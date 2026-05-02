اليوم الأخضر في اليابان: احتفاء بالطبيعة وجمالها

في قلب عطلة الأسبوع الذهبي، يطلّ يوم 4 مايو/ أيار حاملاً معه دعوة هادئة للتأمل والامتنان. إنه ”اليوم الأخضر“، المناسبة التي تتوقّف فيها وتيرة الحياة قليلًا ليُفسح المجال أمام تقدير جمال الطبيعة وسحرها.

دخول مجاني في بعض حدائق الحيوان وأحواض الأسماك

يُعدّ اليوم الأخضر، العطلة الوطنية في اليابان والموافق 4 مايو/أيار، مناسبة لتقدير الطبيعة والتعبير عن الامتنان لنعمها.

ومع اعتدال درجات الحرارة وازدهار الخضرة، تُقدّم العديد من المرافق في مختلف أنحاء البلاد دخولًا مجانيًا في هذا اليوم، مثل الحدائق الوطنية وحدائق الحيوان وأحواض الأسماك والحدائق النباتية. ونتيجةً لذلك، غالبًا ما تقضي العائلات والأزواج هذا اليوم في الاستمتاع بالنزهات أو تأمل الطبيعة. وفي بعض المناطق، تُوزّع الحكومات المحلية بذور الزهور أو تزرع الشتلات مجانًا، كما تُقام فعاليات لزراعة الأشجار.

عند إقرار هذه العطلة لأول مرة عام 1989، كانت تُصادف 29 أبريل/نيسان، وهو عيد ميلاد الإمبراطور شووا، الذي توفي في يناير/كانون الثاني من العام نفسه. وقد توقّف الاحتفال بهذا اليوم كعيد ميلاد للإمبراطور، لكنه استمر كعطلة رسمية تحت مسمى ”اليوم الأخضر“. وفي عام 2007، أُعيدت تسمية 29 أبريل/نيسان إلى يوم شووا، فيما نُقل ”اليوم الأخضر“ إلى 4 مايو/أيار، ليصبح جزءًا من عطلة الأسبوع الذهبي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)