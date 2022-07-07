متحف يخلد ذكرى كارثة فوكوشيما

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المتحف التذكاري لزلزال شرق اليابان الكبير والكارثة النووية، هو مرفق تم افتتاحه قبل حوالي العامين في بلدة فوتابا بمحافظة فوكوشيما، ويهدف إلى تثقيف الزوار حول فاجعة الحادي عشر من مارس/ آذار والجهود المستمرة لإعادة إعمار المنطقة

مر أكثر من عقد من الزمان منذ زلزال شرق اليابان الكبير الذي ضرب البلاد في الحادي عشر من مارس/ آذار من عام 2011. بعدها استمرت جهود إعادة الإعمار بلا هوادة في جميع أنحاء منطقة توهوكو منذ وقوع الزلزال الهائل وما تلاه من أمواج تسونامي العاتية وكارثة المحطة النووية. وإلى جانب الطرق والمباني الجديدة، يقوم العمال ببناء العديد من النصب التذكارية والحدائق المخصصة للضحايا والمرافق التي تعرض العناصر التي تمثل تذكيرًا بأهمية التوعية بالكوارث.

وفي العشرين من سبتمبر/ أيلول من عام 2020، افتتحت حكومة محافظة فوكوشيما متحفًا جديدًا خاص بكارثة الحادي عشر من مارس/ آذار في بلدة فوتابا. ويهدف المتحف التذكاري لزلزال شرق اليابان الكبير والكارثة النووية إلى نقل تأثير الكارثة غير المسبوق إلى الأجيال اللاحقة مع تثقيف الزائرين اليابانيين والأجانب حول الجهود الإقليمية لإعادة الإعمار. وموقع المنشأة في بلدة فوتابا، على طول ساحل المحيط الهادئ في إحدى مناطق المحافظة المعروفة باسم (هما–دوري)، هو موقع مهم لأن البلدة والبلديات المجاورة مثل أوكوما قد عانت هي الأخرى من الكارثة الثلاثية المتمثلة في الزلزال والتسونامي وانفجار المفاعل في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية.



المتحف التذكاري لزلزال شرق اليابان الكبير والكارثة النووية على بعد أربعة كيلومترات فقط من محطة فوكوشيما دايئتشي.



تضفي الردهة الفسيحة الاحساس بدفء البناء الخشبي.

من الممكن أن يحدث الأمر لك

يدخل الزوار أولًا في بداية جولتهم داخل المتحف إلى صالة عرض أشبه بقاعة السينما تتألف من سبع شاشات مثبتة على الحائط والأرضية. وتعرض الشاشات مشاهد من الزلزال والتسونامي والكارثة النووية، وتوثق لحظات إجلاء سكان فوكوشيما وجهود إعادة الإعمار.

ثم يأخذ المنحدر المنحني الزوار إلى صالة المعرض في المستوى الثاني، وبه توثق اللوحات التي تعرض صورًا ومعلومات عن الكارثة أحداث الكارثة بترتيب زمني. ويقول القائمون على المتحف إن القصد من العرض هو إقناع الزائرين بأن مسألة وقوع كارثة مفاجئة قد تغير مجرى الحياة كزلزال شرق اليابان المدمر من الممكن أن تحدث لأي شخص.



المادة المصورة على شاشات العرض من إخراج المخرج المبدع ياناي ميتشيهيكو والأداء الصوتي للممثل المعروف نيشيدا توشيوكي



صور فوتوغرافية معروضة على الجدار المنحدر الملتف حول صالة العرض. وفيها تبدأ الأحداث الزمنية في عام 1967، عندما تم بدء بناء أول مفاعل نووي في محطة فوكوشيما دايئتشي

أما المستوى الثاني فيتكون من خمس مناطق متمثلة في تغطية المراحل الأولى من الكارثة، الاستجابة الفورية لانفجار المفاعل، منظور السكان المحليين، الآثار المستمرة للكارثة النووية، وجهود إعادة الإعمار. وباستخدام مجموعة متنوعة من الصور والرسومات وشهادات الناجين والمعلومات الإحصائية، ينقل المعرض حجم المأساة والآثار على المناطق القريبة من محطة الطاقة النووية.



ركن يوضح بالتفصيل الانصهار النووي الذي حدث في محطة فوكوشيما دايئتشي



أحد أقسام المعرض يعرض جانب من رسائل السكان المحليين ومعاناتهم مع الفاجعة.



مجسم تفصيلي لمحطة فوكوشيما دايتئشي للطاقة النووية يعيد تصوير الموقف وقت وقوع الكارثة.

ويضم المتحف كذلك عرض مؤثر للغاية يعيد إلى الذاكرة الأحداث التي وقعت وقت حلول الكارثة، حيث يعرض الآثار التي تتضمن ساعات حائط توقفت حركتها في لحظة وقوع الزلزال، والممتلكات التي تم العثور عليها بين الأنقاض، والمعدات المستخدمة في مراكز الإخلاء. ويضم المتحف حوالي 240 ألف مقال في مجموعته الأرشيفية، منها 150 معروض حاليًا، وسيتم تناوب بقية العناصر وفقًا للمواضيع المطروحة في المعارض المستقبلية.

