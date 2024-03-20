«يانبارو»... موقع أثري طبيعي بشمال أوكيناوا

سياحة وسفر

تتميز محافظة أوكيناوا بتاريخها الغني وثقافتها الفريدة، مما يجعلها وجهة سياحية رائعة تستقطب الكثير من الزوار. تم تعزيز هذا الإقبال بشكل إضافي بعد تسجيل جزء منها الشمالي كموقع للتراث الطبيعي لليونسكو. يشكل منطقة ”يانبارو“ الواقعة في شمال أوكيناوا محور اهتمام السياح والمستكشفين، خاصة مواقع مثل جزيرة دايسيكيرينزان ورأس هيدو.

الطبيعة الساحرة شمال أوكيناوا

يُعَدُّ الجزء الشمالي من جزيرة أوكيناوا، المعروف باسم يانبارو، محمية طبيعية غنية. وقد تم إدراج جزء كبير من هذه المنطقة في الحديقة الوطنية، حيث تتميز هذه الحديقة بتواجد أشجار ذات أوراق عريضة دائمة الخضرة. وهي موطن لطائر يانباروكينا الشهير، المعروف أيضًا بطائر الريل، والذي يواجه التهديد بالانقراض، إضافة إلى العديد من النباتات والحيوانات.

في يوليو/تموز 2021، تم إدراج هذه المنطقة ضمن قائمة اليونسكو كجزء من مواقع طبيعية مهمة، وتم تصنيفها مع مواقع أخرى مثل أمامي أوشيما وتوكونوشيما وإيريوموتي. يُعتبر هذا التصنيف إشارة إلى أهمية الحفاظ على هذه المناطق للحفاظ على التنوع البيولوجي الغني فيها.

لقد كان جنوب جزيرة أوكيناوا، وخاصة العاصمة ناها، مركزًا للسياحة على مدى عقود. يتجمع الفنادق والمنتجعات على الساحل الغربي للجزيرة، في حين يكون شمال الجزيرة أقل استقطابًا للسياح. يعتبر شمال الجزيرة وجهة شهيرة لمنطقة حديقة الأسماك تشورومي، التي تُعتبر أكبر حديقة أسماك في اليابان.

تتراجع نسبة الزوار كلما توجهوا إلى أقصى الشمال، حيث تشهد مناطق مثل كونيغامي وهيغاشي وأوغيمي وحديقة يانبارو الوطنية نسبة محدودة من الزوار. حديقة يانبارو الوطنية تمتد على مساحة واسعة، ويُفضل دائمًا البدء من نقطة دايسيكرينزان بكونيغامي في أقصى شمال الجزيرة. المنطقة تتميز بمنحدرات كلسية وعرة تقدم إطلالات رائعة على المناظر الطبيعية، ويُمكن للزوار استكشاف مسارات وسط أشجار الأثاب العملاقة للاستمتاع بالطبيعة الساحرة عن قرب.



صورة للصخور الضخمة التي تتميز بها الطبيعة بيانبارو، وتعتبر المنطقة أقصى حد للتضاريس الكارستية شبه الاستوائية على مستوى العالم.



صورة لرأس هيدو الذي يمكن رؤيته من برج مراقبة تشوراومي في دايسيكيرينزان. كما تظهر جزيرة يورون بشكل ضعيف في الأفق على اليمين.

المسارات الأربعة للقيام بجولة في المنطقة

يقع موقع دايسيكيرينزان بالقرب من جبل هيدو ورأس هيدو في أقصى الطرف الشمالي لجزيرة أوكيناوا. يعود تشكيل هذا المكان إلى ما يقرب من 250 مليون سنة، حيث صعدت طبقات جيرية من قاع المحيط إلى سطح الأرض. فيما بعد، ساعدت الرياح والأمطار في تجويف هذه الصخور وتشكيلها بملامحها البارزة المميزة، وأحاطت بها الغابات من جميع الجهات، مما أعطى للمنطقة مظهرًا ساحرًا لا يُضاهى.

