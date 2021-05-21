حلوى يابانية تجمع بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر

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تعد منطقة توهوكو الواقعة شمال شرقي اليابان موطنا لمجموعة متنوعة من متاجر صناعة الحلويات التي تعتمد على الأساليب التقليدية على الرغم من تكييفها مع الاتجاهات الحديثة. وفي هذه المقالة نعرفكم بأربعة متاجر حلويات مبتكرة تصنع منتجات تسر العيون وتثير الشهية.

ارتفاع شعبية حلويات يوكان

افتتح متجر الحلويات آيزو ناغاتويا في مدينة آيزوواكاماتسو بمحافظة فوكوشيما أبوابه لأول مرة في عام 1848. في تلك الأيام كانت الحلويات الفاخرة ’’جوغاشي‘‘ المصنوعة من السكر الأبيض غير متاحة إلا للطبقات الراقية. وتقول القصة إن سيد إقطاعية آيزو البارزة كان يتوق لجعل تلك الحلويات متاحة لعامة الناس في الإقطاعية. وبإيحاء من سيد الإقطاعية ’’دايميو‘‘ قام صانع بيرة محلي بتعلم فنون صناعة الحلويات وافتتح ناغاتويا. في بداية الأمر كان المتجر يصنع في المقام الأول حلويات غير مكلفة من بقايا الأرز أو الدخن أو الفاصوليا المحلاة بسكر داكن غير مكرر يسمى ’’كوكوتو‘‘ أو أرز موتشي اللزج أو نشاء البطاطا الحلوة. وفي اليوم الحالي يواصل ناغاتويا تقليد صنع الحلويات بأسعار معقولة للسكان المحليين.



متجر ناغاتويا في نانوكاماتشي له مظهر خارجي تقليدي (حقوق الصورة لآيزو ناغاتويا).

وعلى مر السنين وسع متجر ناغاتويا من تشكيلته لتشمل المزيد من المأكولات الأساسية مثل خبز الوجبات الخفيفة، لكنه حافظ على تركيزه على الحلويات التقليدية المصنوعة يدويا مع تكييفها لتعكس الأذواق الحديثة. وقد لفت المتجر في الآونة الأخيرة الانتباه إلى سلسلة الحلويات التقليدية التي أعيد تصميمها والتي تم إطلاقها بعد زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011.

ألحقت الشائعات التي أثارها الحادث في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية أضرارا بمبيعات المنتجات الغذائية من محافظة فوكوشيما بما في ذلك حلويات ناغاتويا، الأمر الذي وضع مستقبل الشركة على المحك. ولكن الدعم القوي الذي أبداه العملاء المخلصون ساعد مالك المتجر خلال تلك الفترة العصيبة. فسماع قصص عن كيف أعادت حلويات المتجر ذكريات طيبة وكلمات تشجيع أخرى ذكّر المالك بعلاقة ناغاتويا الطويلة بالسكان المحليين، الذين نشأ الكثير منهم وهم يأكلون الوجبات الخفيفة في المتجر. وإدراكا لأهمية استمرار هذا التاريخ، قرر المالك تجربة وسائل أكثر إبداعا لإعادة العمل إلى وضعه السليم. وهذا يعني التكيف مع العصر الحديث مع الحفاظ على النكهات والتقنيات التقليدية.

إحدى نتائج هذا النهج الجديد هي حلويات ’’حلق بي إلى القمر‘‘ التي بدأ بيعها في عام 2017. هذا النوع من الحلويات مستوحى من أغنية جاز لها نفس الاسم، وهو مصنوع من ’’يوكان‘‘ وهي حلوى تشبه الهلام مصنوعة من الفاصوليا والآغار والسكر. غالبا ما تسمى حلويات واغاشي التقليدية أسماء متعلقة بقصائد أو أغاني موسمية قديمة، ولكن الهدف من استخدام أغنية الجاز الشهيرة هذه المرة هو استخدام الحلويات لرواية قصة يمكن لأي شخص فهمها بغض النظر عن خلفيته.



تباع حلويات ’’حلق بي إلى القمر‘‘ يوكان فانتازيا بسعر 3500 ين (حقوق الصورة لآيزو ناغاتويا).

عند قطع اليوكان التي يبلغ طولها 10 سنتيمترات تظهر لحظة من قصة توقف عندها الزمن لطائر أزرق يطير باتجاه القمر. ومع كل قَطع في الحلويات تتحرك زاوية جناحي الطائر الأزرق بمهارة ويتغير طور القمر، ما يُظهر الطائر وكأنه يطير إلى القمر مثل كرّاسة القلب. طعم كل من القمر والعصفور الأزرق بنكهة الليمون المعتدلة، بينما تتكون جبال آيزو من معجون حبوب الأزوكي العطرية. سماء الليل مصنوعة من كينغيوكوكان صاف وهو هلام مزخرف مصنوع من الآغار والسكر، والضباب الذهبي المتلألئ فهو بنكهة الشمبانيا. ومع وجود حبات الزبيب والتوت البري على وجهها، تصبح الحلوى ملائمة بشكل جيد لأن تؤكل مع الشاي الياباني أو الشاي الأسود أو النبيذ.



