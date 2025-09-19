من التمارين إلى المنافسات.. كيف يحتفل اليابانيون بيوم الرياضة؟
اسم جديد يشير إلى تغيير في التركيز
يُقام يوم الرياضة في اليابان في الإثنين الثاني من أكتوبر من كل عام، على الرغم من أن هذا الاسم جديد نسبيًا. كان يُعرف سابقًا باسم يوم الصحة والرياضة، وقد تم تقديمه في عام 1966 لإحياء ذكرى أولمبياد طوكيو 1964. كانت العطلة تُحتفل بها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو تاريخ حفل افتتاح الأولمبياد.
تم نقل يوم الصحة والرياضة لاحقًا إلى الإثنين الثاني في أكتوبر/ تشرين الأول. في عام 2018، أُعيدت تسميته إلى يوم الرياضة للاحتفال بنجاح طوكيو في استضافة أولمبياد 2020. في الاسم الياباني السابق لليوم، تاييكو نو هي، تعني كلمة تاييكو حرفيًا ”التربية البدنية“، وتهدف التغيير إلى سوبوتسو نو هي إلى نقل التركيز من التعليم المدرسي إلى الرياضة بشكل عام.
أيام رياضية يابانية فريدة من نوعها
في المدارس الابتدائية والإعدادية اليابانية، كانت الأيام الرياضية تُقام في العطلة الوطنية. تُعد هذه الأيام من أكبر الأحداث في التقويم المدرسي مع مجموعة متنوعة من الفعاليات. تشمل المفضلة السباقات، التتابع، الرقص، والتمارين الرياضية، بالإضافة إلى لعبة رمي الكرات تُسمى كوهاكو تامايري، حيث تتنافس فرقتان (الأحمر والأبيض) لرمي أكبر عدد من أكياس الفاصوليا في سلة.
كان اليوم الرياضي المدرسي يُمثل الحدث الأكبر في فصل الخريف. إلا أن تغير المناخ يدفع المدارس إلى إعادة جدولة مواعيدها بشكل متزايد لتتزامن مع فصل الربيع للحد من خطر الإصابة بضربة الحر، كما أن الحاجة إلى تخفيف العبء عن المعلمين وغيرهم من الموظفين دفعت بعض المدارس إلى تقليص حجم الحدث.
مصادر البيانات
- الأعياد الوطنية (باللغة االيابانية) من مكتب مجلس الوزراء.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: أطفال يركضون في سباق تتابع في يوم رياضي بالمدرسة. © بيكستا)