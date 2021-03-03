جولة في تلال الدفن في أوساكا المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو

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أصبحت مجموعة تلال الدفن فورويتشي الواقعة في جنوب شرقي أوساكا أول موقع في المحافظة يدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي كجزء من مجموعة موزو-فورويتشي كوفون وهي مجموعة من القبور الأثرية ذات التلال. وفي هذه المقالة نلقي نظرة فاحصة على هذا الموقع الرائع.

فورويتشي: أجمل الأماكن السرية في أوساكا

تتألف مجموعة قبور فورويتشي من 45 قبرا بأحجام مختلفة منتشرة على قطعة أرض بطول 4 كيلومترات وعرض 2.5 كيلومتر تمتد عبر مدينتي فوجيديرا وهابيكينو. في 14 مايو/أيار أوصى المجلس الدولي للمعالم والمواقع وهو لجنة استشارية تابعة لليونسكو، بإدراج موقعي المقابر في فورويتشي وموزو على قائمة التراث العالمي. وفي يوليو/تموز عام 2019 تمت الموافقة على التوصية من قبل لجنة التراث العالمي لليونسكو في اجتماعها في أذربيجان، لتصبح هذه القبور الأثرية أول مواقع للتراث العالمي في أوساكا.



تُظهِر هذه الصورة الملتقطة من الجو المنطقة المكتظة بالمباني حول مجموعة قبور فورويتشي. يمكن رؤية قبر الإمبراطور أوجين في أسفل وسط الصورة.

تعتبر تلة دفن الإمبراطور نينتوكو ’’دايسين كوفون‘‘ الأكثر شهرة في مجموعة موزو- فورويتشي. يبلغ طول التلة 500 متر ويحيط بها خندق مائي ثلاثي. إنه مشهد مهيب وهو أيضا أكبر قبر في اليابان له شكل ثقب المفتاح المميز.

على النقيض من ذلك، فإن تلة دفن الإمبراطور أوجين -ثاني أكبر تلة دفن في اليابان بطول 425 مترا- غير معروفة نسبيا حتى بين اليابانيين. تقع التلة في مجموعة قبور فورويتشي التي تضم 45 قبرا، أي أكثر بقبر واحد من مجموعة موزو. كما أنها موطن لـ 26 من أصل 49 موقعا مصنفة كمواقع تراث عالمي، ما يجعلها بسهولة مساوية لمجموعة موزو من حيث الحجم والقيمة الأثرية. وكما هو الحال مع مجموعة موزو، فإن تلال الدفن العملاقة في مجموعة فورويتشي محاطة تماما بمباني مكاتب ومنازل، وهو مشهد لا يُرى إلا في أماكن قليلة على وجه الأرض.



تلة دفن الإمبراطور نينتوكو.

جولات المشي بين تلال الدفن

يجب على زوار الموقع مراجعة قوائم جولات المشي التي نشرها مقر مؤتمر الترويج لموزو-فورويتشي كوفونغون للإدراج على قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. الكتيبات متاحة في محطات السكك الحديدية المحلية ومراكز الزوار وكذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي.

يوضح الكتيب الخاص بمجموعة قبور فورويتشي ثلاث مسارات: طريق طويل مدته 3 ساعات بطول 7.4 كيلومتر ومسار أسرع مدته 1.5 ساعة بطول 4.4 كيلومتر و’’مسار لعشاق التصوير‘‘ بطول 4.4 كيلومتر ما يتيح الاستمتاع بالمناظر الخلابة على مدار 1.5 ساعة. يبدأ المساران القصيران من محطة هاجينوساتو على خط كينتيتسو مينامي أوساكا. يمر المساران بجوار مجموعة رائعة ومتنوعة من تلال الدفن حيث يتمكن الزوار من رؤية سلسلة من تلال الدفن ذات الأحجام المختلفة وتبلغ الرحلة أوجها مع قبر الإمبراطور أوجين وهو أكبرها.



تلال الدفن تشكل ’’ذيلا‘‘ يمتد من قبر الإمبراطور أوجين في الواجهة إلى أعلى يمين الصورة.

يجب على الزوار بعد الوصول إلى محطة هاجينوساتو التوجه شمالا إلى قبر الإمبراطور إينغيو. يقع رابع أكبر قبر على شكل فتحة القفل في مجموعة فورويتشي على بعد حوالي 5 دقائق سيرا على الأقدام من المحطة. يوفر الجانب الشمالي من الموقع رؤية جيدة للجزء العلوي من فتحة القفل. في شهر ديسمبر/كانون الأول يتحول لون القصب في الخندق المائي إلى اللون البني، ما يخلق تباينا مذهلا مع لون التلة الخضراء.



تلة إينغيو من جهة الشمال الغربي.

يعيدك الطريق بعد ذلك إلى المحطة قبل التوجه إلى الجنوب الغربي في اتجاه تلة الدفن العملاقة ناكاتسوهيمي نو ميكوتو. يبلغ طول تلة الدفن هذه 290 مترا وهي ثاني أكبر قبر في مجموعة فورويتشي. تقع تلة الدفن على بعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من تلة الدفن إينغيو. إذا ذهبت إلى مكان الصلاة في الجنوب الغربي من التلة يمكنك رؤية قبر كوموروياما: الجزآن الدائريان من فتحتي القفلين لناكاتسوهيمي نو ميكوتو وكوموروياما يقعان في اتجاهين متعارضين. يتيح اتجاه مقبرة كوموروياما التي يبلغ طولها 150 مترا للزوار التنقل ذهابا وإيابا بين الموقعين. تلة الدفن كوموروياما حاليا هي حديقة عامة وهي إحدى التلال القلائل التي يمكن تسلقها.



