عالم من السحر والخيال في فندق هالو كيتي في اليابان

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فندق أساكوسا توبو هوتيل الذي تم افتتاحه حديثًا في طوكيو يضع مفهوم كاواي (أو اللطف) على رأس قائمة وسائل الراحة مع غرف تتزين بشخصية هالو كيتي المحبوبة من شركة سانريو.

مزيج من الجمال التقليدي وثقافة البوب

يقدم فندق أساكوسا توبو هوتيل الذي تم افتتاحه حديثًا في طوكيوK حلمًا أصبح حقيقة لمحبي شخصية هالو كيتي لشركة سانريو، ألا وهو قضاء ليلة في غرفة مزينة بفخامة بصور للشخصية الشهيرة. ويقع الفندق على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من كل من محطة أساكوسا توبو والفانوس الأحمر العملاق المعلق في قوس كاميناريمون بمعبد سينسوجي، ويضم ست غرف للنزلاء على طراز ”كيتي تشان“ التي تجمع بين جاذبية الشخصية التي تشبه القطط والجمال التقليدي للحي التاريخي.



يقع فندق أساكوسا توبو هوتيل (يسار الصورة) في الجهة المقابلة لمحطة أساكوسا الواقعة على خط توبو سكاي تري.

الشرائط الراقصة وهالو كيتي

زينت غرف النزلاء الست الخاصة بشخصية هالو كيتي بفندق أساكوسا توبو هوتيل، بأحد طرازين: ساكورا تينّيو (براعم أزهار الساكورا) أو وا-مودان (أو الطراز الياباني المعاصر). وتحظى كل غرفة بسعة استضافة حتى أربع نزلاء.

أما غرف ساكورا تينّيو، فيغلفها اللون الزهري الفاتح وتتميز بمساحات مفروشة بحصير التاتامي الزهري اللون محددة بشرائط تزيين. ويتم الترحيب بالنزلاء من قبل شخصية هالو كيتي ترتدون زي تينّيو، وهو كائن يشبه الملائكة من الأساطير اليابانية. وتزين بتلات أزهار الكرز الجدران وأربطة العنق الفراشية الخاصة بالعلامة التجارية الخاصة بهالو كيتي. ويمتد التصميم الخاص بشخصية هالو كيتي إلى الحمام والمراحيض، كما تظهر الشخصية في أدوات القرطاسية المستخدمة بالفندق وحتى في لوحات أرقام الغرف على الأبواب.



تنتشر الروح اللطيفة في غرف ساكورا تينّيو. وتضم جميع غرف هالو كيتي على أربعة أسرة.

أما غرف وا-مودان، فتصحب النزلاء إلى أواخر عصور ميجي (1868-1912)وتايشو (1912-1926) في مطلع القرن العشرين عندما كانت منطقة أساكوسا مركزًا صاخبًا للثقافة والأزياء اليابانية. وزينت الجدران بدوائر تأخذ شكل المظلات اليابانية وزخارف أسانوها التقليدية (نمط من أوراق القنب يرمز إلى الحيوية والنمو غالبًا ما يستخدم في ملابس الأطفال) التي تمتزج بشكل جيد مع أربطة العنق الفراشية الخاصة بشخصية هالو كيتي والصور الظلية. وكتب شعار هالو كيتي بكتابة هيراغانا متصلة، لمطابقة الأجواء الأنيقة التي تستدعي التراث الياباني. كما زين كل من مقابض الأثاث وحتى الألواح الفاصلة بين الغرف بأربطة العنق الفراشية الخاصة بهالو كيتي. ومن المؤكد أن محبي الشخصية سيمضون ساعات من الوقت في التقاط صور لجميع ملامح المكان.



غرفة وا-مودان الأنيقة مليئة بزخارف هالو كيتي.

نقطة انطلاق مناسبة للجولات السياحية

يقول موظفو الفندق إنهم يستمتعون بالترحيب بعشاق الشخصية ويوصون بغرف هالو كيتي باعتبارها مكان إقامة مثالي للعائلات التي لديها أطفال، وللمجموعات المكونة من أصدقاء بالمثل. وبينما انخفض عدد الزوار الأجانب إلى اليابان بسبب جائحة كورونا، يقول الموظفون إن الغرف ستنتظر نزلاء الفندق من الأجانب عندما تعود الحياة إلى طبيعتها.

وتختلف تكلفة الإقامة في غرفة الضيوف في هالو كيتي حسب الموسم، ويقدم الفندق باقات إقامة بأسعار مختلفة.

ويتكون فندق أساكوسا توبو هوتيل من 14 طابقًا وما مجموعه 253 غرفة للنزلاء مع إطلالات جميلة على معبد سينسوجي وشارع ناكاميسي ومتاجره التي تؤدي إلى مدخل المعبد، بالإضافة لإلى منظر برج طوكيو سكاي الشاهق. وتتوافر خدمة إفطار خاصة من كرات الأرز الطازجة مع اختيارات منوعة من الحشوات. ولا يحتاج النزلاء الذين يسافرون إلى نيكّو، حيث يوجد معبد توشوغو، سوى عبور الشارع بإتجاه محطة أساكوسا لركوب قطارات سكك حديد توبو المتجهة شمالًا. كما يوجد الفندق بالقرب من محطتي مترو طوكيو جينزا وتوئي أساكوسا، ليتيح التنقل السهل إلى كل من مناطق أوينو، جينزا، وشيبويا.



منظر لبرج طوكيو سكاي تري من إحدى غرف النزلاء العادية بالفندق.

معرض الصور



حتى لوحات الأرقام في الغرف تتميز بطابع مستوحى من شخصية هالو كيتي.



تغطي رسومات هالو كيتي جدران غرفة ساكورا تينّيو. كما تأخذ وسائد الأسرة، شكل رابطة العنق الفراشية الخاصة بالعلامة التجارية للشخصية.



المقاعد في منطقة التاتامي الوردية مزودة بوسائد على شكل أزهار الكرز.



حبال كوميهيمو التقليدية المضفرة التي تتدلى من السقف متخذة شكل أربطة العنق الفراشية الخاصة بشخصية هالو كيتي.



تعلو رسومات هالو كيتي تينّيو الحائط فوق حوض الحمام.



قرطاسية فندق هالو كيتي الوردية المجانية.



زينت غرفة وا-مودان بدوائر من المظلات يابانية والزخارف التقليدية الأخرى.



ترتدي شخصية وا-مودان الكيمونو الأنيق مع زينة الشعر التقليدية. ويظهر شعار هالو كيتي بكتابة هيراغانا المتصلة في أسفل اليسار.



حتى السقف زهري اللون ومزين بزخارف تقليدية أنيقة لتتناسب مع بقية الغرفة.



زخارف هالو كيتي على الألواح الفاصلة بالغرفة.



تمتد زخارف عصر تايشو الأنيقة حتى حوائط المرحاض.



بوفيه الإفطار من أونيغيري أو كرات الأرز. ويمكن للنزلاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الحشوات اللذيذة التي تتنوع بين سمك السلمون التقليدي وبطارخ سمك القد، حتى أساكوسا تسوكوداني، وهوعبارة عن عجينة تعتمد من الأسماك، والأطعمة المحلية الأخرى.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. التقارير والنص والصور من إعداد.Nippon.com صورة العنوان: غرفة نزلاء على طراز وا-مودان هالو كيتي. شركة سانريو ليمتد 1976، 2020)