تحتوي العبوة أيضا على رسمة أنيقة للقمر والطير (حقوق الصورة لآيزو ناغاتويا).

متجر آيزو ناغاتويا في نانوكاماتشي

العنوان: نانوكاماتشي 3-30، آيزوواكاماتسو، محافظة فوكوشيما

هاتف: 0242297070

الموقع الإلكتروني (بعض المعلومات بالإنجليزية)

الموقع الإلكتروني (بعض المعلومات بالإنجليزية) ساعات العمل: 9 صباحا حتى 5:30 مساء

أيام العطل: عطلات بداية ونهاية العام

الوصول: على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من محطة نانوكاماتشي على خط تادامي التابع لـJR

حلوى المشمش الحامض مع غاناتشي الكريمية

تتضمن رحلة الحج ديوا سانزان في محافظة ياماغاتا تسلق الجبال المقدسة الثلاثة وهي هاغورو وغاسّان ويودونو. كثير من الحجاج في تلك الرحلة يجربون حلويات نوشيؤمي المحلية المميزة وهي حلوى علوكة مصنوعة من المشمش الحامض. أصبحت حلويات نوشيؤمي مشهدا مألوفا في متاجر الهدايا التذكارية في جميع أنحاء البلاد، لكن نوشيؤمي هونبو ساتويا في ياماغاتا هو الصانع الأصلي لتلك الحلويات.

تأسس المتجر في عام 1821 من قبل ساتو ماتسوبيي وهو نجل عائلة محلية تمتهن الطب. ابتكر ساتو حلوى مصنوعة يدويا أطلق عليها اسم نوشيؤمي بناء على طريقة اتبعتها عائلته في إنتاج نوع من الأدوية الترميمية من ثمار أومي مسلوقة كان شائعا في فترة إيدو (1603-1868). طرأت على المكونات عدة تغييرات على مر السنين وظهرت الحلوى في شكلها الحالي حوالي عام 1870. تُصنع حلويات نوشيؤمي عن طريق تجفيف أومييوكان، وهي نوع من حلوى الهلام مصنوعة من ثمار أومي ناضجة مزروعة في ياماغاتا. وقد جعل حجم الحلوى الصغير وشكلها الذي يشبه الرفوف منها هدية تذكارية شهيرة.



لا يزال المتجر الرئيسي في مكانه الأصلي (حقوق الصورة لنوشيؤمي هونبو ساتويا).

يقول مالك المتجر من الجيل الثامن ساتو شنتارو إنه قرر إعادة التفكير في الحلوى لتعكس أذواق القرن الحادي والعشرين. ويشرح قائلا: ’’لقد بدأت تبدو وكأنها قديمة الطراز، مثل شيء أكلته في منزل جدتك‘‘. بدأ في تطوير نوع أطلق عليه تامايورا يجمع بين نوشيؤمي والشوكولاتة لتقديم تجربة جديدة للحلويات التقليدية والأنواع الأخرى المطورة عنها.

هناك حلوى مستلهمة بشكل رئيسي من البرتقال وهي مصنوعة من الشوكولاتة المغطاة بقشور البرتقال المحلاة. فكر ساتو أن قشر البرتقال الحامض بمثابة نوشيؤمي، لكن تغطية الحلوة اليابانية بالشوكولاتة الساخنة سيذيبها. وبدلا من ذلك قرر وضع طبقة نوشيؤمي على غاناتشي. وفي حين أن غاناتشي مصنوعة من الشوكولاتة والزبدة أو الكريمة الطازجة وتحتوي على الكثير من الدهون ولها مذاق قوي يبقى في الفم، إلا أنها لا تتوافق مع نوشيؤمي. علاوة على ذلك، تذوب غاناتشي في درجة حرارة الغرفة ما يجعلها غير مناسبة لأن تكون هدية تذكارية. حاول ساتو استبدال الزبدة بشيروأن، وهي عجينة حلوة مصنوعة من الفاصوليا البيضاء. وكانت النتيجة حلوى غنية برائحة الكاكاو ومذاق معتدل ولا تذوب بسهولة.

يعترف ساتو بأنه طلب المساعدة من صديق يصنع الشوكولاتة من أجل ابتكار غاناتشي، لكنه يقول إن فكرة إضافة شيروأن كانت كلها من ابتكاره. ’’لقد جاءت من تجربتي في صنع الحلويات اليابانية‘‘. أصبح شعار ساتويا ’’جلب مزيد من الحرية للواغاشي‘‘ حيث يواصل البحث عن طرق لفتح آفاق جديدة.