يُعتبر جبل هيدو واحدًا من أقدم الأماكن التي عُينت كموقع مقدس، أو ما يُعرف بـ ”أشيموي“ في اللغة اليابانية. وقد أسَّسها أماميكيو، إله أسلاف ريوكيو، ومنحها القدسية التي تستمر حتى اليوم. يُعتبر الجبل مكانًا للتعبد، حيث يضم أكثر من 50 موقعًا للصلاة، مما يمنح الأجواء في المنطقة نفحات من الروحانية التي تمتد حتى موقع دايسيكيرينزان.



صورة للقمم الأربعة لأشيموي من برج مراقبة يانباروكوينا، القمة الأطول إلى اليمين هي جبل إيهيا والتي يوجد خلفها تماما دايسيكيرينزان.

تتوفر في موقع دايسيكيرينزان أربع مسارات للمشي، حيث تبدأ جميعها في منطقة استراحة سيكيغويا. يمكن الوصول إلى هذا الموقع بسهولة عن طريق إحدى الحافلات المكوكية المتاحة في مكتب تذاكر حديقة يانبارو الوطنية.

يتميز الطريق المؤدي إلى هذا المكان بتجهيزه ليناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمتد على طول 600 متر، ويمكن قطعه في حوالي 20 دقيقة. تم تزيين الطريق باستخدام الخشب ومواد أخرى لتسهيل تنقل الزوار وزيادة متعة الاستمتاع بالأشكال الصخرية المنتشرة في المكان. يُعتبر هذا المكان مناسبًا لكبار السن والعائلات التي ترغب في زيارته برفقة أطفالها.



مكتب بيع التذاكر وهو متحف للصخور أيضاً، يمكن للزوار فحص المجسمات الصخرية والصخور غريبة الشكل الموجودة في أوكيناوا. الدخول إلى هذا المتحف مجاني.



صورة لكوخ سيكيغويا الذي يعتبر نقطة الانطلاق إلى كل المسارات، يتوفر على الطعام والمشروبات.



يمكن أيضا التفرج على شجرة الأثاب العملاقة والكثير من النباتات شبه الاستوائية الأخرى عن قرب عبر الممر المؤهل أيضاً لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.



يمكن للزوار التمتع بمنظر الصخور الساحرة عن قرب من خلال المنصة الموجودة ببرج المراقبة.

تُقدم المسارات الشهيرة في دايسيكيرينزان للسياح فرصة رائعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة، حيث يجمعون بين التأمل في الصخور الغريبة والاستمتاع بإطلالات خلابة تطل على المحيط. يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع برؤية رأس هيدو والمحيط من هذه المسارات، وجميعها مُصممة لتسهيل زيارتها من قِبل ذوي الاحتياجات الخاصة. تلتقي جميع هذه المسارات في نقطة سيكيغويا، حيث يمكن للزوار أيضًا استخدام الحافلة للعودة إلى مكتب بيع التذاكر. وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن للزوار العودة سيرًا على الأقدام إلى مكتب بيع التذاكر للاستمتاع بمزيد من جمال الغابة على مدى مسافة تقدر بحوالي كيلومتر.



تتلاقى نهاية الطرقات المؤدية إلى الصخور العجيبة ومسارات تشورومي المطلة على المحيط عند نقطة واحدة وهي سيكيغويا.



إطلالة من سيكيغويا، على اليمين ينتصب صخر غوكويوا أحد أهم رموز داسيكيرينزان.

تكوينات صخرية كثيرة

على طول مسار الصخور العجيبة، يُمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة صخور ذات أشكال فريدة، خاصة صخرة إينموسوبي التي يُعتقد أنها تجلب الحظ السعيد للأزواج. بينما يستغرق مسار الغابات شبه الاستوائية حوالي 35 دقيقة، يمر خلاله الزوار بمناطق متنوعة من غابات يانبارو.



صورة لمسار الصخور، ويمكن للزوار الاستمتاع برؤية الصخور الكلسية المتشكلة عبر الزمن.



تأخذ العديد من الصخور أشكال حيوانات، و تظهر الصخرة في هذه الصورة على شكل جمل.



