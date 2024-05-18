رحلة ساحرة على قطار سانريكو الياباني

سياحة وسفر

على طول ساحل محافظة إيواتي، تمتد سكة الحديد الشهيرة سانريكو، تاريخًا وجمالًا. في هذا المقال، سنقوم برحلة شمالًا على خط رياس، من محطة مياكو إلى محطة كوجي، الوجهة الأخيرة، لاستكشاف أريافها وتاريخها الساحلي.

يعرف خط رياس الشمالي، الذي يمتد بين محطتي مياكو وكوجي على سكة الحديد سانريكو سابقًا، بأنه مسار ساحر عبر التضاريس الجبلية. يتميز الطريق بمروره عبر العديد من الأنفاق، وفي نقطة معينة، يمر القطار عبر جسر يرتفع 30 مترًا فوق المحيط الهادئ. توفر المحطات المتعددة على طول الخط فرصًا مثالية للمسافرين للاستمتاع بتجارب تذوق المأكولات المحلية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.



جسر نهر أكا يطل على المحيط الهادئ.

هدايا فريدة من نوعها

سيجد محبو التسوق للهدايا التذكارية نفسهم يتوقفون في سانتيتسويا في محطة مياكو. يقدم المتجر، الذي افتتح مع افتتاح الخط، تشكيلة فريدة من الهدايا التذكارية حصرية لسكك حديد سانريكو، بالإضافة إلى منتجات محلية. من بين هذه المنتجات الشهيرة علامة ”كوروجيكا“ لمفرقعات الأرز. يتلاعب اسم العلامة بالكلمات بمعنى ”الغزال الأسود“، ليعكس بذلك الأمل في أن يعبر خط السكك الحديدية عن مصاعبه المالية ويتجاوزها ”باللون الأسود“. تتكون وجبات الوجبات الخفيفة من مكونات محلية مثل الأرز والحبوب المتنوعة وعشب البحر وصلصة الصويا والملح، وهي تمثل تجربة لذيذة لا تُنسى لزوار المحطة.

يُنصح الركاب أيضًا بزيارة سوق أسماك مياكو، والتي تقع على بُعد مسافة عشر دقائق سيرًا على الأقدام من المحطة، للاستمتاع بالأجواء النابضة بالحياة والمأكولات اللذيذة. يُقدم السوق تشكيلة متنوعة من المأكولات البحرية بالإضافة إلى الخضروات والسلع الغذائية الشهية. كما يتوفر في السوق قاعة طعام تُقدم وجبات مُعدة من المكونات المحلية الطازجة، مما يجعل تجربة تذوق الطعام بها لا تُنسى.

تُعتبر مياكو هي الوجهة الأقرب إلى شاطئ جودوجاهاما، وهو شاطئ صخري يتميز بإطلالته الرائعة على طول ساحل سانريكو. يظهر في الخليج الهادئ نتوءات صخرية من المحيط، مما يُخلق منظرًا خلابًا يُذكر بـ ”جودو“، الجنة البوذية.



بسكويت الأرز كوروجيكا.



يعج سوق أسماك مياكو بالزائرين النظاميين والسياح الباحثين عن الأطباق المحلية الشهية. (الصورة مقدمة من جمعية إيواتي للسياحة)



تبعد شاطئ جودوغاهاما مسافة 20 دقيقة بالحافلة عن محطة مياكو. (الصورة مقدمة من جمعية إيواتي للسياحة)

مناظر ساحلية مذهلة

عند مغادرتك لمحطة مياكو، ستجد نفسك بالقرب من محطة هوريناي، وهي محطة صغيرة تقع بالقرب من جسرين ساحرين. عند النظر إلى الجنوب الشرقي، سترى جسر أوساوا، وهو قوس يمتد فوق مجرى مائي ضيق يبلغ طوله 156 مترًا. وإذا تجهت نحو الشمال الغربي نحو محطة شيرايكايغان، ستشاهد جسر نهر أكا، الذي يمتد لطول 302 مترًا، ويُطل على المحيط الهادئ بكل روعته. عندما يعبر القطار هذه الجسور، يبطئ ويتوقف لحظة، مما يمنحك الفرصة للاستمتاع بالمناظر الخلابة والتقاط صور رائعة.



جسر أوساوا يطل على ميناء للصيد وعلى المحيط الهادئ في الأفق.



في فصل الخريف، يمكن أحيانًا رؤية تدفقات من السمك السالمون في المياه أسفل جسر نهر أكا.

”آيس كريم مملح“ ونهاية الخط

تفخر محطة ريكوتشو-نودا بوجود محطة للراحة على جانب الطريق، وهي ”ميتشي نو إيكي نودا“، التي تلبي احتياجات كل من السائقين وركاب القطارات. يمكن للزوار تجربة آيس كريم السوفت الغير تقليدي المذاق الممزوج بنكهة الفانيليا وملح البحر الطبيعي. يقوم سكان نودا بإنتاج الملح منذ أكثر من 400 عام عن طريق طهي مياه البحر ببطء فوق نار من الخشب.



في فصل الصيف، يتوافد الجماهير لتجربة آيس كريم محلاً بالملح البحري المحلي. (الصورة مقدمة من جمعية السياحة في قرية نودا)

محطة كوجي هي نهاية خط الرياس الشمالي، وهي منطقة مشهورة بأما، الغطاسات الإناث اللواتي يقمن بجمع المحار. تضم المحطة معرضًا دائمًا مخصصًا للصيادات التقليديات، حيث يمكن للزوار تجربة ارتداء بدلة الغوص ليستمتعوا بتجربة فريدة.

متجر محطة سانريكو رياس-تاي يبيع صناديق وجبات طعام جاهزة فاخرة تحتوي على سمك البحري المطهو بمهاره في مرقة ويُقدم على الأرز، مما يشكل لذة للذواقة. يتم إعداد 20 فقط من هذه الوجبات اللذيذة يوميًا وتباع بسرعة.

تتمثل أبرز معالم ساحل كوجي في ”تسوريغاني-دو“، وهي تشكيلات صخرية نحتتها الرياح والأمواج عبر العصور. يتجمع الزوار حول فترة الانقلاب الصيفي ليشهدوا شروق الشمس من خلال فجوة كبيرة بالقرب من قاع الصخرة.



آما-تشان“ (”الغطاسة الصغيرة“) NHK ” تم استخدام محطة كوجي كموقع تصوير في دراما



تقع تسوريغاني-دو الجميلة بشكل مذهل على بعد 15 دقيقة بالسيارة من محطة كوجي.

الراحة الفائقة في كوتاتسو

تقدم سكة الحديد سانريكو تجارب فريدة على متن القطار تتناسب مع فصول السنة. كل عام، من ديسمبر/كانون الأول إلى فبراير/شباط، يتم تشغيل قطار مجهز بكوتاتسو بين محطتي مياكو وكوجي. الكوتاتسو هي طاولات منخفضة مع عنصر تسخين وبطانية للحفاظ على الدفء، مما يوفر للمسافرين راحة منزلية مع إطلالات على ساحل الريا.



تتسع كل كوتاتسو لأربعة أشخاص، مما يوفر راحة منزلية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص بواسطة شوبريس. الصورة الرئيسية: إطلالة على ساحل سانريكو من جسر أوساوا. جميع الصور مقدمة من شركة سانريكو للسكك الحديدية)