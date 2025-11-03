من الفنون إلى العلم… كيف تحتفي اليابان بيوم الثقافة الوطني؟

سياحة وسفر

يُحتفل في اليابان بيوم الثقافة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وهو عطلة وطنية تُكرَّس للاحتفاء بالفنون والعلوم والسلام. في هذا اليوم، تُمنَح أوسمة الثقافة تكريمًا للأفراد الذين قدّموا إسهامات بارزة في مجالات الفكر والإبداع، ليصبح اليوم مناسبة تجمع بين الاحتفاء بالهوية اليابانية وتقدير الإنجاز الإنساني.

المساهمات الثقافية في يوم الثقافة الياباني

يُحتفل في اليابان بيوم الثقافة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، حيث تُقام في هذه المناسبة فعاليات ثقافية وفنية في مختلف أنحاء البلاد احتفاءً بالإبداع والفكر والعلم.

كان هذا التاريخ في الأصل عطلة وطنية تُحيي ذكرى ميلاد الإمبراطور ميجي، الذي قاد مسيرة تحديث اليابان خلال عصر ميجي (1868–1912). وبعد الحرب العالمية الثانية، أُعلن في الثالث من نوفمبر عام 1946 عن دستور اليابان الجديد، الذي شدّد على قيم السلام والثقافة. وفي عام 1948، تم اعتماد اليوم رسميًا باسم يوم الثقافة تخليدًا لهذه المناسبة.

يُذكر الإمبراطور ميجي أيضًا بحبه العميق للشعر الياباني التقليدي، إذ يُقال إنه ألّف أكثر من 93 ألف قصيدة من نوع واكا خلال حياته، ما يعكس جانبًا إنسانيًا وثقافيًا مميزًا في شخصيته.

وفي هذا اليوم، يُمنح وسام الثقافة للأفراد الذين قدّموا إسهامات بارزة في مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا. يُقام حفل التكريم في القصر الإمبراطوري بحضور الإمبراطور الذي يُسلم الجوائز بنفسه.

من بين الحاصلين على الوسام الروائي كاواباتا ياسوناري (1961)، والمخرج كوروساوا أكيرا (1985)، والعالِم ياماناكا شينيا مكتشف الخلايا الجذعية المستحثة (2012). ولم تقتصر الجائزة على اليابانيين فقط، إذ نالها عام 1969 نيل أرمسترونغ ورواد فضاء أبولو 11 تقديرًا لإنجازهم التاريخي في الهبوط على سطح القمر.



المخرج السينمائي كوروساوا أكيرا في موقع التصوير. (© جيجي برس)

بمناسبة يوم الثقافة، تستضيف الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات الخاصة مهرجانات فنية وحفلات موسيقية ومعارض في جميع أنحاء البلاد. كما تُقيم العديد من المتاحف والمعارض الفنية فعاليات خاصة أو تُقدم دخولاً مجانياً.

مصادر البيانات

الأعياد الوطنية (باللغة اليابانية) من مكتب مجلس الوزراء. حفل منح وسام الإمبراطورية (باللغة الإنكليزية) من وكالة البلاط الإمبراطوري.

