فوجي يوشيدا: مركز صناعة النسيج عند سفح جبل فوجي

سياحة وسفر

فوجي يوشيدا، المدينة الأقرب إلى موقع التراث العالمي جبل فوجي، لها تاريخ طويل في صناعة المنسوجات. وعلى الرغم من تضاؤل حجم هذه الصناعة في مدينة فوجي يوشيدا في العقود الأخيرة، إلا أن النساجون والسلطات المحلية يعملون جنباً إلى جنب من أجل إعادة جذب الأنظار للمدينة باعتبارها مركزاً لإنتاج النسيج.

الصورة الأيقونية لجبل فوجي تجذب أنظار العالم

تشتهر منطقة فوجي يوشيدا في محافظة ياماناشي بوجود منتزه أراكوراياما سينجين حيث التقطت الصورة الشهيرة لمعبد تشوريتو ومن خلفه جبل فوجي، وهي الصورة التي ظهرت على غلاف دليل ميشلان الأخضر لليابان عام 2015، ثم على غلاف دليل لونلي بلانيت ”أفضل الوجهات السياحية لعام 2016“، مما وضع فوجي يوشيدا على الفور في دائرة الضوء في الداخل والخارج.



تمت مشاركة هذه الصورة المميزة لأزهار الكرز في فصل الربيع ومعبد تشوريتو وجبل فوجي على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. بيكستا.

منذ ذلك الحين، أصبحت الباغودا وضواحيها ذات المناظر الخلابة أحد أهم وجهات السفر في العالم. الغريب أن هذا الموقع لم يكن معروفًا بشكل كبير في اليابان قبل انتشار هذه الصورة، ولكن مع تزايد الاهتمام الدولي أصبح الموقع وجهة شهيرة للرحلات اليومية للزوار من منطقة طوكيو. وعلى الرغم من تدفق السياح، إلا أن القليل منهم يخصص وقتاً كافياً لاستكشاف فوجي يوشيدا نفسها، وبدلاً من ذلك يذهبون لتسلق جبل فوجي، أو زيارة منطقة فوجي فايف ليكس، أو التوجه إلى مدينة ملاهي فوجي-كيو هايلاند.

تدير مدينة فوجي يوشيدا الآن حملة دعاية من أجل الترويج للمدينة من خلال التعريف بتاريخ فوجي يوشيدا ومعالمها الحديثة. إحدى السمات التي تؤكد عليها الحملة هي التقاليد المحلية المتعلقة بصناعة النسيج، وهي حرفة تأسست هنا منذ أكثر من ألف عام. في الواقع، حتى قبل معبد تشوريتو الشهير، اشتهرت فوجي يوشيدا في جميع أنحاء البلاد بمنسوجاتها عالية الجودة.



تصطف واجهات المحلات ذات الطراز القديم على طول طريق هونشو، الشارع الرئيسي في فوجي يوشيدا.

تاريخ طويل كمركز لصناعة النسيج

يمكن للزوار بدأ جولتهم السياحية بزيارة مركز معلومات فوجي يوشيدا للتعرف على تاريخ صناعة النسيج في المدينة، وهو مرفق تديره جمعية المنسوجات المحلية المجاورة لمحطة فوجي صان على خط قطار فوجي كيوكو. يحتوي المركز على معرض للمنسوجات الخاصة بالمدينة كما يقدم لمحة عامة عن تاريخ صناعة النسيج المحلية بالإضافة إلى معلومات عن الجولات المخصصة لزيارة المصانع.

أنشأ العديد من مصنعي المنسوجات في فوجي يوشي علامات تجارية خاصة بهم، كما يتناوبون على تنظيم جولات سياحية داخل مصانعهم، حيث تقام هذه الفعاليات يوم السبت الثالث من كل شهر. كما يمكن المشاركة في ورش النسيج والصباغة التقليدية كتجربة فريدة من نوعها.



مركز معلومات نسيج فوجي يوشيدا مع جبل فوجي في الخلفية.



يوفر المركز مساحة حيث يمكن للزوار فحص الأقمشة أو تجربة صنع زر مغطى بالقماش.



تتوفر العناصر الصغيرة من المنسوجات المحلية في متجر ياماناشي وايفينج ترافيل ميل ”Yamanashi Weaving Travel Mill Shop“ داخل مركز التسوق كيو ستا ”Q-Sta“ بجوار محطة فوجي يوشيدا.

يعتقد أن تاريخ صناعة النسيج في فوجي يوشيدا يعود إلى أكثر من ألف عام، إلا أن بعض المصادر تقول إنه بدأ في عصور ما قبل التاريخ، لكن أقدم دليل مكتوب هو تجميع القوانين والعادات الإنجيشيكي الذي اكتمل عام 927، والذي يذكر أن مقاطعة كاي ”ياماناشي حاليًا“ كانت ملزمة بتوفير القماش.

