استمتع بتجربة بصرية استثنائية لأجمل الحدائق الوطنية في تشوغوكو وشيكوكو

سياحة وسفر

توفر الحدائق الوطنية في منطقة تشوغوكو وشيكوكو للزوار فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من المعالم الطبيعية الخلابة. تتنوع هذه المعالم من التكوينات الصخرية المنحوتة بواسطة الأمواج على سواحل بحر اليابان إلى سلاسل الجبال الرائعة في المناطق الداخلية، وصولاً إلى المياه الهادئة والجزر الجميلة في بحر سيتو الداخلي.

1. حديقة دايسن-أوكي الوطنية (توتوري، شيمانى، محافظة أوكاياما)



تتراقص أشعة الشمس عند الغروب على سطح صخور جزيرة روسوكوغيما، قبالة الطرف الشمالي الغربي لدووغو، إحدى جزر سلسلة أوكينوشيما، حيث تظهر وكأنها شعلة تضيء بحر اليابان. (بإذن من مكتب مدينة أوكينوشيما)

تم تصنيف المنطقة المحيطة بجبل دايسن، الذي يبلغ ارتفاعه 1729 مترًا، كحديقة وطنية في عام 1936. وفي عام 1963، تم توسيع الحديقة لتشمل جبل هيروزن على حدود محافظة أوكاياما، وجزيرة أوكينوشيما التابعة لمحافظة شيمانى، وشبه جزيرة شيمانى، وجبل سانبى، لتشكل حديقة دايسن-أوكي الوطنية. تم توسيع الحديقة لاحقًا لتشمل جبل كيناشي وجبل هوبوتسو في منطقة دايسن-هيروزن وجبل ميتوكو والمناطق المحيطة بها. تشتمل معالمها السياحية على قمم الجبال الرائعة والنباتات المتنوعة وسواحل بحر اليابان الوعرة، بالإضافة إلى المزارات والمعابد التاريخية.

يعتبر جبل دايسن أعلى قمة في منطقة تشوغوكو. وبالنظر إلى التضاريس الوعرة له من الشمال والجنوب، يتميز بصورة ظلية جميلة يمكن رؤيتها من مدينة يوناغو في الغرب، مما أدى إلى تسميته ”هوكي-فوجي“ بالإشارة إلى جبل فوجي الأكثر شهرة في اليابان. تغطي غابات الزان الياباني منحدرات الجبل، بينما تنمو مستعمرات من شجر الطقسوس الياباني (دايسن كيارابوكو)، وهو نوع من الشجيرات الدائمة الخضرة مصنفة كمعلم طبيعي، على ارتفاع يتجاوز 1300 متر.

إلى جانب جبل دايسن، تُعرف القمم المجاورة لجبل سينجو وجبل ميتوكو تقليديًا باسم ”قمم هوكي الثلاثة المقدسة“، وهي المكان الذي تُمارس فيه عبادة الجبال ”الشوجيندو“ منذ العصور القديمة. الشوجيندو هم مجموعة من الأفراد المنعزلين من الرهبان الجبليين والزهاد الذين اتبعوا طريق الشوجيندو، والذي يبحث عن قوى روحية أو صوفية أو خارقة للطبيعة يمكن الحصول عليها عن طريق الزهد. يُعرف جبل ميتوكو بشكل خاص بقاعة ناغَيريدو الموجودة في معبد سانبوتسوجي، وقد بُنيت القاعة على جرف صخري شديد الانحدار وتُعتبر كنزًا وطنيًا ثمينًا.



جبل دايسن، كما يُشاهد من أطلال قلعة يوناغو، وهو موقع مشهور بأزهار الكرز. (الصورة مقدمة من محافظة توتوري)



منظر خريفي لجبل دايسن من بلدة كوفو، مع حزم الأرز التي يتم تجفيفها في الحقول (الصورة مقدمة من محافظة توتوري)



التوت الأحمر على شجرة دايسن كيارابوكو ”الطقسوس الياباني“ (مقدمة من محافظة توتوري)



الهضبة البركانية الواقعة عند سفح جبل سينجو الذي يبلغ ارتفاعه 616 مترًا، هي المكان الذي صمد فيه الإمبراطور غو-دايغو (1288-1339) أمام قوات كاماكورا الإقطاعيين أثناء محاولته استعادة السلطة. (الصورة مقدمة من محافظة توتوري)



