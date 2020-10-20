ما سر المراحيض العامة الشفافة التي انتشرت في حدائق طوكيو مؤخرا؟

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احتل الكشف عن مرحاض عام شفاف في حديقة شيبويا عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. الحمام المبتكر الذي صممه المهندس المعماري بان شيغيرو هو جزء من مشروع أوسع يضم 16 من المبدعين الذين يتطلعون إلى تغيير نظرة الناس إلى الحمامات العامة.

مراحيض شفافة لكنها تشعرك بالخصوصية!

لا تعتبر المراحيض العامة من الموضوعات الساخنة في المحادثات ومع ذلك، فإن الكشف في أغسطس/ آب عن مراحيض زجاجية بالكامل في حديقتين في طوكيو أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي. تلك المراحيض التي شُيدت في حديقتي يويوغي فوكاماتشي ومتنزه هارو نو أوغاوا في شيبويا، هي نقيض الهياكل الخرسانية الباهتة التي تشغل عادةً المناطق الترفيهية. تتميز الجدران الشفافة والمضاءة بالألوان التي تسمح لأي شخص بالتحديق في المساحة المخفية بشكل طبيعي، وهذه المراحيض التي تبدو وكأنها استعراضية تحمل سرًا - يؤدي قفل الباب إلى تحويل الزجاج المصنوع خصيصًا إلى معتم، مما يمنح المستخدمين كل الخصوصية والأمان في الحمام العادي مع السماح للضوء تتدفق إلى الداخل.





أظهر مسح أجرته وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في عام 2016، حول المراحيض العامة بالحدائق وغيرها، أن نسبة 1.2% فقط من عينة المسح أجابت أنها ”تستخدمه كثيرًا“. وبلغت نسبة الإجابة ”لا أستخدمه“، 51.7%، ليكون إجمالي الإجابات السلبية بإضافة إجابة ”أكاد أكون لا أستخدمه“، حوالي 90%. أما حول السبب في هذه الإجابات، ”افتقاد النظافة (68.1%)“، ”غير كافية النظافة (54.6%)“، و”عدم الشعور بالأمان بسبب الأجواء داخل المرحاض ومحيطه (51.4%)، كأكثر 3 نقاط عدم الرضا والقلق المتسببة في تفادي استخدام المراحيض العامة.

أما في حالة المراحيض الشفافة التي تبدو تجيهزاتها ونظافة داخلها واضحة من أول نظرة، بالإضافة إلى عدم الحاجة للتأكد من وجود ”شخص مختبئ بالداخل“، فقد أزالت حالة عدم الارتياح تجاه المراحيض العامة بفضل تصميمها المتميز.



الألوان المختلفة للمراحيض في حديقة هارونوأوغاوا كوميونيتي بارك. يمكن التأكد رؤية داخل المرحاض من بعيد.

تطوير وصيانة مراحيض مريحة

تم تصميم هذا المرحاض الشفاف من قبل السيد بان شيغيرو، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2014، والتي يطلق عليها كذلك ”جائزة نوبل في عالم البناء“. ويعد أحد مشاريع ”مراحيض طوكيو“ التي تروج لها مؤسسة نيبون بالتعاون مع حي شيبويا لتركيب مراحيض عامة يمكن لأي شخص استخدامها بشكل مريح بغض النظر عن الجنس أو العمر أو مدى الاحتياجات الخاصة التي قد تكون لديه.

كما يشارك في المشروع أندو تاداو، إيتو تويو، كوما كينغو، وغيرهم من الشخصيات البارزة في عالم الهندسة المعمارية اليابانية، وسيقوم ما مجموعه 16 شخصًا بتصميم 17 مرحاضًا. ويقال إن شيبويا، التي تعد مركزًا ثقافيًا يحمل شعار .

وحاليًا، تم الانتهاء من 7 مراحيض، وسيتم الانتهاء من العشرة المتبقية بحلول نهاية عام 2021.



ظهر”مرحاض يشبه الحبار“ في حديقة إيبيسو هيغاشي، الملقبة بـ ”تاكو بارك“ أو حديقة الأخطبوط. وهذا أيضًا عمل لفنان آخر حائز جائزة بريتزكر وهو السيد ماكي فوميهيكو.

وبالإضافة إلى التصميم، كان هناك حرص على تحقيق سهولة الاستخدام والراحة، فجرى تعاون مع شركة توتو لاختيار الأدوات الصحية وتخطيط المرحاض، أما التصميم والبناء فكان بالتعاون مع شركة دايوا هاوس كوغيو. كما تولى السيد ساتو كاشيوا، المدير الفني، تصميم اختيارات لوحات الارشادات والرسوم التوضيحية الخاصة بالمرحاض.

