«أكواريوم أوساكا كايوكان»... وجهة استثنائية جديرة بالزيارة عند السياحة في اليابان

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تتيح لك حديقة ”أكواريوم أوساكا كايوكان“ فرصة للاستمتاع بالحياة البحرية المذهلة على حافة المحيط الهادئ، من الحاجز المرجاني العظيم حتى القطب الشمالي. وتضم الحديقة أحواضًا ضخمة يحاكي كل منها أحد الموائل والأنظمة البيئية شديدة التنوع، ويحوي 30000 كائن و620 فصيلة من الكائنات الحية الأخرى.

حديقة أكواريوم أوساكا كايوكان هي فعلاً واحدة من أكبر وأروع الأحواض المائية في العالم، وتقع في منطقة ميناتو بأوساكا، اليابان. تم افتتاحها في عام 1990 وهي توفر لزوارها فرصة فريدة لاستكشاف العديد من البيئات البحرية المختلفة التي تمثل الحياة البحرية في منطقة المحيط الهادئ.

التصميم الفريد للأكواريوم يمكن الزوار من الغوص الافتراضي في رحلة تبدأ من سطح المحيط وتنتهي إلى أعماقه. يتكون الأكواريوم من عدة أحواض عرض كبيرة، كل منها مخصص لتمثيل موطن معين حول المحيط الهادئ. يشمل ذلك الغابات المطيرة، أودية المانغروف، الشعاب المرجانية، وأعماق البحار، مما يسمح للزوار برؤية مجموعة واسعة من الحيوانات والنباتات البحرية في بيئاتها الطبيعية المحاكاة.

واحدة من أبرز العروض في كايوكان هي حوض القرش الحوتي، الذي يعتبر من الأحواض القليلة في العالم حيث يمكن مشاهدة هذا النوع من الأسماك العملاقة. كما يضم الأكواريوم عدة أنواع أخرى مثيرة للاهتمام، بما في ذلك البطاريق، أسود البحر، الدلافين، وأسماك الراي.

بالإضافة إلى ذلك، يضم كايوكان معروضات تفاعلية وتعليمية تساعد على زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. يتميز الأكواريوم أيضًا بتصميمه المعماري الفريد، حيث يبدو كجزء من المحيط نفسه، مما يجعل الزيارة تجربة لا تُنسى.

زيارة حديقة أكواريوم أوساكا كايوكان تعد فرصة ممتازة للعائلات وعشاق الطبيعة للتعلم عن الحياة البحرية المتنوعة وأهمية الحفاظ على بيئاتها الطبيعية.

أكواريوم أوساكا كايوكان ليس فقط يقدم تجربة غنية لمحبي البحار والأحياء المائية، بل يعتبر جزءًا لا يتجزأ من تجربة أوسع تضم الترفيه والتسوق في منطقة خليج أوساكا. يونيفرسال ستوديوز جابان، من جهته، يعد وجهة رئيسية أخرى في المنطقة، مما يجعل خليج أوساكا مركزًا حيويًا للجذب السياحي يقدم مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية لجميع الأعمار.

متنزه ”تيمبوزان هاربور فيليج“، حيث يقع أكواريوم كايوكان، يوفر للزوار تجربة شاملة تجمع بين الاستمتاع بالحياة البحرية والتسوق وتناول الطعام والترفيه. تصميم المبنى ذو الجزءين الأزرق والأحمر يعكس الطبيعة المزدوجة للمحيط الهادئ، حيث يشير الأزرق إلى ”حلقة الحياة“ المتمثلة في غنى وتنوع الحياة البحرية، بينما يرمز الأحمر إلى ”حلقة النار“ التي تميز المحيط الهادئ بنشاطها الزلزالي والبركاني. هذا التصميم لا يعبر فقط عن التنوع البيولوجي والجيولوجي للمحيط الهادئ، بل يمثل أيضًا التوازن الدقيق في النظم البيئية البحرية.

المشي لمدة خمس دقائق من محطة ”أوساكاكو“ يجعل الوصول إلى أكواريوم كايوكان سهلاً ومريحًا للزوار، مما يضمن تجربة سلسة منذ اللحظة التي يصلون فيها. الأكواريوم، بما يحتويه من عروض لا تحصى من المخلوقات المائية وتركيزه على كائنات المحيط الهادئ، يقدم رحلة تعليمية وترفيهية للزوار، مما يجعله وجهة مثالية للأفراد والعائلات على حد سواء.

تشكل هذه المنطقة مثالًا رائعًا على كيفية توظيف العمارة والتصميم في خدمة الثقافة والتعليم، بالإضافة إلى الترفيه والسياحة، مما يجعل زيارة خليج أوساكا تجربة غنية ومتعددة الأبعاد.



منظر لمبنى الأكواريوم من الساحة أمام منطقة تسوق تيمبوزان. والبناء البرتقالي الموجود على اليمين هو مبنى المدخل الذي يحتوي على مكتب التذاكر والمتجر الرسمي.



