للسياحة)



صورة لمعبد كومانو هاياتاما تايشا، بشينغو. (بتصريح من جمعية واكاياما للسياحة)



نهر كومانو الذي كان فيما مضى طريقاً للتنقل ضمن المسارات القديمة المؤدية إلى أضرحة كومانو الكبرى. (بتصريح من جمعية واكاياما للسياحة)



صخور هاشيغوى، وهي مجموعة من نحو 40 تشكيلة صخرية، قبالة الساحل في كوشيموتو. (بتصريح من جمعية واكاياما للسياحة)

2. متنزه سانين كايغان ”محافظة كيوتو ومحافظة هيوغو ومحافظة توتوري“



صورة لتموجات الرمال التي تعمل الرياح على رسمها وتغييرها باستمرار. (بتصريح من محافظة توتوري)

يمتد متنزه سانين كايغان على طول 75 كيلومتراً على طول بحر اليابان، بدايته من النصف الغربي لشبه جزيرة تانغو في محافظة كيوتو إلى غاية الكثبان الرملية في محافظة توتوري. يضم هذا المتنزه العديد من المعالم الطبيعية التي تستحق الاستكشاف، بدأً من التشكيلات الحجرية المنحوتة، والجزر الصخرية والكهوف العجيبة الممتدة على طول ساحل خليج ريا. وتعد الكثبان الرملية أبرز المعالم الطبيعية للمتنزه. وقد تشكلت هذه الكثبان الشاسعة على مر الزمن نتيجة عوامل طبيعية، حيث قام نهر سنداي بجرف الرمال من جبال المنطقة الداخلية ونقله إلى الساحل، لتستقر هذه الرواسب الرملية على هيئة كثبان بفعل التيارات البحرية.

ويزخر ساحل شبه جزيرة تانغو بوجود مجموعة متنوعة من الكنوز الطبيعية، أهمها شاطئ غوشيكيهاما الصخري، بالإضافة إلى شواطئ تانغو المميزة بكثبانها الرملية والتي تعتبر وجهة سياحية شهيرة خلال فصل الصيف. ولا يقتصر جمال الساحل على ذلك فحسب، بل يضم أيضاً شوتينكيو، وهو شريط رملي يفصل بين بحر اليابان من الشمال وخليج كوميهاما من الجنوب.



صورة لصخور متعددة الألوان بساحل غوشيكيهاما. (© بيكستا)



صورة للشريط الرملي ​​شوتينكيو المحصور بين بحر اليابان من الشمال وخليج كوميهاما من الجنوب، يذكّرنا بجمال جسر أمانوهاشيداته الشهير. (© بيكستا)

تتميز منطقة تاجيما بمحافظة هيوغو بوجود مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية الخلابة على طول الساحل الصخري، كشاطئ هيورياما وشاطئ أنامي وصخور هاساكاري، وكهف بحر أساهي. وتعتبر شواطئ تاكينوهاما وإماغورا وجهة مفضلة للمصطافين خلال فصل الصيف، أما قبالة ساحل محافظة توتوري، فهناك نقاط جذب تتمثل في جزر ناتاني غوتو، وسنغان-ماتسوشيما، والشعاب المرجانية.



إطلالة من على حافة جبل هيورياما على المناطق الصخرية، و جزيرة نوتشيغاشيما غير المأهولة بالسكان، والتي وفقاً للأسطورة اليابانية هي المكان الذي فتح فيه أوراشيما تارو الصندوق المحظور المرصع بالجواهر، والذي التقطه من قصر تحت البحر وتسببت لعنة فتحه في تحويله على الفور إلى شيخ مسن. (بتصريح من مكتب هيوغو للسياحة).



صورة لصخور هاساكاري على شاطئ كيريهاما والتي تشكلت نتيجة انهيار سقف كهف كان موجودًا في السابق. وقد علقت بقايا الصخور بين جدران الكهف المنهار، لتشكل هذه التكوينات الصخرية المثيرة للاهتمام. (بتصريح من مكتب هيوغو للسياحة)



صخرة سنغان ماتسوشيما (المركز الأيسر). يأتي الاسم من قصة وعد السيد الإقطاعي بتقديم ألف كان (سنغان) من الفضة لمن نجح في نقل شجرة الصنوبر - مع الصخرة المرتبطة بها - إلى حديقته. (بتصريح من محافظة توتوري)

تُعد كثبان توتوري الرملية الممتدة على شريط طوله 16 كيلومترًا وبعرض يصل إلى 2.4 كيلومتر، وجهة سياحية مميزة توفر للزوار أنشطة متنوعة ومشاهد طبيعية خلابة تتغير على مدار اليوم ووفقا للفصول. من تجربة ركوب الجمال، إلى ممارسة رياضة البارا غلايد ”الطيران المظلي“، أو قيادة دراجات سيغوايز على الرمال ”وهي دراجات كهربائية ذات عجلة واحدة. أو الاستمتاع بمناظر تموجات الكثبان الرملية المتغيرة وفقاً لوجهة وسرعة الرياح، إضافة إلى ذلك جمال المكان عند الغسق الذي يتحول إلى لوحة طبيعية فاتنة، كما يمكن عيش تجربة الصيد التقليدية ليلاً من خلال إشعال نيران إساريبي. كما يمكن الاستمتاع بالتفرج على الكثبان وهي مغطاة بطبقة الثلوج خلال فصل الشتاء.