وقال ساساكاوا جونبي، مدير مؤسسة نيبون، ”إن اكتمال بناء المرحاض يمثل انجاز 50٪ من المشروع. ولكن الآن المهم، هو كيف سيتخدمه الناس“. وسأقوم بطلب تصميم ملابس عمال النظافة من مصمم الأزياء السيد نيغو، وسنعمل أيضًا على متابعة أعمال الصيانة مع المجلس المحلي لحي شيبويا ومع جمعية السياحة بذات الحي. وسنقوم بتطوير مفهوم مراعاة الآخرين في إطار الدعوة ”فلنستخدم المرحاض بشكل نظيف لنتركه مرحاضًا مريحًا للمستخدمين الآخرين“. ونستهدف ” أن يكون وجود مرحاضٍ شيقٍ دافعًا في ذاته لزيارة الحديقة“.



ساساكاوا مدير مؤسسة نيبون، يقف مرتديًا زي عامل نظافة أمام مرحاض حديقة إيبيسو. ”إنه ليس رائعًا فحسب، ولكنه أيضًا مرن ويتيح سهولة الحركة. آمل أن يشعر مرتديه من عمال النظافة بكل فخر أثناء عملهم.“

■ بان شيغيرو

”حديقة هارونوأوغاوا كوميونيتي بارك“ (1-68-5 يويوغي)

”حديقة يويوغي فوكاماتشي الصغيرة“ (1-54-1 توميغايا)

بالإضافة إلى تصميم مرافق كبيرة مثل مركز التراث العالمي لجبل فوجي، فإن السيد بان معروف أيضًا بـ ”العمارة الورقية“. ففي السنوات الأخيرة، ابتكر نظام تقسيم المساحة باستخدام الأنابيب الورقية والقماش، وقد جذب الانتباه باستخدم هذه التقنيات في مراكز الإخلاء في المناطق المنكوبة بالكوارث. واستفاد من قوة الخيال المرنة هذه في ”المراحيض الشفافة“ التي أقيمت في حديقتين تواجهان الجانب الغربي من حديقة يويوغي. ولقد اجتذبت هذه المراحيض الرائدة التي يمكن تأكيد من النظافة والسلامة بداخلها من الخارج الكثير من الاهتمام في دول العالم المختلفة. ففي النهار، تتحلى المراحيض بالألوان تتماشى مع معدات الألعاب الموجودة بالحديقة، وفي الليل تضيء الحديقة مثل مصابيح أندون.



تتميز المراحيض في ”حديقة هارونوأوغاوا كوميونيتي بارك“ بتصميم ذو ألوان تشعر بالبرودة، بينما تتميز مثيلاتها في ”حديقة يويوغي فوكاماتشي الصغيرة“ في المقابل بتصميم ذو ألوان دافئة.



صورة توضح داخل المرحاض قبل إغلاق الباب. مرحاض كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مزود بمنضدة تغيير الحفاضات وغيرها من التجهيزات الضرورية.



عند إغلاق الباب، يصبح الزجاج معتمًا، مما يخلق مساحة هادئة يمكن استخدامها بكل اطمئنان.



يضاء المرحاض بضوء جميل في الليل مما يساهم كذلك في التدابير الأمنية المتخذة في الحديقة. الصورة مقدمة من مؤسسة نيبون

■ كاتاياما ماساميتشي/ وندر وول

”حديقة إيبيسو“ (1-19-1 إيبيسو نيشي)

السيد كاتاياما ماساميتشي، مصمم داخلي عمل في تصميم المتاجر الرئيسية لسلسلة يونيكولو في نيويورك، باريس، جينزا، وغيرها. قام بتصميم المبانى مستخدمًا مجسمات التي تناسق مع الحديقة مثل أشجارها وألعابها ومقاعدها. فنتج عن ذلك تصميم أنيق يجمع بين 15 جدارًا خرسانيًا، ويتطلع مدير المؤسسة السيد ساساكاوا إلى سعادة الأطفال عند اللهو بداخله، حيث يبدو كالمتاهة.



مزيج معقد من الجدران الخرسانية غير العضوية لخلق جمال بسيط.



يبدو أن مرحاض الرجال كما لو كان مدخلًا إلى المتاهة، بينما يوجد مرحاض لاستخدام الجميع، في مكان سهل الاستخدام.



يمكن الاطلاع على التصميم التفصيلي في لوحة الإرشادات. ويمنح وجود مصباح الطوارئ في مكان بارز شعورًا بالطمأنينة.



لا يمكن تصديق أن هذا مرحاض عام مع وجود كل هذا الاتساع بالداخل المصمم بعناية.

■ تامورا ناوو

”مرحاض عام في هيغاشي سان تشومي“ (3-27-1 هيغاشي)

تامورا ناوو، مصممة منتجات مقيمة في نيويورك، وهي المسؤولة عن قطعة الأرض المثلثة الضيقة الواقعة بين السكك الحديدية والرصيف. قامت بتصميم المرحاض مع التركيز على الخصوصية والأمان، ويضيف المرحاض جوًا من المرح مثل الأوريغامي. فمن خلال الترتيب الفعال للمساحات الثلاثة، يتسع التصميم الداخلي بشكل مدهش ويمكن استخدامه بشكل مريح.