تم تشييد قاعة ناغيريدو في معبد سانبوتسوجي في أواخر فترة هييآن (794-1185). تقع على حافة منحدر، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر طريق ضيق ووعر. (الصورة مقدمة من محافظة توتوري)

إلى الشرق من جبل دايسن، تقع القمم البركانية الثلاث التي تُشكل جبل هيروزن، كامي-هيروزن (1202 متر)، وناكا-هيروزن (1125 متر)، وشيمو-هيروزن (1100 متر). تنتشر المراعي في هضبة هيروزن على ارتفاع 500 إلى 600 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث ترعى الأبقار من سلالة جيرسي بسلام، وتعد هذه المرتفعات وجهة شهيرة للزائرين على مدار العام.

تكسو غابات الزان الياباني منحدرات جبل كيناشي وجبل سانبى. يوفر جبل كيناشي إطلالة رائعة على جبل دايسن وقمم هيروزن تمتد حتى شاطئ يوميغاهاما الخلاب على بحر اليابان. تحظى غابات الزان وأشجار الأرز الضخمة في جبل كيناشي بشعبية كبيرة بين محبي الاستجمام في الغابات، وفي أعلى الجبل، تتفتح مستعمرات الكاتاكوري (البنفسج النّابي) بكامل إزهارها في أوائل شهر مايو/ أيار.



مشهد لمراعي أبقار جيرسي في مرتفعات هيروزن، وتظهر قمم هيروزن الثلاث في الخلفية. (الصورة مقدمة من اتحاد السياحة بمحافظة أوكاياما)



المناطق الطبيعية المحيطة بمسار العلاج بغابة يوريكاغو في السفوح الجنوبية لجبل كيناشي. (الصورة مقدمة من اتحاد السياحة بمحافظة أوكاياما)



بركة أوكينونو ذات المناظر الخلابة مع قمم جبل سانبى في الخلفية. (الصورة مقدمة من اتحاد السياحة في محافظة شيمانى)

تقع الحديقة على الشاطئ الشمالي لشبه جزيرة شيمانى، وتمتد من هينوميساكي في الطرف الغربي إلى الشرق لتشمل المنطقة الممتدة من كهوف كاكا-نو-كوكيدو البحرية إلى غيزوميساكي. وتعد موطنًا للعديد من المزارات الشينتوية التاريخية، بما في ذلك ضريح إيزومو تايشا المرتبط بأساطير خلق اليابان، الذي يقع في مدينة إيزومو في الغرب، وضريح ميهو في ماتسوىء في الشرق. تكثر المناظر الطبيعية الخلابة في هذه المنطقة، وتشمل الشواطئ الوعرة لبحر اليابان ومنارة هينوميساكي.



تقع منارة هينوميساكي في الطرف الغربي لشبه جزيرة شيمانى، وترتفع 43.65 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهي أعلى منارة في اليابان .(الصورة مقدمة من اتحاد السياحة في محافظة شيمانى)



بوابة هيشيزومي نو ميا المكونة من طابقين، والملحقة بضريح هينوميساكي، المعروف أيضًا باسم ”ضريح الغروب“ (الصورة مقدمة من اتحاد السياحة في محافظة شيمانى)



فتحة في وجه الجرف عند كهوف كاكا نو كوكيدو البحرية، وهي بحسب الأساطير، مسقط رأس الإله سادا نو أوكامي. تعد هذه الكهوف التي تم تصنيفها كموقع ذي جمال طبيعي وكأثر طبيعي، وجهة مفضلة للزوار الذين يشاهدون شروق الشمس على متن القوارب السياحية. (الصورة مقدمة من اتحاد السياحة في محافظة شيماني)



يرتبط ضريح ميهو وأضرحته الفرعية التي يزيد عددها عن 3000 ضريح في جميع أنحاء البلاد بالإله إبيسو، إله الرخاء في التجارة وحامي الصيادين والرحلات البحرية. (الصورة مقدمة من اتحاد السياحة في محافظة شيمانى)

تتكون منطقة أوكينوشيما من أكثر من 180 جزيرة بأحجام مختلفة تمتد شمال شبه جزيرة شيمانى، وهي مقسمة إلى مجموعتين: دوزن في الجنوب الغربي ودووغو في الشمال الشرقي. تشتهر المنطقة بالعديد من المعالم الطبيعية الخلابة من شاطئ غودوغاؤرا، وسواحل شيراشيما وكونيغا وروسوكوغيما. وتشتهر الجزر أيضًا بزهورها، وخاصة زهور رودودندرون. كما يُعرف جبل ديمانغي، الذي يبلغ ارتفاعه 608 أمتار فوق سطح البحر، بأشجار الأرز القديمة.

