ماتسوباشو ومقرمشات الأرز ”سينبي“ : إعادة اكتشاف مدينة سوكا القديمة في اليابان
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استراحة للمسافرين
تشتهر مدينة سوكا الواقعة في محافظة سايتاما بصناعة مقرمشات الأرز أو ما يعرف في اللغة اليابانية باسم سينبي. يعود ارتباط المدينة بهذا النوع من المقرمشات اللذيذة إلى فترة إيدو ”1603-1868“ عندما كانت مدينة سوكا المفعمة بالحيوية والتي تقع على طريق نيكو كايدو المزدحم مركزاً لخدمة البريد، ونيكو كايدو هو طريق سريع مهم يربط بين العاصمة إيدو ”طوكيو حاليًا“ والمقاطعات في الشمال. حيث كان يباع هذا النوع من الوجبات الخفيفة في المحلات التجارية على طول هذا الطريق، وأصبح السينبي وجبة أساسية للمسافرين، مما حول السينبي إلى صناعة محلية رئيسية للمنطقة.
لا تزال صناعة مقرمشات الأرز نشاطًا تجاريًا كبيرًا في مدينة سوكا حتى اليوم. حيث يقوم العديد من المصنّعين في المدينة بشحن بضاعتهم إلى العملاء في جميع أنحاء اليابان وخارجها. ونظراً لقرب المدينة من العاصمة طوكيو أصبحت أيضًا وجهة جذابة لرحلات اليوم الواحد للزوار الذين يرغبون في التعرف على ماضي المدينة الغني وتجربة تقاليد الطهي التقليدي بشكل عملي.
كما تعد زيارة الشاعر الكبير ماتسو باشو لمدينة سوكا من بين أهم اسباب شهرة المدينة، وكان باشو قد ذكر المدينة في أحد أعماله المعروفة رواية أوكو نو هوسو ميتشي ”الطريق الضيق عبر المناطق النائية“. يتكون الطريق الرئيسي للمدينة الآن من مسار طويل محاط بأشجار الصنوبر على طول ضفاف نهر أياسى بالقرب من نهر نيكو كايدو، والطريق بشكله الحالي يعيد إلى الأذهان أجواء الطريق السريع القديم الذي سلكه باشو وشعراء آخرون.
تجربة صناعة السينبي
ينتمي سينبي سوكا إلى أسلوب قديم لطهي الأرز يُدعى كاتاياكي، وهو ما يجعله شديدة الصلابة ومقرمش. يصنع سينبي سوكا من نوع من الأرز يعرف بأسم أوروتشيماي ”الأرز الأبيض التقليدي الذي يأكله اليابانيون في وجبات الطعام اليومية“ بدلاً من أرز الموتشيغومى الذي يشيع استخدامه في أنواع أخرى من مقرمشات الأرز. حيث يُسحق الأرز المطبوخ أولاً حتى يصبح قوامه لزجاً، ويُترك ليبرد، ثم يُعجن مرة أخرى، ثم يُضغط الخليط في ورقة مخصصة للمقرمشات مع مكونات أخرى مثل بذور السمسم المحمص، ومسحوق النوري ”الأعشاب البحرية“ أو الفلفل الأحمر، ثم تضاف رقائق الفلفل وتقطع القوالب المستديرة للعجين إلى أقراص، ثم يتم تجفيفها.
لصنع السينابي، تُشوى الأقراص فوق لهب غاز أو فحم حتى تصبح بنية اللون قليلاً، ويتم تقليبها بانتظام لضمان طهيها بشكل متساوٍ، وتوضع تحت مكبس من الفخار يسمى أوشيغاوارا للحفاظ عليها من التجعد. وفي النهاية يتم دهنها بصلصة فول الصويا بينما لا تزال ساخنة، وبعد تركها لتبرد تصبح المقرمشات جاهزة للأكل.
يوجد العديد من متاجر السينبي في سوكا حيث يمكن للزوار تجربة صناعة هذا النوع من المقرمشات بأنفسهم. أحد أهم هذه المتاجر يقع في الجزء التاريخي من المدينة بالقرب من الطريق السريع القديم ونهر أياسى، وهو متجر شيميا الذي افتتح أبوابه لأول مرة في عام 1901. لدى هذا المتجر مساحة مخصصة في أحد زواياه أين يمكن للزوار تجربة شواء مقرمشات الأرز بأنفسهم تحت أشراف العاملين بالمتجر.
يمكن للزوار الفضوليين شواء السينبي الخاص بهم مقابل 70 ينًا لكل قطعة. التوقيت مهم للشوي الناجح: إذا قمت بتقليب البسكويت ببطء شديد سيطهى بشكل غير متساوٍ، كما أنك إذا استخدمت مكبس الأوشيغاوارا بلطف سوف تحصل على بسكويت غير متساو الشكل. توفر التجربة نافذة على المهارة و العمل الجاد المطلوبين من الحرفيين الذين حافظوا على تقليد صناعة سينبي سوكا على قيد الحياة عبر الأجيال.