يظهر المرحاض أحمر اللون بمحاذاة الشارع الحيوي.



إذا كنت قادمًا سيرًا من محطة إيبيسو، فيمكن بسهولة رؤية اللافتة التي تشير إلى مدخل المرحاض.



عند النظر إليه من ناحية شيبويا، يبدو وكأنه تصميم يشبه أعمال لأوريغامي بواسطة الأوراق المتداخلة.



أما الجزء الداخلي من المرحاض فهو أبيض اللون ليضفي شعورًا بالنظافة والأمان.

■ ماكي فوميهيكو

”حديقة إيبيسو هيغاشي“ (1-2-16 إيبيسو)

صمم السيد ماكي فوميهيكو، العديد من المباني الشهيرة مثل طوكيو غيمناسيوم ومجمع المعارض ماكوهاري ميسّي ودايكانياما هيل سايد تراس. وزع المراحيض الخاصة بكل من الرجال والنساء والمراحيض لاستخدام جميع الأشخاص، كما لوكانت مناطق استراحة داخل الحديقة، وزرع شجرة تتوسط الفناء، ومقعد على الحائط. ودمج بعد ذلك هذه المساحة مع سقف يشبه زعانف الحبار. ليظهر ”مرحاض الحبار“ في حديقة إيبيسو هيغاشي التي تسمى أيضًا ”حديقة الأخطبوط“.



ثلاثة مراحيض للرجال والنساء متصلة بسقف منحني. يمكن للزوار أن يستريحوا على مقعد مدمج في الجدار الخارجي.



رمزا الحديقة، ”تاكو سلايد“، أو المنزلق الأخطبوط، و”مرحاض الحبار“.



منظر الباحة من ناحية المرحاض الصالح لاستخدام الجميع الأفراد. تبدو مناسبة للعبة الغميضة.



تصطف أحواض غسيل اليدين ذات الارتفاعات المختلفة بحيث يمكن للأطفال ومستخدمي الكراسي المتحركة أيضًا استخدامها بسهولة.

■ ساكاكورا تاكينوسوكي

”حديقة نيشيهارا إيتشومي“ (1-29-1 نيشيهارا)

خاض المعماري المعروف، السيد ساكاكورا تاكينوسوكي، الذي صمم المبني السكني الشهير ”طوكيو ميدتاون“، تحدي كبير في تصميم مراحيض حديقة نيشيهارا إيتشومي، والتي كانت لا تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار. ونظرًا لأن المتنزه يقع بالقرب من محطة هاتاغايا، فتتميز المراحيض بتصميم وآلية تجعلك ترغب في استخدامه بسهولة أثناء التنقل إلى العمل أو المدرسة، وهو مصمم لإضاءة الحديقة بشكل مبهر ليلاً.



المظهر البسيط والنظيف الذي يتسق مع مظهر المنتزه يحث على استخدام المرحاض.



الجدران الخارجية مصنوعة من الزجاج المصنفر، مما يضمن الخصوصية مع السماح بدخول أشعة الشمس. تضيء المنشأة في الليل مثل الفانوس.



مساحة مريحة حيث تظهر زخارف شجرية على أسطح الزجاج المصنفر.

■ أندو تاداو

”حديقة جينغو دوري“ (6-22-8 جينغو ماي)

أندو تاداو الحائز على جائزة بريتزكر وأحد المهندسين المعماريين الرائدين في اليابان، أطلق على مرحاض”حديقة جينغو دوري“، الذي صممه بنفسه، اسم ”أمايادوري“. ونظرًا لأنه يواجه شارع ميجي دوري، الذي يربط بين شيبويا وهاراجوكو، فمن المحتمل أن يتم استخدام المنطقة الواقعة تحت السقف الكبير كمكان للاستراحة في الأيام الممطرة. ويدخل الضوء عن طريق شبكة رأسية في الجدار الخارجي الدائري، ليكون الممر الداخلي بمثابة مساحة مشرقة وآمنة.



تضيف المساحة الخضراء المحيطة جاذبية أكثر للأجواء.



يحمي القرص العريض للسقف المدخل الأمامي المواجه لمحطة شيبويا من العوامل الجوية.



يوجد مرحاض يمكن استخدامه من قبل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في منتصف المبنى، مع مراحيض للرجال والنساء على كلا الجانبين.



تسمح الشقوق الموجودة في الجدار الخارجي بدخول الضوء الطبيعي. يقع الحوض في مكان مناسب على طول الممر.



المبنى له مدخل ثان يواجه محطة هاراجوكو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، إعداد وكتابة وتصوير، فريق تحرير Nippon.com)