تعرف دايسيكيرينزان بجوها الروحاني، على يمين الصورة توجد صخرة إينموسوبي المقدسة وما يعرف ب”رباط الحب“.

وبدايسيكيرينزان رمز آخر مهم جداً وهو غوكيوا، يوجد عند نهاية الطريق الغابي لمسار الصخور العجيبة. ويأخذ هذا الصخر تسميته من تشابهه مع جبل هيواغوو، مسقط رأس القرد الملك الأسطوري. والذي يعتبر أحد أهم الشخصيات الرئيسية في الرواية الصينية ”رحلة إلى الغرب“ والتي تعود إلى القرن السادس عشر. يمتد هذا المسار على طول التلال ليندمج في النهاية مع مسار تشورومي البحري.



صورة لصخرة غوكيوا الساحرة.



صورة للسلالم الموجودة بجانب غوكيوا تأخذ الزوار إلى برج مراقبة تشورومي.

يستغرق المشي في مسار تشورومي البحري، الذي يمتد على طول 900 متر، حوالي نصف ساعة. يتداخل جزء من هذا المسار مع مسار الصخور العجيبة، ويستغرق الزمن المطلوب للمرور عبر كليهما حوالي 50 دقيقة. ويُشار إلى أن صخرة غوكويوا كانت في الماضي تشكل جدارًا صخريًا للغابة، وكانت هناك صخرة الملك التنين وأماكن أخرى للتعبد. وتحتوي المنطقة على العديد من نقاط التعبد المختبئة بين الصخور، حيث يصعب رؤيتها بوضوح أثناء المرور بها. بالإضافة إلى ذلك، يوفر برج المراقبة تشورومي للزوار فرصة فريدة للاستمتاع بإطلالة على المحيط المترامي الأطراف ورأس هيدو. في الأيام الصافية، يمكن رؤية جزيرة يورون التي تبعد حوالي 23 كيلومترًا.



تشكلت صخرة التنين الملك الموجودة في أعلى قمة غوكويوا عبر مرور الزمن.



يشتهر الجدار الصخري للغابة بكونه أكثر الأماكن وأقواها من حيث الروحانيات الموجودة به، وتزيد قوة المكان الروحانية مع شمس الصباح.



المنظر من برج مراقبة تشورومي، الرأس الظاهر على يمين الصورة هو جبل إهيا مع رأس هيدو في أخر الصورة.



بعض الأماكن التعبدية من الصعب الانتباه إليها من الوهلة الأولى.

يتميز مسار الغابات شبه الاستوائية بتضاريسه السهلة، مما يجعله مناسبًا للسياح الذين لا يحبون المشي لمسافات طويلة. يمتد هذا المسار لطول 900 متر، ويمكن قطعه في غضون أقل من 30 دقيقة سيرًا على الأقدام. تُزين الطرقات بأشجار الأثاب على جانبيها، وتتخللها تجمعات من نباتات السايكاد المعمرة التي تنمو بكثافة في المنطقة. يتواجد أيضًا في المكان شجرة أثاب ضخمة لها قدسية خاصة، وتُعتبر موقعًا للتعبد، حيث تتفرع فروعها بشكل ساحر عند نهاية المسار، وتُعتبر تاجًا ورقيًا ضخمًا، وهي واحدة من أكبر تلك الأشجار في اليابان.



صورة شجرة الأثاب المقدسة، يقول بعضهم أنه يمكن سماع أصوات الكينونات المقدسة بالقرب منها.



صورة لنباتات السيكادا، يوجد حوالي 60 ألف منها في داسيكيرينزان وحدها.



صورة للصخور بأغاريمي وهو مكان آخر للتعبد، تم وضع الأحجار بطريقة تسمح بالتقاط أشعة شمس الصباح.



صورة لشجرة الأثاب المقدسة الموجودة بقرب نقطة بيع التذاكر.

