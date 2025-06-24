بين الطبيعة والروح... أربعة معابد تأسر القلوب في كاماكورا

كاماكورا: رحلة إلى قلب التاريخ والطبيعة اليابانية

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تُعدّ زهرة الكوبية، المعروفة في اليابان باسم ”أجيساي“، رمزاً لطيفاً لنهاية الربيع وبداية موسم الأمطار. ومع تفتح بتلاتها الملونة في مشهد يلامس القلوب، تتجه الأنظار إلى مدينة كاماكورا الساحرة، حيث تحتضن المعابد البوذية العريقة حدائق غنّاء تتلألأ بألوان الكوبية. هناك، وسط الممرات الحجرية وعبق التاريخ، تتحوّل كاماكورا إلى وجهة ساحرة لا يمكن تفويتها في هذا الوقت من العام.

ميغيتسوين: جوهرة الكوبية في كيتا-كاماكورا

تزدهر الأزهار الموسمية في كاماكورا على مدار العام، لكن الكوبية تبقى الأبرز، بألوانها النابضة بالحياة التي تضفي سحرًا خاصًا على موسم الأمطار. معبد ميغيتسوين، في شمال كاماكورا، يُعد من أوائل المعابد التي اشتهرت بزراعة الكوبية، حتى لُقّب بـ”أجيسايديرا“ (معبد الكوبية). قبل أكثر من نصف قرن، بدأت شهرة أزهار هذا المعبد بالانتشار، ملهمة معابد أخرى في اليابان لاحتضان هذه الزهرة.



زهور الكوبية الزرقاء تزين درج ميغتسوين. (© هارادا هيروشي)

ميغيتسوين: محطتنا الأولى في معابد الكوبية

ميغيتسوين، بطبيعة الحال، هو محطتنا الأولى في جولتنا بين معابد الكوبية. يتمتع المعبد بشعبية واسعة حتى خلال موسم الأمطار، مع سمائه الملبدة بالغيوم وهطول الأمطار المتكرر، لذا من الأفضل زيارته فور فتحه في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من بعد الظهر قبل الإغلاق مباشرة لتجنب الزحام. حوالي 2500 زهرة كوبية دانتيلية (نوع من الكوبية بمظهر رقيق يشبه الدانتيل)، بظلال متدرجة من الأزرق تُعرف باسم الأزرق الميغيتسويني، تزدهر في جميع أنحاء أراضي المعبد، مُنعشة الهواء برائحتها. السلالم الحجرية المتآكلة التي تمتد من بوابة المدخل، المُبطنة بأزهار الكوبية على كلا الجانبين، هي نقطة بارزة وجاذب رئيسي للزوار. بينما يركز معظم الزوار على الكوبية، فإن الحديقة خلف القاعة الرئيسية تستحق الزيارة أيضًا لجمالها الآسر. في مقدمة القاعة، تتفتح أزهار الأزاليا في حديقة الزِن، مُشكلة مشهدًا خياليًا يفيض بسحر الألوان الطبيعية. كما تُفتح حديقة السوسن الواسعة في المعبد أمام الزوار خلال فترة التفتح، لتضيف إلى المكان سحرًا خاصًا.



حديقة السوسن الواسعة في المعبد، متاحة للزيارة عند تفتح الأزهار. (© هارادا هيروشي)

جوتشيجي: معبد هادئ بعيد عن الزحام

قريبًا من ميغيتسوين، يقع معبد جوتشيجي، أحد معابد الزِن التاريخية في كاماكورا. رغم مكانته الدينية، لا يُعرف على نطاق واسع كموقع لمشاهدة الكوبية، ما يمنح الزائرين تجربة هادئة وسط أزهار تتفتح بعيدًا عن الحشود.



زهور الكوبية الدانتيلية في جوتشيجي. (© هارادا هيروشي)

تتناثر زهور الكوبية الدانتيلية حول البركة الرئيسية، وتُزين المسار المؤدي إلى بوابة برج الجرس، في مشهد يجمع بين هشاشة الزهرة وثبات المعبد العريق الذي تأسس في القرن الثالث عشر. كما تتفتح زهرة الإيواتاباكو، النادرة، بهدوء بين الصخور، مضفية لمسة خفية من الجمال.



يمكن كذلك مشاهدة زهرة الإيواتاباكو (كوناندرون رامونديوديس)، وهي تتفتح بهدوء بين واجهات الصخور، مضيفة لمسة من الجمال الخفي إلى المشهد. (© هارادا هيروشي)

هوكوكوجي: لقاء بين الخيزران والكوبية



تنتشر في أرجاء معبد هوكوكوجي قرابة ألفي ساق من خيزران موسوشيكو، المعروف بخيزران قشرة السلحفاة، لتُشكّل غابة هادئة تنبض بالجمال والسكون. (© هارادا هيروشي)

في شرق كاماكورا، ينتصب معبد هوكوكوجي وسط غابة من خيزران موسوشيكو، المعروفة باسم خيزران قشرة السلحفاة. حوالي 2000 ساق من هذا الخيزران ترسم مشهدًا هادئًا يخطف الأنفاس. يجتمع هنا جمال الخيزران مع الكوبية، التي تُضفي ألوانًا ناعمة وسط الخلفية الخضراء والسجادة الطبيعية من الطحالب. تماثيل بوذا الحجرية المنتشرة بين الأزهار تُضفي أجواءً من القداسة والجمال. يُنصح الزوار بالاستمتاع بكوب من الماتشا داخل المعبد، والانغماس في هذه التجربة اليابانية الهادئة.



تُشكّل الأزهار ذات اللونين الأزرق والأرجواني خلفيةً رائعةً تبرز جمال التماثيل الحجرية. (© هارادا هيروشي)

هاسيديرا: تنوع الألوان وإطلالة البحر

آخر محطاتنا تأخذنا إلى معبد هاسيديرا، الذي ينافس ميغيتسوين على لقب أجيسايديرا في كاماكورا. على عكس ميغيتسوين، يتميز هاسيديرا بتنوع يضم أكثر من 40 نوعًا من الكوبية، ما يُتيح فترة مشاهدة أطول وألوانًا أكثر تنوعًا.



تُغطّي هذه المنطقة المنحدرة حوالي ألفين وخمسمائة شجيرة من شجيرات الكوبية، ما يضفي عليها لونًا زاهيًا وجميلاً. (© هارادا هيروشي)

تتوزع حوالي 2500 شجيرة من الكوبية على منحدرات المعبد، مشكلة سلالم مزينة تجذب آلاف الزوار. الوصول إلى هذا الجزء يتطلب حجزًا مسبقًا أو انتظار الدور، لكن الجهد يُكافأ بمنظر بانورامي خلاب يطل على شاطئ يويغاهاما، في لقطة نادرة لمدينة تاريخية تطل على البحر.



منظرٌ خلاب يُرحّب بالزوار من أعلى درجات الدرج المائتين. (© هارادا هيروشي)

(النصّ الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي زهور الكوبية في معبد هاسيديرا بألوانها الزاهية. © هارادا هيروشي)