ماتسوشيما: مناظر الجزر الشهيرة في محافظة ميياغي

سياحة وسفر

خليج ماتسوشيما في محافظة مياغي يضم أكثر من 260 جزيرة صغيرة تقدم مناظر خلابة. بينما يمكن الاستمتاع بمشاهد الجزر من الشاطئ، فإن استكشافها عن قرب من خلال القوارب السياحية يوفر تجربة أكثر سحرًا. هذه الرحلات تتيح رؤية التشكيلات الصخرية الفريدة مثل نيؤوجيما وكانيجيما عن كثب. استكشاف الجزر بالقوارب يضيف بعدًا جديدًا لتجربة الزائر ويتيح لهم التقاط صور لا تُنسى. زيارة خليج ماتسوشيما تعد مغامرة رائعة في قلب الطبيعة.

ركوب القارب في مسار نيؤومارو

يُعد خليج ماتسوشيما في محافظة مياغي واحدًا من أجمل المناطق الطبيعية في اليابان، حيث يضم أكثر من 260 جزيرة صغيرة تقدم مناظر خلابة تأسر الأنظار. هذا الخليج الرائع يُعتبر واحدًا من ثلاث مناظر طبيعية خلابة في اليابان، إلى جانب الجسر الطبيعي أمانوهاشيداتي في شمال محافظة كيوتو وميياجيما، موطن ضريح إيتسوكوشيما الشهير في محافظة هيروشيما.

منذ أقدم العصور، تغنى الشعراء بجمال ماتسوشيما، حيث ألهمت مناظره الرائعة العديد من القصائد والأعمال الأدبية. الشاعر الرحال الشهير ماتسوو باشو (1644-1694) لم يستطع مقاومة سحر هذا المكان، فكتب عنه في رحلته الشعرية الشهيرة ”طريق ضيق إلى الداخل“. هذه الكلمات العذبة التي نقشها باشو في أدبه لا تزال تردد أصداءها بين أركان الخليج، حيث يتوافد الزوار لاستكشاف جماله والتقاط صور تخلد ذكريات لا تُنسى.

زيارة خليج ماتسوشيما ليست مجرد رحلة لرؤية الطبيعة، بل هي تجربة غنية تستحضر عبق التاريخ والأدب الياباني. هذا المكان الساحر ينتظرك ليستقبلك بمناظره الخلابة وأجوائه الهادئة، ليكون ملاذًا لك من صخب الحياة اليومية ومصدر إلهام لا نهاية له.

لتستمتع بالمناظر بنفسك، نوصي بركوب إحدى قوارب الرحلات التي تمر عبر الخليج. ستأخذك هذه القوارب عبر جزيرة فاخرة كانت من المفضلة لدى داتي ماساموني (1567-1636)، الدايميو السابق لمنطقة سنداي، بينما يروي لك المرشدون الأساطير المتعلقة بالجزر العديدة الأخرى بينما تستمتع بالمناظر المنعشة من على سطح القارب.



“غودايدو”، معبد أعيد بناؤه من قبل داتي ماساموني في عام 1604، هو علامتك المميزة للعثور على رصيف الإطلاق. (تصريح من حكومة محافظة مياغي)

استعد لرحلة لا تُنسى على متن قوارب الرحلات من رصيف الصعود القريب من معبد ”غودايدو“، واحدة من أبرز رموز خليج ماتسوشيما. قام ماساموني بإعادة بناء هذا المعبد في عام 1604 لتكريم ”غوداي ميو“، الحراس الخمسة الكبار للإيمان البوذي. انطلق في جولة ممتعة على متن قوارب نيؤمارو لمدة تقريبية 50 دقيقة، واستمتع بالمشاهد الرائعة والتجربة الاستثنائية. يمكنك شراء التذاكر عند رصيف الصعود أو حجزها مسبقًا عبر الإنترنت للحصول على خصم صغير.



تغادر قارب نيؤمارو الثالث في جولة ساحرة.(© بتصريح من شركة قوارب ماتسوشيما للترفيه)



تستعد قوارب نيؤمارو للإبحار(© بتصريح من شو برس).

تتوفر8 رحلات يوميًا (7 خلال شهور الشتاء) من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساءً، وذلك طوال أيام السنة، في حالة سماح الأحوال الجوية. يتسع قارب نيؤمارو لـ 300 راكب، بينما يمكن لنيؤمارو الثالث الأحدث استيعاب 400 راكب. المناظر الخلابة تتمتع بجمال خاص من الطوابق الثانية الفاخرة.



تقدم الطوابق الفاخرة كنبات مريحة للركاب من الدرجة الأولى.(© بتصريح من شركة شو برس)

مع مرور السفينة من معبد ”غودايدو“ وتجاوزها الجسر الأحمر الطويل إلى جزيرة فوكوراجيما، وصولًا إلى جزيرة فوتاغوجيما، المعروفة باسم ”الجزيرتان التوأم“. سترى أمامك جزيرة سنغاجيما، المفضلة لدى داتي ماساموني. الدايميو الشهير المعروف أيضًا باسم ”دوكوغانريو“، أو ”التنين ذو العين الواحدة“، كان ساحرًا بشكل غريب لهذه الجزيرة المفتوحة الشكل، حتى قدم مبلغًا كبيرًا من المال كمكافأة لأي شخص يحضرها إليه.