صندوق يحتوي على 6 مجموعات من نوشيؤمي تامايورا سعره 1080 ينا (حقوق الصورة لنوشيؤمي هونبو ساتويا).

نوشيؤمي هونبو ساتويا

العنوان: توكاماتشي 3-10-36، ياماغاتا، محافظة ياماغاتا

الهاتف: 0236223108

الموقع الإلكتروني (باللغة اليابانية فقط)

الموقع الإلكتروني (باللغة اليابانية فقط) ساعات العمل: 8:30 صباحا حتى 6 مساء

الوصول: على بعد 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة ياماغاتا التابعة لشركة JR

بسكويت نانبو سينبيي الملونة

نانبو سينبيي هو نوع من البسكويت من محافظة إيواتي شمالي اليابان والمنطقة المحيطة بهاتشينوهي في محافظة آوموري. تُصنع من الملح والدقيق والماء فقط، وتُخبز رقيقة في قالب دائري خاص حتى تصبح صلبة ومقرمشة. الدوائر المقرمشة التي تتشكل من الجزء الفائض خارج القالب هي جزء من طابعها الفريد وسحرها. البسكويت مالح قليلا، ويحتوي بعضها على سمسم أو فول سوداني في الخليط.



سعر صندوق يحتوي على 5 تشوبيتّو نانبو سينبيي 1944 ينا، والكيس الحاوي على 3 قطع 1350 ينا.

تشوبيتّو هي قطعة ملونة من نانبو سينبيي مصنوعة للفت الأنظار وإثارة الشهية. تعاونت أوتسوبوراي ريسا -منسقة أسلوب الحياة في هاشينوهي- مع صانع الحلويات المحلي مانودو & كورتي، في أحد متاجر نانبو سينبيي لتصميم تلك الوجبات الخفيفة. يغطى وجه البسكويت بالشوكولاتة البلجيكية والجوز والفواكه المجففة وحتى بتلات الورد المجففة، ما يمنح البسكويت التقليدي مظهرا ونكهة ورائحة وقواما جديدا وفريدا.



هناك 5 أنواع من البسكويت من بينها الجوز والحليب والورد والكرز.

نمط هاتي

العنوان: 41-2 نيجوساننيتشيماتشي، هاتشينوهي، محافظة آموري

الهاتف: 0178327892

الموقع الإلكتروني (باللغة اليابانية فقط)

الموقع الإلكتروني (باللغة اليابانية فقط) ساعات العمل: 1 ظهرا حتى 7 مساء

الوصول: على بعد 16 دقيقة سيرا على الأقدام من محطة هون هاتشينوهي

شكل حديث من حلويات سينداي التقليدية

كان داتي ماساموني الذي حكم إقطاعية سنداي خلال أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، ممارسا شغوفا لمراسم تقديم الشاي الياباني، وانتشر شغفه إلى عامة الناس في بلدة قلعته. عادة ما يتم تقديم الشاي الياباني التقليدي مع نوع ما من الحلويات ولكن الحلويات المصنوعة من السكر الأبيض باهظ الثمن، لا تأكلها عادة إلا الطبقة الراقية. وقد كانت حلويات سينداي داغاشي، المصنوعة من مؤن غذائية مجففة مقدمة من الحكومة مكونة من الأرز أو الكستناء، مناسبة للتقديم إلى جانب الشاي بأسعار معقولة منتجة لعامة الناس.



الصناديق الموسمية من سينداي كوكوتشي كييوسي بسعر 750 ينا للصندوق الواحد.

أعاد متجر صناعة حلويات سينداي داغاشي -هونبو هيتاتشييا المؤسس في عام 1937- تنسيق حلوى سينداي داغاشي التقليدية بأسلوب حديث، وأطلق عليها اسم سينداي كوكوتشي. تشمل مجموعة حلويات المتجر المعبأة في صناديق قطعا صغيرة بحجم قضمة من أوكوشي (دخن منتفخ) وكرات من معجون الفاصولياء الحلوة والهلام المنّكه بالطماطم أو اليوزو (الكباد الياباني) ومربعات مصلبة من دقيق فول الصويا.



تشكيلة من كرات حلويات معجون الفول الحلو ودقيق الصويا.

سينداي داغاشي هونبو هيتاتشييا

العنوان: إس-بال سينداي الطابق الأول تحت الأرض، تشوؤ 1-1-1، آوبا-كو، سينداي، محافظة ميياغي

الهاتف: 0222674049

الموقع الإلكتروني (باللغة اليابانية فقط)

الموقع الإلكتروني (باللغة اليابانية فقط) ساعات العمل: 10 صباحا حتى 8 مساء

الوصول: على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من محطة سينداي على شركة JR

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنجليزية. التقرير والنص من شوبريس. صورة العنوان: حلويات ’’حلق بي إلى القمر‘‘ يوكان فانتازيا من إنتاج آيزو ناغاتويا. حقوق جميع الصور لشوبريس ما لم يذكر خلاف ذلك)