تتمثل الخطوة الأخيرة في دهن البسكويت بالقليل من صلصة فول الصويا المخصب بمرق كونبو وبونيتو. تأتي صلصة الصويا من مدينة نودا بمحافظة تشيبا مركز إنتاج التوابل. كما يكمن السر وراء الحصول على منتج نهائي لذيذ في عدم المبالغة في إضافة صلصة فول الصويا، لأن الإفراط في إضافتها سينتج عنه بسكويت سينبي مالح للغاية. عند الانتهاء من الشوي، يمكن للعملاء تناول البسكويت وهو لا يزال دافئًا وطرياً، أو تركه لمدة ساعة حتى يجف ويصبح مقرمش.
تاريخ سينبي سوكا
تقول الأسطورة أن بدايات سينبي سوكا تعود إلى امرأة تدعى أوسن كانت تدير مقهى على طول الطريق السريع القديم. كان المتجر مشهورًا بفطائر الأرز، لكن أوسن كانت منزعجة مما يجب أن تفعله بمخزونها المتبقي من الفطائر، والذي كان له مدة صلاحية قصيرة. في أحد الأيام ، التقت أوسن بساموراي عابر اقترح عليها أن تسحق الفطائر المتبقية وتجففها في الشمس وتبيعها كعكات أرز مشوية. أخذت أوسن بنصيحة الغريب، ومن دواعي سرورها أن الحلويات المقرمشة حققت نجاحًا كبيرًا لدى العملاء. ومن هنا بدأ تاريخ صناعة سينبي سوكا.
في حين أن رواية أوسن تضفي على سينبي سوكا طابعاً أسطورياً، إلا أن سينبي سوكا كان على الأرجح ثمرة لعادات الزراعة المحلية. ففي الماضي كانت إمدادات المياه الوفيرة في سوكا من أنهارها العديدة سبباً في تحويلها إلى منطقة غنية بزراعة الأرز. وعند طهي الأرز كان السكان المحليون يسحقون الفطائر المتبقية، ثم يجففونها لاستخدامها لاحقًا، ومع إنشاء طريق نيكو كايدو خلال فترة إيدو، تحولت مدينة سوكا إلى مركزاً للخدمات البريدية، وبدأ السكان المحليون في تحويل كعكات الأرز المسطحة إلى بسكويت لبيعه كوجبات خفيفة للمسافرين على الطريق. في البداية، كان البسكويت بنكهة الملح فقط، ولكن مع ازدياد استهلاك صلصة فول الصويا في منتصف فترة إيدو تقريبًا، أصبحت تُستخدم كنكهة رئيسية للسينبي.
تم أنشاء استراحة سينبي سوكا الكبيرة خلال حقبة تايشو ”1912-1926“ عندما تم تقديم المقرمشات إلى الإمبراطور كهدية، مما أدى إلى ترسيخ العلامة التجارية في أذهان الجمهور. نمت شعبية سينبي سوكا خلال سنوات ما بعد الحرب مع ازدهار الاقتصاد الياباني حتى أصبح معروفًا في جميع أنحاء البلاد، ولكن مع الاسف ظهرت العديد من المنتجات المقلدة منخفضة الجودة، مما أضر بسمعة مقرمشات أرز سوكا. ومنذ ذلك الحين، تضافرت جهود الصناع لتعزيز علامة سوكا التجارية واستعادتها لبريقها السابق.
تم وضع ثلاثة شروط اساسية يجب استيفاءها حتى يتم اعتماد السينبي كمنتج سينبي سوكا الأصلي. أولاً، يجب أن يصنع بالكامل من أرز أوروتشي عالي الجودة المزروع محليًا. ثانيًا، يجب أن تكون عملية التصنيع تمت تحت أشراف حرفي يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في صناعة السينبي. ثالثاً وأخيرًا، يجب أن يخضع البسكويت لضغط عالي أثناء عملية الشواء.
منتزه السينبي
حديقة سينبي سوكا التي تحتوي على مقهى ومتجر للسينبي وتخضع لإدارة سينبي ياماكو، تعد من أحد أفضل الأماكن التي تتيح للزوار تجربة صناعة السينبي بأنفسهم، كما يمكن لهم الاستمتاع بمشاهدة العمال المحترفين وهم يحضرون السينبي، وكذلك مشاهدة الشوايات المنصوبة في الهواء الطلق. لا يحتاج الزوار إلى الحجز المسبق حتى يحصلوا على فرصة تجربة صنع المقرمشات بأنفسهم.
بعد شوي السينبي الخاص بهم، يمكن للعملاء الاستمتاع بالمقرمشات مع المرطبات من مقهى الحديقة، بما في ذلك المعكرونة المحضرة بنفس نكهة الصلصة المصقول بها السينباى، جنبًا إلى جنب مع الحلويات مثل الكعك والآيس كريم الممزوج ببسكويت الأرز المسحوق. يحتوي متجر ياماكو أيضًا على مجموعة واسعة من المعروضات بدأً من البسكويت بنكهة صلصة فول الصويا التقليدية إلى السينبي مع الشوكولاتة الذائبة.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. تم إعداد التقارير والنصوص والصور بواسطة Nippon.com. صورة العنوان: أحد أعضاء فريق عمل Nippon.com قسم اللغة الإنجليزية يصنع بسكويت السينبي بنفسه داخل متجر شيميا)
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