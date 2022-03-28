بالصور.. جولة في متنزه استوديو جيبلي في اليابان

سياحة وسفر

من المقرر افتتاح متنزه جيبلي الجديد في 1 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022 في موقع معرض إكسبو الدولي لعام 2005 في ناغاكوتي بمحافظة آيتشي. المتنزه عبارة عن مشروع مشترك بين محافظة آيتشي واستوديو جيبلي، وقد تم الكشف مؤخرا عن بعض تفاصيله أثناء جولة إعلامية لجزء من موقع البناء.

افتتاح متنزه جيبلي على دفعتين عامي 2022 و 2023

يمنح متنزه جيبلي الذي من المقرر افتتاحه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، الزائرين تجربة عالم الرسوم المتحركة الخاص باستوديو جيبلي. يجري تشييد المتنزه على موقع بمساحة 7.1 هكتار داخل متنزه موريكورو حيث أقيم معرض آيتشي الدولي لعام 2005. يتولى مسؤولية وضع خطط المنشأة مدير جيبلي ميازاكي غورو نجل المخرج الشهير ميازاكي هاياو. يضم المتنزه عند اكتماله خمس مناطق، 3 منها ستفتتح في عام 2022 هي مستودع جيبلي الكبير وتلة الشباب وغابة دوندوكو، أما المنطقتين الأخريين -وادي الساحرات وقرية مونونوكي- فستفتتحان في خريف عام 2023.

يُشيد متنزه جيبلي باستثمار من محافظة آيتشي بقيمة 34 مليار ين تقريبا، وسيتم تشغيله عبر مشروع مشترك يضم استوديو جيبلي ودار نشر صحيفة تشونيتشي.

وفقا للمدير التنفيذي لاستوديو جيبلي والمنتج السابق سوزوكي توشيو، فإن المتنزه الجديد يجسد روح متحف جيبلي في حي ميتاكا بطوكيو الذي يشكل نموذجا للمتنزه الجديد. وسيكون الدخول للمتنزه عبر نظام الحجز المسبق الذي يحدد تاريخ ووقت الدخول. لم يتم الإعلان عن رسوم الدخول بعد، لكن أومورا هيديأكي محافظ آيتشي أكد للجماهير أن تكلفة الدخول ستكون أقل من المتنزهات الترفيهية الخاصة، نظرا لكونه متنزها تابعا للمحافظة.



خريطة لموقع متنزه جيبلي الذي يقع على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من محطة ’’آيتشيكيوهاكو كينين كوئن على خط لينيمو (اسمه الرسمي: Aichi High-Speed Transit Tōbu Kyūryō).



أومورا هيديأكي محافظ آيتشي (إلى اليسار) مع منتج جيبلي السابق سوزوكي توشيو والذي ينحدر في الأصل من ناغويا (حقوق الصورة لاستوديو جيبلي لعام 2022).

مفعم برؤية جيبلي

قاد ميازاكي غورو الصحفيين في جولة داخل منطقتين قيد الإنشاء حاليا إحداهما تلة الشباب التي ستتضمن ’’متجر الأرض‘‘ (يظهر في وسط صورة العنوان أعلاه) وحديقة دوارة من فيلم ’’همسة القلب‘‘ ونسخة مصغرة لـ ’’مكتب القط‘‘ من فيلم ’’عودة القط‘‘. ويتم حاليا تجديد مصعد موجود بالفعل لاستحضار أجواء فيلمي ’’قلعة في السماء‘‘ و’’قلعة هاول المتحركة‘‘ (الهيكل الأيسر في صورة العنوان).



المبنى الأبيض خلف ميازاكي غورو هو مكتب القط، والمبنى المحاط بالسقالات هو متجر الأرض (حقوق الصورة لاستوديو جيبلي 2022).



مشهد من ’’همسة القلب‘‘ عندما تزور بطلة الفيلم شيزوكو متجر الأرض (حقوق الصورة لهييراغي آوكي، شركة شوييشا، استوديو جيبلي، إن إتش 1995).



من المقرر أن يضم تصميم برج المصعد عناصر خيال علمي تعود لأواخر القرن التاسع عشر (حقوق الصوة لاستوديو جيبلي 2022).

سوف يقوم مستودع جيبلي الكبير بتخزين وعرض ملصقات وبضائع وأدوات خاصة بإطلاق الأفلام في مبنى كان يضم حمام سباحة مُدفأ. يلعب المرفق الجديد دورا مشابها لمتحف جيبلي في ميتاكا لكن بحجم يبلغ 4 أضعاف حجمه. يزخر تصميم المتاهة بعناصر من أعمال جيبلي بما في ذلك الحديقة المهجورة في لابوتا من فيلم ’’قلعة في السماء‘‘ والمنزل والحديقة الخاصان بأقزام يعيشون تحت الأرض في فيلم ’’أريتي‘‘. وسيجذب المكان الزائرين للبحث عن كنز لشخصيات جيبلي.