(تاريخ التعيين: 1 فبراير/ شباط عام 1936. المساحة: 35,353 هكتار)



يعد ساحل شيراشيما، الواقع في الطرف الشمالي لجزيرة دووغو، منطقة ذات مناظر خلابة وأثر طبيعي. يظهر في الصورة مشهد بانورامي للجزر الصغيرة وأشجار الصنوبر الخضراء على خلفية المياه الزرقاء لبحر اليابان .(الصورة مقدمة من مكتب مدينة أوكينوشيما)



يتميز ساحل كونيغا، على الجانب الغربي من دوزن، بالمنحدرات الشديدة والتكوينات الصخرية العجيبة مثل تسوتينكيو (منتصف الصورة). (© بيكستا)



تكون زهرة أوكي رودودندرون، رمز أوكينوشيما، في كامل إزهارها من أواخر أبريل/نيسان إلى منتصف مايو/أيار. (الصورة مقدمة من مكتب مدينة أوكينوشيما)



شجرة إيواكورا نو تشيتشيسوغي، هي شجرة أرز عمرها 800 عام، تتميز بجذور مكشوفة تقع على السفوح الجنوبية لجبل دايمانغي. يبلغ ارتفاع الشجرة ثلاثين مترًا، ويبلغ محيط جذرها 16 مترًا. (الصورة مقدمة من مكتب مدينة أوكينوشيما)

2. حديقة أشيزوري-أوواكاي الوطنية (محافظتي إهيمى وكوتشي)



منارة أشيزوري، في مدينة توسا-شيميزو في أقصى جنوب شيكوكو. تنمو بساتين الكاميليا البرية على الرأس. (الصورة مقدمة من جمعية زوار ومؤتمرات كوتشي)

تقع الحديقة الوطنية في جزيرة شيكوكو، وتمتد من جنوب غرب الجزيرة، من رأس أشيزوري في محافظة كوتشي، إلى المناطق الساحلية لبحر أوواكاي في محافظة إهيمى. تم إنشاء الحديقة في عام 1972 من خلال دمج منتزه أشيزوري شبه الوطني، الذي تم إنشاؤه في عام 1955، مع مناطق المنتزه البحري والمناطق الساحلية الأخرى لبحر أوواكاي. كما تشمل المناطق الداخلية للحديقة وادي نايمتوكو وجبل ساسا في إهيمي.

يتكون الجزء الشرقي لرأس أشيزوري من ساحل ذي تضاريس معقدة، حيث تتميز المنطقة بوجود منحدرات شاهقة يصل ارتفاعها إلى 80 مترًا. تتمتع المنطقة بالنباتات شبه الاستوائية مثل نخيل المروحة الصيني، وبلوط أوبامي، والكاميليا، وذلك بفضل تيار كوروشيو الدافئ. كما يزخر البحر بالشعاب المرجانية الجميلة والأسماك الاستوائية الملونة.

تقع منطقة تاتسوغوشي على بعد 15 كيلومترًا غرب رأس أشيزوري، وهي منطقة ذات مناظر طبيعية خلابة تضم تكوينات صخرية مثيرة للاهتمام تشبه تلالها المرتفعة الخيزران. تم تصنيف هذه المنطقة أيضًا كحديقة بحرية، ويمكن للزوار الاستمتاع برحلة بحرية رائعة على متن قوارب ذات قاع زجاجي تسير بين تشيهيروميساكي ومينوكوشي ومشاهدة التكوينات الصخرية على طول الساحل واكتشاف عجائب العالم تحت الماء.