تلة الدفن ناكاتسوهيمي نو ميكوتو محاطة بخندق مائي ضيق.



لوحة إعلانية إلى الجنوب الغربي من تلة الدفن ناكاتسوهيمي نو ميكوتو تحتوي على معلومات حول حجم المقبرة والتاريخ وفولكلور الموقع.



تعد تلة الدفن كوموروياما واحدة من القلائل التي يمكن تسلقها. حاليا هي حديقة وتحظى بشعبية لدى السكان المحليين.

يمكنك بعد ذلك المرور أسفل طريق نيشيمييهان السريع والسير جنوبا للوصول إلى قبر أوتوريزوكا الذي يبلغ طوله 110 أمتار. إلى الجنوب توجد تلة دفن الإمبراطور أوجين المغطاة بالأشجار والتي تمتد بشكل مذهل إلى مسافة أبعد من مكان الصلاة على جهتها الشمالية. التلة محاطة بخندق مائي وحلقة من الأشجار وهي كبيرة جدا بحيث لا يمكن تقدير حجمها بالكامل من على الأرض. ومع ذلك سيشعر الزوار بقوتها الغامضة.



تلة الدفن أوتوريزوكا مفتوحة أمام عامة الناس.



مكان العبادة على الجهة الجنوبية من تلة دفن الإمبراطور أوجين.



صورة ملتقطة من الجو لتلة دفن الإمبراطور أوجين من الجهة الجنوبية.

قبرا تشوآي ومينيغازوكا

بعد ذلك ستمشي 30 دقيقة غربا للوصول إلى تلة دفن الإمبراطور تشوآي والتي يبلغ طولها 230 مترا وهي ثالث أكبر تلة في مجموعة فورويتشي. التلة محاطة بخندق مائي عريض وكانت موقع قلعة في فترة موروماتشي (1333-1568).



تلة دفن الإمبراطور تشوآي مكونة من 3 طبقات.

قبر الإمبراطور نينكين (هانيو نو ساكاموتو نو ميساساغي) غير مدرج على قائمة التراث العالمي ويقع أيضا على بعد 20 دقيقة سيرا على الأقدام. أفضل مكان لمشاهدة هذا القبر من الجانب الآخر من بركة شيمودا المجاورة. ومن هناك عند السير لمسافة 300 متر جنوبا يمكن الوصول إلى قبر مينيغازوكا. يقع القبر في وسط حديقة مينيزوكا وهو مكان شهير لمشاهدة أزهار الكرز.



قبر الإمبراطور نينكين كما يُرى من الجانب الآخر من بركة شيمودا.



نافورة في حديقة مينيزوكا ويظهر في الخلفية قبر مينيغازوكا.

إلى الشرق من تلة الدفن مينيغازوكا يمكن مشاهدة شيراتوري نو ميساساغي وهي على شكل فتحة القفل ويبلغ طولها 200 متر ووفقا للأسطورة هي آخر مكان هبطت فيه روح ياماتو تاكيرو بعد أن تحولت إلى طائر أبيض عملاق. على بعد 7 دقائق سيرا على الأقدام إلى الشرق توجد محطة فورويتشي على خط كينتيتسو مينامي أوساكا.



تلة الدفن شيراتوري عند الغسق يأخذ خندقها المائي لون السماء عند الليل.

التجول بواسطة درجات هوائية

يمكن استئجار الدراجات من شركة موزوفورو لتأجير الدراجات الهوائية في محطتي هاجينوساتو وفورويتشي ومركز الزوار في متنزه دايسين. يعد ركوب الدراجات وسيلة فعالة للتجول في مجموعتي موزو وفورويتشي، حيث تعمل الدراجات الكهربائية على تسهيل مهمة القيادة لمسافة 10 كيلومترات بين المجموعتين. نظرا لأن إغلاق مركز الزوار في متنزه دايسين أولا، يُنصح باستئجار الدراجة في موزو والعودة إلى فورويتشي لزيادة وقت مشاهدة المعالم السياحية إلى أقصى حد. يمكن استئجار الدراجات مقابل ألف ين ياباني في اليوم، أو نصف السعر إذا أعيدت إلى نفس الموقع الذي استؤجرت منه.



موقع ركن الدراجات الهوائية في محطة هاجينوساتو.



دراجة كهربائية مع خوذة إضافية للتأجير.

ساعات تأجير وإعادة الدراجات

مركز الزوار في متنزه دايسين: التأجير من 9 صباحا إلى 4:30 عصرا، الإعادة من 9 صباحا إلى 4 عصرا.

محطة فورويتشي: التأجير من 9 صباحا إلى 4 عصرا، الإعادة من 9 صباحا إلى 6 مساء.

محطة هاجينوساتو: التأجير من 9 صباحا إلى 4 عصرا، الإعادة من 9 صباحا إلى 6 مساء.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من اللغة الإنكليزية. التقرير والنص من قبل فوجيي كازويوكي، الصور من قبل كورويوا ماساكازو وفوجيي كازويوكي و96Box. صورة العنوان: مجموعة قبور فورويتشي عند الغسق.)