سيتيح مستودع جيبلي الكبير -قيد الإنشاء الآن- مساحة مريحة مليئة بالضوء الطبيعي (حقوق الصورة لاستوديو جيبلي 2022).



رسمة فنية عن معرض جيبلي الكبير بعد الانتهاء. يجري حاليا تشييد مقهى في الهواء الطلق (حقوق الصورة لاستوديو جيبلي).



رسمة فنية عن المنتزه تحتوي نسخة عن حافلة القط من فيلم ’’ جاري توتورو‘‘ (حقوق الصورة لاستوديو جيبلي).

من المقرر أن تضم غابة دوندوكو نسخة عن منزل ساتسوكي وميي من فيلم ’’جاري توتورو‘‘، تم بناؤها لمعرض آيتشي الدولي في بيئة ريفية تذكرنا بعصر شووا (1926-1989). وستتم إضافة مسارات للاستفادة من البيئة الطبيعية تتميز باحتوائها على هيكل دوندوكو روتوندا بارتفاع 5.2 متر يمكن للأطفال اللعب فيه.



سيكون مجسم دوندوكو روتوندا كبيرا بما يكفي لاتساع خمسة أو ستة أطفال ليلعبوا بداخله (حقوق الصورة لاستوديو جيبلي).

من المقرر افتتاح قرية مونونوكي في عام 2023 والتي ستضم نسخا عن مناظر طبيعية ريفية لقرية إميشي والبلدة الحديدية ’’تاتارا با‘‘ التي ظهرت في فيلم ’’الأميرة مونونوكي‘‘. في حين ستضم قرية الساحرات نسخا عن منزل عائلة أوكينو من فيلم ’’كيكي لخدمة التوصيل‘‘ والمناظر الطبيعية الريفية الأوروبية من ’’قلعة هاول المتحركة‘‘.



شُيد منزل ساتسوكي وميي من فيلم ’’جاري توتورو‘‘ من أجل معرض آيتشي الدولي لعام 2005 (حقوق الصورة لاستوديو جيبلي).

أول فيلم ترويجي سياحي لجيبلي

يعود التعاون بين محافظة آيتشي واستوديو جيبلي إلى إنشاء منزل ساتسوكي وميي من أجل معرض آيتشي الدولي في عام 2005. وفي عام 2015 استضاف المتنزه معرض جيبلي للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للمعرض العالمي. ووفقا للمحافظ أومورا، لا يزال الجمهور يضمر عاطفة قوية لمنزل ساتسوكي وميي الذي يذكر بالمعرض الدولي. واقترح استوديو جيبلي على المحافظة الحفاظ على المَعلم، ما قاد إلى اقتراح تشييد متنزه جيبلي.

وبناء على طلب المحافظة، أنتج استوديو جيبلي مقطع فيديو ترويجيا للسياحة بعنوان ’’العب مع الريح - آيتشي، موطن متنزه جيبلي‘‘. يعرض الفيديو مشاهد شهيرة من آيتشي بما في ذلك قلعة إينوياما المحددة كنزا قوميا وبلدة أريماتسو المدرجة في قائمة التراث ومتحف تويوتا للسيارات. إنه أول فيلم ترويجي سياحي من إنتاج استوديو جيبلي. أشار المنتج سوزوكي توشيو إلى أنه بينما من النادر ما يصور جيبلي فيلما حيا، إلا أنهم كانوا سعداء بالنتيجة. تتوقع محافظة آيتشي أن يجتذب المتنزه مليون زائر في عامه الأول، و1.8 مليون زائر سنويا بعد الانتهاء من الحديقة في أواخر عام 2023. وتأمل المحافظة أن يجتذب الكثير من السياح من الخارج بعد استقرار جائحة كوفيد-19، وتتوقع عائدات بحوالي 48 مليار ين سنويا.

’’العب مع الريح - آيتشي، موطن متنزه جيبلي‘‘ (فيديو)



منظر لمتنزه موريكورو حيث يجري حاليا تشييد متنزه جيبلي داخله.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنجليزية. البحث والنص والصور الفوتوغرافية من Nippon.com ما لم يرد خلاف ذلك. صورة العنوان: رسمة فنية لتلة الشباب، حقوق الصورة لاستوديو جيبلي)