معالم سياحية قريبة

بالإضافة إلى المعالم السياحية المذكورة سابقًا، تحتوي المنطقة على عدة معالم أخرى تستحق الزيارة. يشمل ذلك رأس هيدو الذي يقع على بُعد خمس دقائق فقط من دايسيكيرينزان، حيث يقدم إطلالات رائعة على الأمواج المتلاطمة عند قاعدة المنحدرات الصخرية. كما يوجد في المكان نصب تذكاري يخلد الحركة المحلية التي عملت على استعادة أوكيناوا. يعتبر هذا الموقع مكانًا مميزًا يستحق الزيارة، خاصة بعد عام 2022، الذي يصادف الذكرى الخمسين لاستعادة السيادة على أوكيناوا.

المكان الآخر الذي يمكن زيارته هو برج مراقبة يانباروكوينا بالقرب من رأس هيدو. على الرغم من أنه أقل شهرة من رأس هيدو، بالإضافة إلى ضيق الطريق المؤدي إليه وصعوبتها، إلا أنه يستحق المغامرة للاستمتاع بالتفرج على مجسم طائر يانباروكوينا الحجري العملاق، الذي يظهر وكأنه يتخلل تيجان الأشجار المحيطة. يقدم هذا المكان فرصة للاستمتاع بإطلالات جميلة على غابات يانبارو البكر الساحرة وأرض أشيموي المقدسة ورأس هيدو في لوحة فريدة.



رأس هيدو، أقصى نقطة في الشمال على الجزيرة الرئيسية.



صورة للنصب التذكاري الذي شيد عام 1976 إحياءً لذكرى النضال من أجل استعادة السيادة على أوكيناوا، كان النشطاء يقومون بإشعال النيران في هذا المكان وعلى الضفة الأخرى من جزيرة يورون التي تعتبر أقرب جزء من أرخبيل اليابان إلى أوكيناوا حتى حدوث استرداد السيادة.



صورة لمجسم طائر يانباروكوينا الضخم والذي يحمل نفس اسم برج المراقبة.



إطلالة على رأس هيدو من برج مراقبة يانباروكوينا، وشاطئ أوزاهاما الشعبي.

يوجد مكان آخر لا يقل أهمية عن بقية الأماكن المذكورة، وهو ساحل كايوتشيبانتا الذي يقع جنوب غرب دايسيكيرينزان، المكان عبارة عن منحدر صخري شديد يصل ارتفاعه إلى 80 مترًا. يتوفر على برج مراقبة بإطلالة بانورامية رائعة لأوكيناوا، لهذا المكان شعبية كبيرة فهو مقصد الكثيرين ممن يحبون الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس وهم يتأملون مياه المحيط اللامتناهي.

تعتبر هذه الجبال الصخرية المنحدرة وبرج المراقبة مكانًا مثاليًا للاسترخاء والتأمل في جمال الطبيعة. إذا كنت تبحث عن تجربة ساحرة ورومانسية في أوكيناوا، فإن هذا المكان هو الخيار المثالي.



تم تصنيف إطلالة كايوتشسيبا من بين أفضل معالم الجذب السياحية المئة في أوكيناوا.



في طريق العودة من دايسيكيرينزان، يمكن للزوار خوض تجارب مختلفة مثل التجديف بالزوارق الصغيرة عبر غابات المانغروف، على نهر جيساشي في هيغاشي، أو القيام برحلات استكشافية إلى شلالات تا في أوجيمي.

دايسيكيرينزان

العنوان: 1241 جيناما، كونيغامي، أوكيناوا.

أوقات العمل: يوميًا طوال أيام السنة.

ساعات العمل: من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً (يُسمح بالدخول حتى الساعة 4:30 مساءً)

التكاليف: - البالغين (15 سنة وما فوق): 1200 ين، الأطفال (من 4 إلى 14 سنة) 550 ين، كبار السن (65 وما فوق) 900 ين، يوجد تخفيضات لذوي الاحتياجات الخاصة.

الوصول: ساعتين بالحافلة من ناها، و75 دقيقة من حديقة الأسماك تشورومي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، تقرير والنص والصور من إعداد Nippon.com)