منذ افتتاحه في عام 1990، جعل التصميم الفريد من الأكواريوم معلمًا بارزًا له في منطقة خليج أوساكا. (© كايوكان)



مجسم بالحجم الطبيعي لسمكة قرش الحوت معروضة على أحد الأرصفة بالقرب من المدخل.

نزهة تحت البحر

يعكس التصميم المدروس لأكواريوم أوساكا كايوكان التزامه بتقديم تجربة زائر مريحة وتعليمية في نفس الوقت. عن طريق بدء الجولة من الطابق الثامن والنزول تدريجيًا عبر منحدر دائري، يتمكن الزوار من استكشاف الأحياء البحرية والنظم البيئية المختلفة بطريقة سلسة ومنظمة. هذا النهج لا يضمن فقط سهولة التنقل داخل المبنى الهائل، بل يعمل أيضًا على خلق رحلة تعليمية غامرة تأخذ الزوار في رحلة من اليابسة إلى أعماق البحار.

الطابق الثامن، الذي يركز على الحياة المائية والحياة في الغابات اليابانية، يقدم نظرة فريدة على التنوع البيولوجي المحلي، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على هذه الأنظمة البيئية. من خلال عرض ثعالب الماء الآسيوية ذات المخالب في بيئة طبيعية ومضاءة بالضوء الطبيعي، يتم تعزيز الارتباط بين الزوار والحياة البرية، مما يعزز الوعي والاهتمام بحماية هذه الأنواع.

مع استمرار النزول عبر المنحدر، يتحول المشهد إلى أكثر قتامة ليعكس عمق البحار والمناطق البحرية المختلفة مثل جزر ألوشيان وخليج مونتيري، وصولًا إلى القارة القطبية الجنوبية. هذا الانتقال السلس بين النظم البيئية يمنح الزوار فهمًا عميقًا للتنوع الهائل والجمال الطبيعي للحياة تحت الماء، وكذلك التحديات التي تواجه البيئات البحرية في جميع أنحاء العالم.

من خلال هذه الرحلة التفاعلية والتعليمية، ينجح أكواريوم أوساكا كايوكان في تحقيق هدفه المتمثل في تعزيز الوعي والاهتمام بالحفاظ على البيئة البحرية، وذلك بتوفير تجربة غنية تلهم الزوار من جميع الأعمار والخلفيات.



نموذج يوضح تصميم مبنى الحوض. والضوء الأزرق يمثل طريق ومسار الزائرين.



معرض الغابة اليابانية في الطابق الثامن.



حوض القارة القطبية الجنوبية وطيور البطريق المتعايشة فيه.



يمكن رؤية أسود بحر كاليفورنيا تلعب على سطح الماء من الأعلى، بينما يمكن رؤيتها وهي تسبح تحت الماء من الطابق السفلي.

عناصر الجذب الرئيسية

حوض الخزان المركزي في أكواريوم أوساكا كايوكان، المخصص لكائنات المحيط الهادئ، هو تحفة هندسية وبيولوجية توفر تجربة غامرة لا مثيل لها. بأبعاده الضخمة، يخلق مساحة واسعة تسمح لأسماك قرش الحوت، التي تعد من أضخم المخلوقات في العالم البحري، بالتحرك بحرية وعرض جمالها الطبيعي بأبهى صورة. الإطلالات المتعددة التي توفرها الطوابق المختلفة تعطي الزوار فرصة فريدة لمشاهدة هذه المخلوقات الرائعة من زوايا متنوعة، مما يعزز من تجربة الزيارة ويوفر فهمًا أعمق لحياة هذه الكائنات.

جلسات التغذية، التي تجري مرتين في اليوم، تقدم لحظات نادرة ومثيرة لمشاهدة أسماك قرش الحوت وهي تتبع سلوكيات غذائية فريدة، مثل السباحة بشكل عمودي لالتقاط الطعام من سطح الماء، ما يوفر للزوار تجربة غنية وتعليمية حول طبيعة هذه المخلوقات وسلوكياتها.

التنوع البيولوجي داخل الحوض يعزز من جاذبية الزيارة. بالإضافة إلى أسماك قرش الحوت، يضم الحوض أيضًا أنواعًا أخرى مثل أسماك القرش ذات رأس المطرقة، سمك الشيطان الشوكي، وأسماك الشيم العملاق، كل منها يضيف إلى التجربة البصرية والتعليمية للزوار. تصميم الحوض، الذي يتيح مشاهدة هذه المخلوقات المذهلة من مستوى العين، يسمح بالتقاط تفاصيل دقيقة في سلوكيات هذه الكائنات وتفاعلاتها في بيئتها الطبيعية.