”تاريخ التصنيف: 15 يونيو/ حزيران 1963. مساحة المنطقة: 8,783 هكتار“.



صورة لجمل ينتظر وصول الزوار عند كثبان توتوري الرملية. (بتصريح من محافظة توتوري).



صورة ساحرة للكثبان الرملية خلال فترة الغسق، مع نيران إساريبي في الأفق وسط البحر. (بتصريح من محافظة توتوري)

3. متنزه سيتونايكاي الوطني ”أوساكا، هيوغو، واكاياما“



صورة لدوامات ناروتو المدية التي يصل عرضها أحياناً إلى 30 مترًا، تحدث هذه الظاهرة الطبيعية المثيرة في مضيق ناروتو بين جزيرة أواجي في محافظة هيوجو ومدينة ناروتو في محافظة توكوشيما. (بتصريح من مكتب هيوغو للسياحة)

يتربع أكبر متنزه في اليابان على مساحة تزيد عن 900،000 هكتاراً، يمتد من محافظتي أوساكا وواكاياما في الشرق إلى غاية محافظتي أويتا وفوكيوكا في الغرب، وتشمل هذه المساحة الشاسعة الجزء البحري أيضاً.

تعد مدينة ميساكي تشو في الطرف الجنوبي لخليج أوساكا، آخر شاطئ رملي طبيعي في محافظة أوساكا. وهو مكان مثالي لقضاء أوقات ممتعة والحصول على فرصة للاسترخاء والاتصال بالطبيعة مباشرة. حيث بإمكان المصطافين الاستمتاع بالسباحة في مياه الخليج الهادئة، والبحث عن المحار المختبئ في رمال الشاطئ أو الصيد، بالإضافة إلى ركوب قوارب الكانو في خرجات استكشافية للمنطقة. أما فيما يخص توموغاشيما فهي عبارة عن مجموعة من الجزر في مضيق كيتان خارج محافظة واكاياما. تتميز هذه الجزر بغاباتها الكثيفة والتي مازالت تحتفظ ببقايا بطاريات المدافع التي تعود إلى القرن التاسع عشر، وهذا ما يخلق جواً غريباً ورائعاً في نفس الوقت، يجمع بين الطبيعة والتاريخ. كما تتميز بتنظيم رحلات دورية لاستكشاف الجزر الغامضة بالمنطقة، ويقال أن هذه الجولات الاستكشافية قد اكتسبت تصميمها من فيلم الرسوم المتحركة الشهير ”قلعة في السماء“ للمخرج هاياو ميازاكي شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث توفر للزوار تجربة مميزة لاستكشاف هذه الجزر الغامضة.



صورة لحديقة سينان ساتومي بمدينة ميساكي. تعتبر الحديقة قبلة مشهورة بين محبي الرياضات المائية. (© بيكستا).



منظر لمدينة توموغاشيما من منطقة هوداي ياما الواقة بمياما دايتش. (بتصريح من جمعية واكاياما للسياحة)



داي هوداي الواقع بتوموغاشيما. (بتصريح من جمعية واكاياما للسياحة)

تشمل أجزاء كبيرة من متنزه هيوغو، منطقة جبل روكو وساحل نيشي هاريما، إلا أن أشهر المعالم موجودة بجزيرة أواجي. وتتضمن هذه المعالم ناروغاشيما وهو شريط رملي موجود على مضيق أكاشي ويعرف أيضا باسم أواجي هاشيداتي، بالإضافة إلى أحواض المد الدورانية بناروتو، والعديد من المعالم الأخرى المنتشرة بمنطقة بحر سيتو إينلاند.

أجزاء من الحديقة في محافظة هيوغو تشمل منطقة جبل روكو وساحل نيشي هاريما، لكن أفضل المناظر تقع على جزيرة أواجي. تتضمن هذه المناظر ناروجاشيما، وهي شريط رملي على مضيق أكاشي يُعرف أيضًا باسم أواجي هاشيداتي، وأحواض المد الدورانية في ناروتو، والعديد من المناظر الأخرى النموذجية لمنطقة بحر إنلاند سيتو.

”تاريخ التعيين: 16 مارس 1934. المساحة: 66.934 هكتارًا“



صورة لجسر أكاشي كايكيو خلال فترة الغسق.(بتصريح من مكتب هيوغو للسياحة).



الشريط الرملي ناروغاشيما، بطول 3 كيلومترات على الجانب الجنوبي الشرقي من جزيرة أواجي. (© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان: شلال ناتشي والمعبد متعدد الأدوار بسيغانتوجي. بتصريح من جمعية واكاياما للسياحية)