يوضح مائيدا توميو المدير التنفيذي لشركة النسيج مائيدا جين التي تستخدم القطن العضوي في منسوجاتها بشكل أساسي، أن صناعة النسيج قد ترسخت في فوجي يوشيدا لأن التربة المحلية غير مناسبة للزراعة. ويشرح قائلاً: ”كانت المياه الوفيرة بالثلوج المتدفقة من جبل فوجي مثالية للصباغة، كما أن انخرط العديد من السكان المحليين في تربية دودة القز منذ وقت مبكر قد ساهم في نمو الصناعة بشكل كبير”.



السيد مائيدا توميو المدير التنفيذي لشركة مائيدا جين. كان المتجر في الأصل يعمل في مجال نسج الحرير للمظلات وغيرها من المنتجات، لكنه تحول مؤخرًا إلى القطن العضوي.



القطن الذي تنتجه الآلات التي تنسج الحرير الناعم له ملمس لطيف وفريد، خاصة المنتجات التي تتلامس مباشرة مع الجلد، مثل الملابس الداخلية والكوفيات.

خلال فترة إيدو ”1603-1868“ كان حرير كاي المصبوغ يتمتع بشعبية كبيرة، نظراً لأن عملية صبغ الخيوط قبل نسجها تعطي للأقمشة ألوان زاهية لا تبهت بسهولة. أتاحت مهارات النسيج المتطورة أيضًا إنتاج قماش منقوش، والذي غالبًا ما كان يستخدم لتبطين الهأوري، وهو نوع من السترات التي يتم ارتداؤها فوق الكيمونو.

يقول مائيدا ”في عصر إيدو كانت القواعد الاجتماعية تفرض على عامة الناس ارتداء سترات محددة، لكنهم عبروا عن إحساسهم بالأناقة من خلال الكيمونو الذي يرتدونه أسفل هذه السترات، فظاهريًا كان لباسهم باهتًا، لكن عندما كانوا يخلعون الهأوري كانوا يتباهون بملابسهم الفاخرة ذات الألوان الزاهية“. ويوضح مائيدا أنه من هنا بدأ الاهتمام بالموضة مما خلق أجواء تنافسية بين ورش الغزل والنسيج في المدينة.



يُظهر حرير كاي بألوانه الزاهية اختلافات دقيقة في درجة اللون عند النظر إليه من زوايا مختلفة.



كل جزء من القماش له مواصفاته الدقيقة

التغلب على الانتكاسات

استمرت فوجي يوشيدا في الازدهار كمركز لصناعة المنسوجات عالية الجودة طوال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، لكنها شهدت تراجعاً خلال الحرب العالمية الثانية عندما تم الاستيلاء على أنوال ورش النسيج للاستفادة من المعادن المستخدمة فيها في زمن الحرب. لكن الصناعة عادت وازدهرت مرة أخرى في سنوات ما بعد الحرب مباشرة، حيث كان تجار الجملة يتدفقون على فوجي يوشيدا من جميع أنحاء البلاد لشراء المنسوجات. في تلك الأيام، تم تشبيه كل طقطقة من النول بصوت النقود التي تتدفق إلى داخل الخزانة.

صرح كوباياشي شينجي مشغل مصنع تينجين المتخصص في الكتان: ”لسوء الحظ، لم يدم الازدهار طويلًا، فقد تعرضت صناعة النسيج في المدينة لضربة موجعة عندما بدأت المنسوجات المستوردة تتدفق إلى البلاد خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، مما أدى إلى تخوف العاملين في الصناعة من مواجهة خطر الإغلاق أو تقليص حجم الإنتاج. وبين عامي 1975 و1985 بلغت الأزمة ذروتها مما دعا مصنعي المنسوجات في المدينة إلى التخلص من أنوالهم بشكل جماعي، وبالفعل تم تدمير ما يقرب من 40٪ منها فيما عرف باسم السنوات العجاف. اليوم، هناك 200 شركة لديها حوالي 1000 نول، وهو عدد قليل نسبياً مقارنة بأكثر فترات الصناعة ازدهارًا، عندما كان هناك أكثر من 6 آلاف شركة نسيج تشغل أكثر من 20 ألف نول”.



كوباياشي يتحقق من كفاءة عمل أحد الأنوال. يقول إن الآلات القديمة تعد أفضل أحيانًا لنسج أنواع معينة من الأقمشة.



مجموعة من منتجات الكتان من مصنع تينجين.

وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، فقد نقل النساجون في فوجي يوشيدا مهاراتهم إلى الجيل التالي، وعملوا بجد للحفاظ على الحرفة المحلية. وكنتيجة للتواصل مع طلاب مدرسة الفنون الجميلة في جامعة طوكيو زوكي، تفرّع أصحاب الأعمال الأصغر سنًا في السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك في اتجاهات جديدة، وافتتحوا متاجر مملوكة للمصانع أو أطلقوا علامات تجارية خاصة.