من خلال هذا التصميم الفريد والمحتوى البيولوجي الغني، ينجح أكواريوم أوساكا كايوكان في توفير نافذة استثنائية على تنوع الحياة البحرية وجمالها، مما يشجع على الاهتمام بالبيئة البحرية وجهود حمايتها.



سمك قرش الحوت يخترق المياه متجهًا إلى السطح بحثًا عن الطعام.



يمتد حوض خزان كائنات المحيط الهادئ من الطابق السادس إلى الطابق الرابع ويوفر زوايا مختلفة يمكن من خلالها رؤية الكائنات التي تسبح في الحوض.



سمك قرش الحوت وأسماك أخرى تسبح بالقرب من السطح السفلي لمنطقة المعرض.

حوض خزان قنديل البحر ومعرض الفقمة الحلقية في أكواريوم أوساكا كايوكان يبرزان جانبين مختلفين تمامًا من عجائب الحياة البحرية، مما يجذب اهتمام وإعجاب الزوار من كافة الأعمار.

معرض قناديل البحر يوفر تجربة بصرية خلابة، حيث تُظهر هذه المخلوقات الرقيقة والمتألقة بشكل مثير للدهشة أمام الخلفية السوداء، مضاءة بطريقة متقنة تجعلها تبدو وكأنها تطفو في الفضاء. الإضاءة الدقيقة التي تستخدم في عرض قناديل البحر ليست مجرد وسيلة لإبراز جمال هذه المخلوقات الفريدة، ولكنها تساعد أيضًا على خلق تجربة عميقة ومتأملة للزوار، حيث يمكنهم مشاهدة حركات قناديل البحر الناعمة والساحرة في بيئة تحاكي الأعماق المظلمة للمحيطات.

من ناحية أخرى، يقدم معرض الفقمة الحلقية نظرة فريدة على حياة هذه المخلوقات البحرية الساحرة، والتي تعتبر من أصغر أنواع الفقمات. ”يوكي“ و”أراري“، الفقمتان السمينتان في الحوض، توفران للزوار فرصة لرؤية سلوكيات هذه الكائنات الجميلة والتفاعل معها بطرق قد لا تكون ممكنة في البرية. من خلال إلقاء نظرة خاطفة على قبة سقف الطابق الثالث، يتمكن الزوار من مشاهدة الفقمات وهي تلعب وتسبح، مما يضيف إلى تجربة الزيارة ويوفر لحظات من الفرح والإعجاب.

كلا المعرضين يسهمان في جعل أكواريوم أوساكا كايوكان وجهة مثيرة للاهتمام وتعليمية، تسلط الضوء على التنوع الهائل والجمال الموجود في العالم البحري، وتعزز من الوعي والاهتمام بحماية هذه المخلوقات ومواطنها الطبيعية.



مشهد لقناديل البحر تطفو وكأنها تسبح في الفضاء الخارجي.



الفقمة الحلقية تطل على الزوار من خلال نافذة على شكل قبة.



وقت القيلولة على سطح المحيط بالطابق الرابع.

يبيع متجر كايوكان الرسمي مجموعة من الهدايا التذكارية الفريدة، بما في ذلك ألعاب الفقمة الحلقية الشهيرة وألعاب قرش الحوت. ويقدم المقهى المرطبات، كالآيس كريم الناعم على شكل قرش الحوت وغيرها من المأكولات اللذيذة.

وداخل منطقة تسوق تيمبوزان المجاورة يوجد ركن المأكولات المُجهز على طراز الأزقة الخلفية، والذي يضم مطاعم أوساكا الشهيرة والمأكولات المحلية مثل الـ أوكونوميياكي وتاكوياكي وأرز الكاري مع صلصة ورشستر. وتضم منطقة هاربور فيليج العجلة الدوارة العملاقة وسفينة سياحية ومركز ليغولاند ديسكفري الترفيهي والعديد من عوامل الجذب الأخرى.



يبيع المتجر الرسمي الموجود في الطابق الثالث هدايا تذكارية حصرية من حوض كايوكان، بما في ذلك الدمي والأدوات المكتبية.



يعد مركز ليغولاند ديسكفري من المعالم السياحية الشهيرة داخل منطقة تسوق تيمبوزان.



يعيد مطعم ”نانيوا كويشينوبو يوكوتشو“ خلق أجواء مطاعم أوساكا القديمة لإضفاء البهجة على الحضور.

كايوكان

العنوان: أوساكا، حي ميناتو، منطقة كايغاندوري 1-1-10

رسوم الدخول: البالغون (16 عامًا أو أكبر) 2,400 ين، طلاب المدارس الابتدائية/ المتوسطة 1,200 ين، الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة (3 أو أكبر) 600 ين، كبار السن (65 أو أكبر) 2,200 ين

ساعات العمل: يرجى مراجعة موقع كايوكان

موقع كايوكان الوصول إلى هناك: 5 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة أوساكاكو، خط مترو أوساكا تشوؤ، مخرج C11

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. جميع الصور © Nippon.com)