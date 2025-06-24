كاماكورا: رحلة إلى قلب التاريخ والطبيعة اليابانية
بين الطبيعة والروح... أربعة معابد تأسر القلوب في كاماكورا
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ميغيتسوين: جوهرة الكوبية في كيتا-كاماكورا
تزدهر الأزهار الموسمية في كاماكورا على مدار العام، لكن الكوبية تبقى الأبرز، بألوانها النابضة بالحياة التي تضفي سحرًا خاصًا على موسم الأمطار. معبد ميغيتسوين، في شمال كاماكورا، يُعد من أوائل المعابد التي اشتهرت بزراعة الكوبية، حتى لُقّب بـ”أجيسايديرا“ (معبد الكوبية). قبل أكثر من نصف قرن، بدأت شهرة أزهار هذا المعبد بالانتشار، ملهمة معابد أخرى في اليابان لاحتضان هذه الزهرة.
ميغيتسوين: محطتنا الأولى في معابد الكوبية
ميغيتسوين، بطبيعة الحال، هو محطتنا الأولى في جولتنا بين معابد الكوبية. يتمتع المعبد بشعبية واسعة حتى خلال موسم الأمطار، مع سمائه الملبدة بالغيوم وهطول الأمطار المتكرر، لذا من الأفضل زيارته فور فتحه في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من بعد الظهر قبل الإغلاق مباشرة لتجنب الزحام. حوالي 2500 زهرة كوبية دانتيلية (نوع من الكوبية بمظهر رقيق يشبه الدانتيل)، بظلال متدرجة من الأزرق تُعرف باسم الأزرق الميغيتسويني، تزدهر في جميع أنحاء أراضي المعبد، مُنعشة الهواء برائحتها. السلالم الحجرية المتآكلة التي تمتد من بوابة المدخل، المُبطنة بأزهار الكوبية على كلا الجانبين، هي نقطة بارزة وجاذب رئيسي للزوار. بينما يركز معظم الزوار على الكوبية، فإن الحديقة خلف القاعة الرئيسية تستحق الزيارة أيضًا لجمالها الآسر. في مقدمة القاعة، تتفتح أزهار الأزاليا في حديقة الزِن، مُشكلة مشهدًا خياليًا يفيض بسحر الألوان الطبيعية. كما تُفتح حديقة السوسن الواسعة في المعبد أمام الزوار خلال فترة التفتح، لتضيف إلى المكان سحرًا خاصًا.
جوتشيجي: معبد هادئ بعيد عن الزحام
قريبًا من ميغيتسوين، يقع معبد جوتشيجي، أحد معابد الزِن التاريخية في كاماكورا. رغم مكانته الدينية، لا يُعرف على نطاق واسع كموقع لمشاهدة الكوبية، ما يمنح الزائرين تجربة هادئة وسط أزهار تتفتح بعيدًا عن الحشود.
تتناثر زهور الكوبية الدانتيلية حول البركة الرئيسية، وتُزين المسار المؤدي إلى بوابة برج الجرس، في مشهد يجمع بين هشاشة الزهرة وثبات المعبد العريق الذي تأسس في القرن الثالث عشر. كما تتفتح زهرة الإيواتاباكو، النادرة، بهدوء بين الصخور، مضفية لمسة خفية من الجمال.
هوكوكوجي: لقاء بين الخيزران والكوبية
في شرق كاماكورا، ينتصب معبد هوكوكوجي وسط غابة من خيزران موسوشيكو، المعروفة باسم خيزران قشرة السلحفاة. حوالي 2000 ساق من هذا الخيزران ترسم مشهدًا هادئًا يخطف الأنفاس. يجتمع هنا جمال الخيزران مع الكوبية، التي تُضفي ألوانًا ناعمة وسط الخلفية الخضراء والسجادة الطبيعية من الطحالب. تماثيل بوذا الحجرية المنتشرة بين الأزهار تُضفي أجواءً من القداسة والجمال. يُنصح الزوار بالاستمتاع بكوب من الماتشا داخل المعبد، والانغماس في هذه التجربة اليابانية الهادئة.
هاسيديرا: تنوع الألوان وإطلالة البحر
آخر محطاتنا تأخذنا إلى معبد هاسيديرا، الذي ينافس ميغيتسوين على لقب أجيسايديرا في كاماكورا. على عكس ميغيتسوين، يتميز هاسيديرا بتنوع يضم أكثر من 40 نوعًا من الكوبية، ما يُتيح فترة مشاهدة أطول وألوانًا أكثر تنوعًا.
تتوزع حوالي 2500 شجيرة من الكوبية على منحدرات المعبد، مشكلة سلالم مزينة تجذب آلاف الزوار. الوصول إلى هذا الجزء يتطلب حجزًا مسبقًا أو انتظار الدور، لكن الجهد يُكافأ بمنظر بانورامي خلاب يطل على شاطئ يويغاهاما، في لقطة نادرة لمدينة تاريخية تطل على البحر.
(النصّ الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي زهور الكوبية في معبد هاسيديرا بألوانها الزاهية. © هارادا هيروشي)