يوضح كوباياشي: ”تشتهر العديد من شركات النسيج المحلية بتقنياتها المتطورة للغاية وتتخصص في المنتجات الغير مناسبة للإنتاج بالجملة. لكنها ملابس صغيرة جدًا ولا تحتاج سوى القليل من القماش، وهذا قد يكون سبب عدم نمو الصناعة بشكل كافي.“ وعلى الرغم من أن المنسوجات المصنوعة في فوجي يوشيدا بعيداً عن دائرة الضوء في الوقت الحالي، إلا أنها لا تزال تستخدم في بطانات الملابس وربطات العنق والمظلات.



متجر المصنع في هاداتشو أوريمونو المتخصص في ربطات العنق يعرض مجموعة من الألبسة الملونة



متجر تديره شركة ماكيتا شوتين للغزل والنسيج وتصنيع المظلات



يبلغ عمر هذه العلامة الخاصة بأحد الشركات التي تبيع حرير كاي بالجملة أكثر من 150 عامًا.

يتمتع الحرفيين في فوجي يوشيدا ببعض من أفضل المهارات في صناعة النسيج على مستوى اليابان، الأمر الذي جذب انتباه العديد من الطلاب ودفعهم إلى الانتقال إلى فوجي يوشيدا بعد التخرج. حفز هذا أصحاب أعمال النسيج من الشباب على تطوير منتجات فريدة للبيع في متاجرهم لبث جاذبية خاصة لبضاعتهم. لقد شهدت المدينة مؤخراً تجديداً لدماء صناعة النسيج بها، مما دعا سلطات المدينة إلى بذل قصارى جهدها لإعادة ”مدينة النسيج“ فوجي يوشيدا مرة أخرى إلى الخارطة.

يقول كوباياشي: ”لقد فقدت المدينة مصدر جاذبيتها. لكن الشباب أعاد اكتشاف المدينة من جديد، تمامًا مثل الزوار الأجانب الذين انجذبوا إلى المنطقة من خلال تلك الصورة الشهيرة لمعبد تشوريتو“.



كوباياشي من مصنع تينجين يفتخر بمنتجات الكتان الخاصة به.



متجر مصنع تينجين توفر العديد من الشركات مواقف للدراجات خارج متاجرها، حيث يعد ركوب الدراجة طريقة رائعة لمشاهدة المدينة.

فعاليات فنية وخيارات لتناول الطعام

تقيم فوجي يوشيدا مهرجان النسيج في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو الحدث الذي يجذب العارضين من جميع أنحاء البلاد. فإلى جانب عروض الملابس، هناك فعاليات أخرى تقام بهدف تسليط الضوء على جاذبية المدينة ومنسوجاتها، مثل جلسات النسيج العملية والعروض التوضيحية والعروض الحية.

أقيم أسبوع فوجي للمنسوجات لعام 2021 في الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى يناير/ كانون الثاني 2022. يكشف الحدث إمكانيات جديدة للمنسوجات المحلية من خلال شرح تركيبات فن النسيج في عدة مواقع على طول طريق هونماتشي وأماكن أخرى في المدينة. يتوقع المنظمون أن هذه الفعاليات ستساعد تدريجياً على استعادة فوجي يوشيدا لمكانتها القديمة كمدينة رائدة في صناعة المنسوجات.



توكي نو كاجى ”ظل الوقت“ بواسطة أوماكي شينجي، ضمن فعاليات أسبوع فوجي للنسيج لعام 2021



كما تم أيضاً عرض أقمشة ومنتجات لصانعي المنسوجات في فوجي يوشيدا ضمن فعاليات الأسبوع.

يمكن لزوار المنطقة أيضًا الاستمتاع بالطعام المحلي الشهير للمدينة والذي يعرف باسم يوشيدا أودون ”نوع من النودلز الياباني“ حيث ترتبط نودلز القمح السميكة والمطاطية بصناعة النسيج منذ القدم. ففي الماضي كان العديد من مشغلات النول في مصانع النسيج من النساء، وكان الرجال مسؤولون عن تحضير وجبة الغداء، ولضمان حصول العمال على ما يكفي من القوت حتى المساء، كانوا يقومون بعجن عجينة الأودون لصنع نودلز سهلة الصنع والمضغ.

المشي في شوارع المدينة وتذوق طبق يوشيدا أودون الشهي هي أفضل الطرق للتعرف على فوجي يوشيدا وصناعتها الأساسية، وكذلك لتقدير الهبة التي منحها لنا جبل فوجي.



يوشيدا أودون يعلوه لحم الحصان والملفوف المسلوق وبجانبه توابل حاره. الأودون المنقوع في الصلصة هو الآخر له شعبية كبيرة

(النص الأصلي باللغة اليابانية. إعداد التقارير والنصوص والصور من Nippon.com. صورة العنوان: فن المنسوجات لنيشيو يوشيناري. فعاليات أسبوع فوجي للنسيج 2021)