ويعمل السكان المحليون الذين عانوا من مرارة الكارثة بأنفسهم كمرشدين داخل المتحف. فإلى جانب الحديث عن المعروضات المختلفة، فهم يشاركون تجاربهم الشخصية مع الكارثة، ويضفون وصفًا إنسانيًا مفعمًا بالمشاعر الصادقة للعناصر المعروضة.



بعضًا من البقايا التي خلفتها الكارثة معروضة للزائرين. توقفت عقارب ساعة الحائط على اليمين في نفس لحظة وقوع الزلزال، في حين أن عقارب الساعة التي على اليسار تشير إلى اللحظة التي ضربت فيها أمواج التسونامي.



جانب من المعروضات يضم سترة واقية من المواد الخطرة مثل تلك التي يرتديها العمال المشاركون في جهود إزالة الملوثات جنبًا إلى جنب مع كيس يستخدم لحمل النفايات الملوثة.

اليقظة والحيطة

بعد مرور مايزيد على عقد من الزمان، لا يزال سكان بلدة فوتابا يشعرون بتأثير الكارثة النووية. وعلى الرغم من رفع أوامر الإخلاء للمناطق المحيطة بمحطة فوتابا على خط قطار جيه آر جوبان في الرابع من مارس/ آذار 2020، إلا أن غالبية المدينة لا تزال مغلقة أمام الإقامة السكنية. وتشير التقديرات الحالية إلى أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى 40 عامًا لإيقاف تشغيل المفاعلات في محطة فوكوشيما دايئتشي، ولكن من المحتمل أن تستغرق المنطقة وقتًا أطول بكثير لإزالة تداعيات الكارثة النووية وعودة الحياة لطبيعتها التي كانت عليها من قبل.



يمكن من خلال شرفة المراقبة الموجودة أعلى سطح المتحف رؤية الجدار الضخم الممتد على طول ساحل البحر.

ويقول أحد ممثلي حكومة المحافظة بأن الغاية من المتحف إلى جانب دوره كمكان لتخزين وعرض القطع الأثرية التي خلفتها الكارثة، أن يكون أيضًا بمثابة مكانًا للتعلم. فنظرًا لأن الكثير من الأطفال والشباب الصغار يشبون مع عدم وجود ذكرى حقيقية عن أحداث الحادي عشر من مارس/ آذار، تعمل المنشأة على تذكير الزائرين من اليابان وخارجها أيضًا بأن الكارثة يمكن أن تحدث دون سابق إنذار وأن عليك أن تكون يقظًا حيال الكوارث الطبيعية.

وتضم أرض المتحف أيضًا مركز فوتابا لإعداد المشاريع التجارية والخدمات المجتمعية، الذي تم افتتاحه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020. والمرفق مخصص للاستخدام من قبل المؤسسات والشركات المحلية المشاركة في جهود إعادة الإعمار. ويحتوي المركز على قاعة طعام ومطعم مفتوح لزوار المتحف، والأمل معقود في أن يصبح الموقع مع المتحف وجهة سياحية تساعد في تنشيط الصناعة المحلية.



يضم مركز فوتابا لإعداد المشاريع التجارية والخدمات المجتمعية المقر الرئيسي لإحدى مجموعات العمل من شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية، الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايئتشي، المكلفة بالمساعدة في إعادة إعمار المنطقة.



افتُتحت محطة قطار فوتابا التي أعيد بناؤها حديثًا في الرابع عشر من مارس/ آذار 2020.

المتحف التذكاري لزلزال شرق اليابان الكبير والكارثة النووية

العنوان: 39 تاكادا، ناكانو، بلدة فوتابا، محافظة فوكوشيما

ساعات العمل: 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً (آخر مواعيد الدخول الساعة 4:30 مساءً)

مغلق أيام الثلاثاء (ما لم يكن عطلة عامة، وفي هذه الحالة سيغلق المتحف في يوم الأسبوع التالي)، ومن 29 ديسمبر/ كانون الأول حتى 3 يناير/ كانون الثاني.

رسوم الدخول: البالغين 600 ين، طلاب المدارس الثانوية والأصغر سنا 300 ين (تتوفر خصومات للمجموعات)

كيفية الوصول: خمس دقائق بالمركبة من محطة قطار فوتابا على خط جيه آر جوبان. تتوفر خدمة الحافلات المخصصة للنقل من وإلى المتحف.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. إعداد التقارير والنصوص والصور من فريق عمل Nippon.com. صورة الموضوع: المتحف التذكاري لزلزال شرق اليابان الكبير والكارثة النووية)