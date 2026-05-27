صخرة غوتوبيكي في كومانو: حجر مقدّس يروي حكايات الزمن

رحلات الحج في اليابان بالأبيض والأسود

سياحة وسفر

تُعدّ صخرة غوتوبيكي صخرة مقدّسة ضخمة في منطقة كومانو، وهي منطقة طبيعية تتشابك مع الأساطير التأسيسية لليابان، وتُعدّ من أقدم مواقع عبادة الطبيعة في البلاد.

أين هبطت آلهة كومانو لأول مرة

يقع معبد كاميكورا في منتصف منحدرات جبل غونغين في مدينة شينغو، بمحافظة واكاياما. ويقبع المعبد على قمة جرف يُعرف باسم أما نو إيواتاتى، والعنصر الرئيسي المقدس في هذا المعبد هو صخرة غوتوبيكي الضخمة، التي يُعتقد أنها الصخرة التي نزلت عليها آلهة معابد كومانو الثلاثة الكبرى - هونغو، وهاياتاما، وناتشي - إلى الأرض لأول مرة. وهذا ما يجعل الموقع أقدم من المعابد نفسها، وموقعًا أصيلًا للعبادة.

وتقول الأسطورة إن الإمبراطور الياباني الأول، جينمو، صعد هذا الجرف في رحلته نحو ياماتو لتأسيس العاصمة الإمبراطورية لليابان، مسترشداً بالكائن الأسطوري الغراب الإلهي ذي الأرجل الثلاث، ياتاغاراسو. واليوم، تُشكل مسارات الحج التي تربط معابد كومانو جزءاً من موقع التراث العالمي لليونسكو ˮالمواقع المقدسة ومسارات الحج في سلسلة جبال كي“.

وتقع صخرة غوتوبيكي على قمة جرف شاهق يبلغ ارتفاعه 100 متر. وللوصول إليها، يتعين على الزوار صعود درج حجري شديد الانحدار - ويُقال إن ميناموتو نو يوريتومو، مؤسس شوغونية كاماكورا، هو من أمر ببنائه - من بوابة توري الكبيرة عند سفح التل. والدرجات الـ 538 غير متساوية، ومبنية من أحجار طبيعية، ولا تحتوي على درابزين (مسند لليد). وتتطلب كل درجة منها الحذر الشديد، إذ أن أي خطأ قد يؤدي إلى السقوط إلى أسفل المنحدر.

وعلى القمة يقع معبد قرمزي اللون، يتضاءل أمام الصخرة الضخمة التي تلوح في الأفق خلفه. وفي اللهجة المحلية، تعني كلمة غوتوبيكي ˮضفدع“، وبالفعل تشبه الصخرة برمائيًا عملاقًا جاثمًا على حافة الجرف، وكأنه على وشك السقوط في الهاوية. وعند الوقوف أمام هذه الصخرة الضخمة المائلة بشكل خطير، لا يسع المرء إلا أن يشعر بالرهبة. ومن السهل تخيل كيف كان المصلون القدماء يستشعرون حضور الإله من خلال التحديق في هذه الصخرة.

وأسفل المعبد تمتد مدينة شينغو، وخلفها يمتدّ زرقة المحيط الهادئ العميقة. وتشتهر هذه البقعة بإطلالاتها البانورامية الخلابة. وفي ليلة السادس من فبراير/ شباط من كل عام، يستضيف المعبد مهرجان أوتو ماتسوري المذهل، حيث يتسابق آلاف الرجال نزولاً على الدرجات الحجرية الوعرة حاملين مشاعل متوهجة. حيث تحافظ الطاقة الحيوية لمهرجان النار على التبجيل القديم الذي كان يُوجّه إلى صخرة غوتوبيكي.

معبد كاميكورا الآلهة المقدسة: تاكاكوراجي نو ميكوتو، أماتيراسو أوميكامي

العنوان: 1-13-8 معبد كاميكورا، مدينة شينغو، محافظة واكاياما يقع هذا المعبد القديم في منتصف جبل غونغين بالقرب من مصب نهر كومانو. وهو الآن معبد فرعي لمعبد كومانو هاياتاما تايشا، ويُعتبر أول مكان رست فيه آلهة كومانو. وصخرة غوتوبيكي، التي ترتفع حوالي 10 أمتار بجوار المعبد، هي المَعْبُود الرئيسي. وقد تم التنقيب عن أدوات طقسية من حقبة يايوي (حوالي 300 قبل الميلاد - 300 ميلادي) في مكان قريب، مما يشهد على تاريخ الموقع الطويل كمركز لعبادة الطبيعة. وبحسب السجلات اليابانية القديمة كوجيكي ونيهون شوكي، كانت كومانو هي المكان الذي نزل فيه الإمبراطور جينمو في حملته شرقًا لتأسيس عاصمة وطنية جديدة. وبعد أن تلقى سيفًا إلهيًا من الشخصية المقدسة تاكاكوراجي، تقدم إلى ياماتو برفقة الغراب ياتاغاراسو. وفي العصور الوسطى، أصبحت منطقة كومانو مركزًا رئيسيًا لزهاد شوغيندو الجبليين. وتُعزى أصول مهرجان أوتو ماتسوري إلى ترحيب تاكاكوراجي بالإمبراطور جينمو أو إلى طقوس النار التي كان يمارسها زهاد شوغيندو.

الحجر الضخم المُطل على مدينة شينغو. (© أوساكا هيروشي)

يُعرف معبد كومانو هاياتاما تايشا أيضًا باسم شينغو - أو ˮالمزار الجديد“ - لأنه بُني بعد الموقع المقدس الأصلي، معبد كاميكورا. (© أوساكا هيروشي)

الدرجات الحجرية الصاعدة من بوابة توري عند بداية المسار. (© كيتازاكي جيرو)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. المادة النصية والتحرير من إعداد كيتازاكي جيرو. صورة الموضوع: صخرة غوتوبيكي، العنصر المقدس في معبد كاميكورا. © أوساكا هيروشي)