تبدو هاكوسان دومون، وهي فتحة صخرية طبيعية تقع على بعد 400 متر غرب منارة رأس أشيزوري، على شكل قلب عند النظر إليها من زاوية معينة، مما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة بين الأشخاص الذين يبحثون عن الرومانسية. (الصورة مقدمة من جمعية زوار ومؤتمرات كوتشي)



تكثر التكوينات الصخرية غير العادية على طول الساحل في تاتسوغوشي. الشقوق الموجودة على الصخور المطولة تمنحها مظهرًا مشابهًا للخيزران. (© بيكستا)



يبحر قارب سياحي ذو قاع زجاجي أمام أكواريوم أشيزوري تحت الماء. (© بيكستا)



أفضل طريقة لمشاهدة التكوينات الصخرية الوعرة على طول ساحل مينوكوشي هي من على متن القوارب السياحية. (© بيكستا)

إلى الغرب، يتكون الساحل من رؤوس ومنحدرات وشواطئ صخرية. في الساحل الجنوبي لمدينة أودو، تذهلك منحدرات الجرانيت التي يزيد ارتفاعها عن 100 متر. تتيح نقاط المراقبة في المنطقة إمكانية مشاهدة العديد من المعالم السياحية الرائعة، بما في ذلك عمود البحر ”كانون-إيوا“ الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترًا.

على طرف شبه جزيرة أوتسوكي تقع جزيرة كاشيواجيما، وعلى بعد 5 كيلومترات أخرى قبالة الساحل إلى الجنوب الغربي، توجد جزيرة أوكينوشيما. تحظى هذه الجزر بشعبية كبيرة بين محبي الأنشطة البحرية مثل الغوص وصيد الأسماك.



يقف كانون-إيوا قبالة منحدرات أودو عند طرف شبه جزيرة أوتسوكي .(© بيكستا)



جسر يربط كاشيواجيما بشبه جزيرة أوتسوكي ويمكن رؤية أوكينوشيما من بعيد. (بإذن من جمعية الزوار والمؤتمرات في كوتشي)



اكتسبت مياه كاشيواجيما الصافية شهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هذه الصورة للقوارب التي تبدو وكأنها معلقة في الفضاء. (بإذن من جمعية الزوار والمؤتمرات في كوتشي)

يقدم بحر أوواكاي بانوراما متنوعة، من الساحل ذي التلال العميقة والجزر الكبيرة والصغيرة. وتعد المياه الصافية موطنًا لمستعمرات واسعة من المرجان. تزخر المياه المحيطة بكاشيما بالعديد من المناظر الخلابة، حيث تعد موطنًا للغزلان البرية والقردة، كما تتيح للزوار الاستمتاع بالغطس والقيام برحلات استكشافية أخرى تحت الماء.



المنظر من برج مراقبة بحر أووا الذي يبلغ ارتفاعه 110 أمتار في آينان، بمحافظة إهيمى. (© بيكستا)



تُعد مدينة كوموميساكي، ذات المنحدرات التي يبلغ ارتفاعها 100 متر، مكانًا رئيسيًا لمشاهدة غروب الشمس . (الصورة مقدمة من جمعية الترويج المحلي في إهيمى)



كاشيما هي جزيرة غير مأهولة يبلغ محيطها 1.5 كيلومتر. تم تبجيلها في العصور القديمة باعتبارها موطنًا للآلهة، وتضم العديد من المزارات والمواقع ذات الأهمية التاريخية. يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة قبالة الشاطئ والغطس والأنشطة البحرية الأخرى والمبيت في المخيمات أو النزل. (الصورة مقدمة من جمعية الترويج المحلي في إهيمى)



تحيط الأسماك الاستوائية الملونة بالشعاب المرجانية الطرية التي تسمى ”أحواض زهور البحر“ في متنزه أوواكاي البحري. (إهداء من وزارة البيئة)

في الداخل، تشمل المعالم السياحية في الحديقة جبل ساسا الذي يبلغ ارتفاعه 1065 مترًا. يعد جبل ساسا مكانًا مقدسًا حيث يوجد ضريح ساساياما بالقرب من القمة. وفي فصل الربيع، يتوافد العديد من المتنزهين إلى الجبل للاستمتاع بتفتح أزهار رودودندرون، ووادي ناميتوكو، الذي يقع في الجزء العلوي من نهر شيمانتو، ويتميز بالشلالات والمياه الصافية المتدفقة فوق ألواح الجرانيت الضخمة المتآكلة بسلاسة حريرية والتي تخلق مشهدًا فريدًا.