سينغانجيما، التي أثارت فضول ماساموني.(© بتصريح من جمعية السياحة في ماتسوشيما)

الجزر تشبه التماثيل المنحوتة من قبل البحر على مر القرون.



جزيرة “الجرس” في كانيجيما مع قوسين أو أربعة.(© بتصريح من حكومة محافظة مياغي)

تأخذك الرحلة عبر جزر مشهورة أخرى مثل زايموكوجيما وكانيجيما ونيؤوجيما. تُثير الجزيرة الأخيرة بشكل خاص، التي نحتتها البحار إلى أشكال غريبة، خيالك بصورة إله حارس نيؤ القوي ربما يتمتع بسيجار. وعندما يتغير اتجاه السفينة هنا، ستمر بجزيرتي كاتسوراجيما وسابوساواجيما، واللتين تعتبران جزءًا إداريًا من مدينة شيوغاما عبر الخليج من ماتسوشيما. وعندما تظهر جزيرة سنغاجيما مرة أخرى، تعلم أن السفينة سترسو قريبًا.



يُعتقد أن جزيرة نيؤجيما تشبه إلهًا حارسًا شرسًا. (بتصريح من حكومة محافظة مياغي)

تقدم شركة قوارب ماتسوشيما للترفية أيضًا نوعين من الرحلات البحرية القصيرة حول الخليج،لأولئك الذين ليس لديهم سعة من الوقت.

أحدهما يستغرق حوالي 40 دقيقة والأخرى حوالي 20 دقيقة.

إليك معلومات حول قوارب ماتسوشيما للترفيه

العنوان: 85 ماتسوشيما-شوناي، ماتسوشيما-شو، محافظة مياغي، مياغي-غن، مياغي

الوصول: يبعد 7 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة ماتسوشيما كايغان على خط سنسيكي الشرقي جى أر

الهاتف: 2233-354-022

ساعات العمل: من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساءً (حتى الساعة 3:00 مساءً في نوفمبر-مارس، وحتى الساعة 4:30 مساءً خلال عطلة الأسبوع الذهبية في نهاية أبريل/نيسان وبداية مايو/أيار وعطلة الصيف)

أيام العمل: مفتوحة طوال أيام السنة (ما لم يتم إلغاؤها بسبب الطقس)

الرسوم:

للبالغين: 1500 ين، للأطفال: 750 ين

الوصول إلى الطابق الخاص: للبالغين: 2100 ين، للأطفال: 1050 ين

للبالغين: 1500 ين، للأطفال: 750 ين الوصول إلى الطابق الخاص: للبالغين: 2100 ين، للأطفال: 1050 ين اللغات: متوفر بالإنكليزية والصينية (التقليدية والمبسطة)، والكورية

الإرشادات في السفينة متوفرة باللغة الإنكليزية (كما هو متاح أيضًا باللغة الصينية والكورية للعملاء في جماعة)

المعلم السياحي القريب: جزيرة فوكوراجيما



الجسر الأحمر الزاهي إلى جزيرة فوكوراجيما يتناقض بشكل جميل مع الأزرق العميق للبحر. (بموجب تعاون جمعية السياحة في ماتسوشيما)

استكشاف جمال خليج ماتسوشيما يمكن أن يتم أيضًا من جزيرة فوكوراجيما، وهي واحدة من الجزر القليلة التي يمكن الوصول إليها مباشرة من البر الرئيسي. تقع فوكوراجيما قبالة ساحل المدينة إلى الشرق من معبد ”غودايدو“، وتمتد على مساحة صغيرة تبلغ حوالي 6 هكتارات، ويمكن الوصول إليها عبر جسر أحمر بطول 252 مترًا. تقدم مسارات الجزيرة مناظر مدهشة على طول الطريق، ويمكنك استكشافها بالكامل في حوالي ساعة فقط. الجزيرة بأكملها تحظى بحماية طبيعية، وتضم مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار، بالإضافة إلى معالم أثرية مثل مقبرة قشرية ما قبل التاريخ، وصالة تكريم للإلهة الناعمة بينزايتين.

إليك بعض المعلومات

العنوان: 39-1 ماتسوشيما سينزوي، ماتسوشيما، محافظة مياغي

الوصول: يبعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من محطة ماتسوشيما كايغان على خط سنسيكي جي أر

ساعات العمل: من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً (حتى الساعة 4:30 مساءً خلال فصل الشتاء)

أيام العمل: مفتوح كل يوم طوال السنة

الرسوم:

للبالغين: 200 ين، للأطفال: 100 ين

للبالغين: 200 ين، للأطفال: 100 ين موقع جمعية سياحة ماتسوشيما على الإنترنت باللغة الإنكليزية

(النص من شو برس. الصورة العنوان: قوارب الرحلات تبحر في خليج ماتسوشيما. بموجب تعاون حكومة محافظة مياغي)