(تاريخ التعيين: 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1972. المساحة: 11345 هكتارًا)



شيكوكو رودودندرون في قمة جبل ساسا، بينما تمتد المناظر الجبلية تحته. (© بيكستا)



تتدفق شلالات يوكيوا، التي يبلغ عرضها 20 مترًا وطولها 300 متر، أسفل الألواح الصخرية الناعمة لوادي نايمتوكو. يمتد مسار المشي بطول 12 كيلومترًا على طول الوادي. (الصورة مقدمة من جمعية الترويج المحلي في إهيمى)

3. حديقة سيتونايكاي الوطنية (محافظات أوكاياما وهيروشيما وياماغوتشي وكاغاوا وتوكوشيما وإهيمى)



مشهد غروب الشمس لجسر سيتو أوهاشي من جبل واشو في كوراشيكي. (الصورة مقدمة من اتحاد السياحة في محافظة أوكاياما)

حديقة سيتونايكاي الوطنية، هي أكبر حديقة في اليابان. في البداية كان نطاق الحديقة يضم فقط ثلاث محافظات: هيروشيما وأوكاياما وكاغاوا، ولكن تم توسيعها لاحقًا لتشمل 11 محافظة مطلة على البحر الداخلي، تمتد من مقاطعتي أوساكا وواكاياما في الشرق إلى أويتا وفوكوكا في الغرب. وبفضل تضمين الجزء البحري، تجاوزت مساحة الحديقة 900 ألف هكتار.

في منطقة تشوغوكو الخلابة، تحظى جزر هيناس وقمم أوشيمادو وجبل كينكوزان وأوجيغاتاكى وجبل واشو في محافظة أوكاياما بشعبية كبيرة بين الزوار. وفي محافظة هيروشيما، تشمل المواقع المختارة قرية تومونورا، وجبل نورو، وجبل ياسومي، وجزيرة مياجيما. وفي أقصى الغرب، تجذب جزيرة سو-أوشيما في محافظة ياماغوتشي ومضيق كانمون العديد من الزائرين.



إطلالة على البحر الخلاب من حديقة أوشيمادو للزيتون .(بإذن من اتحاد السياحة في محافظة أوكاياما)



يُعد المنظر الخلاب لمدينة تومونورا التاريخية، في فوكوياما، وجهة شهيرة تُعرف بأنها موقع تصوير فيلم الرسوم المتحركة بونيو من إنتاج استوديو غيبلي. (الصورة مقدمة من محافظة هيروشيما)



مشهد من جبل ميسَن في مياجيما، والطريق المؤدي إلى القمة مليء بالصخور العملاقة. (© بيكستا)

تشمل أجزاء من الحديقة في جزيرة شيكوكو مضيق ناروتو في محافظة توكوشيما وشودوشيما وجزر ناوشيما وياشيما وهضبة غوشيكيداي في محافظة كاغاوا. وإلى الغرب، توجد العديد من المعالم السياحية في المنطقة، بما في ذلك رأس سادا في محافظة إهيمى ومضيق هويو. كما يعد طريق شيمانامي كايدو الذي يربط بين أونوميتشي في محافظة هيروشيما وإيماباري في محافظة إهيمى من معالم الجذب الساحرة أيضًا.

(تاريخ التعيين: 16 مارس/ أذار عام 1934. المساحة: 66.934 هكتارًا)



يشتهر مضيق كانكاكي في شودوشيما بأوراق الخريف النابضة بالحياة .(بإذن من جمعية السياحة في محافظة كاغاوا)



مشهد بانورامي للجزر، يمكن رؤيته من نقطة المراقبة في هضبة غوشيكيداي. (© بيكستا)



جسر إنُوشيما هو واحد من عدة جسور على طول طريق شيمانامي كايدو، وهو طريق شهير لركوب الدراجات. (الصورة مقدمة من اتحاد السياحة في محافظة أوكاياما)

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أوراق الخريف وجبل دايسن. الصورة مقدمة من محافظة توتوري)