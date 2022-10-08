ضريح أوموري تاكاياما إيناري.. سلسلة من البوابات المقدسة تأسر العقول!

سياحة وسفر

اكتسب ضريح تاكاياما إيناري في محافظة أوموري شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جماله الساحر، حيث يحتوي على المئات من البوابات الخشبية قرمزية اللون ”تعرف في اللغة اليابانية باسم توري وتعد أهم ما يميز معابد الشنتو“ التي ترسم منحنيات جميلة تشبه صفوف الدومينو. في هذه المقالة نسلط الضوء على عوامل الجذب في هذا المكان البديع.

الألف بوابة

داخل ضريح تاكاياما إيناري في مدينة تسوغارو بمحافظة أوموري تنتصب المئات من بوابات التوري قرمزية اللون التي تحيط بالغابة الخصبة والحديقة المشذبة في مشهد بديع يأسر القلوب. من بعيد تظهر البوابات مصطفة في خطوط متعرجة في مشهد يشبه تنين مستلقي على الأرض. يعرف هذا الممر من البوابات باسم سنبون توري ”الألف بوابة“.



بوابات السنبون توري ”الألف بوابة“ قرمزية اللون تصطف في الجهة المقابلة للحديقة اليابانية.

يقال إن ضريح تاكاياما إيناري تم تأسيسه من قبل عشيرة أندو القوية التي حكمت منطقة تسوغارو خلال فترتي كاماكورا ”1185-1333“ وموروماتشي ”1333-1568“. لطالما حظي الضريح برعاية السكان المحليين الذين يأتون للصلاة من أجل الحصول على حصاد وفير، أو من أجل أن يأمنوا تقلبات البحر، أومن أجل تحقيق النجاح في العمل. ومع ذلك فإن موقعه البعيد - أقرب محطة قطار هي محطة جيه أر غوشوغاوارا التي تقع على بعد حوالي 30 دقيقة بالسيارة – تسبب في السابق في ضعف الإقبال على المكان، اللهم إلا بعض الزائرين اصحاب الفضول الشديد، أو المغرمين بكل ما يتعلق بالتاريخ الياباني.

كل ذلك تغير في عام 2016 مع افتتاح خط قطار هوكايدو شينكانسن الذي ربط بين أوموري وهاكوداتى. ومنذ ذلك الحين بدأ وضع صور تاكاياما إيناري على الملصقات السياحية لمحافظة أوموري، وعلى الفور جذب المكان انظار العديد من الزوار الذين أثار اهتمامهم العدد الكبير لبوابات التوري قرمزية اللون الموجودة داخل الضريح. ومع الوقت جلبت الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي المزيد من الزائرين، وتحولت تاكاياما إيناري إلى منطقة جذب سياحي متكاملة.



بوابة توري كبيرة بالقرب من مدخل ضريح تاكاياما إيناري.



توجد بوابة كبيرة أخرى أسفل الدرجات المؤدية إلى الهايدن ”قاعة الصلاة“ تليها بوابات السينبون توري.

تعتبر بوابات السينبون توري الشهيرة جديدة نسبيًا، حيث تمت إضافتها منذ ما يقرب من 40 عامًا فقط، حين بدأ المزارعون المحليون في إنشاء بوابات التوري وتقديمها كقرابين. سرعان ما انتشر هذا التقليد وانتشرت البوابات القرمزية بشكل مذهل حتى أصبح من الصعب صفها في خط مستقيم. هذا إلى جانب وجود مخطط لإنشاء بركة داخل حديقة الضريح مما استلزم نقل بعض بوابات التوري. كما أن ريوجين ”إله البحر الذي يتم تمثيله في هيئة تنين“ من بين الآلهة المقدسة في هذا المكان، فقد تقرر ترتيب البوابات بطريقة متموجة تذكرنا بالمخلوق الأسطوري.



ضريح ريوجينغو عند نقطة بداية السينبون توري.



مشهد بديع لصف بوابات توري يمر بجوار بركة مياه.



البوابات القرمزية تعبر البركة وتصعد نحو السماء.

الثعالب الحجرية

اسم ”الألف بوابة“ هو نوع من المبالغة المجازية للتعبير عن العدد الهائل للبوابات. في الواقع، هناك ما يزيد قليلاً عن 202 توري منتصبة داخل ضريح تاكاياما إيناري . تؤثر فصول الشتاء القاسية في تسوغارو والهواء المالح من بحر اليابان القريب على الهياكل الخشبية مما أفسد بعضها، لذلك تتوالى عمليات الإصلاح التي من المقرر أن تنتهي في خريف عام 2022، مما سيرفع عدد بوابات التوري إلى حوالي 230 بوابة.

إذا صعدت إلى أعلى التل ونظرت إلى أسف، يمكنك أن ترى تنينًا قرمزي اللون يتعرج على ضفة البركة. الكثير من الناس يأتون إلى هنا من أجل الصلاة في ضريح شينمي، والتبرك بالثعالب الحجرية التي يعتبرونها رسل الإله إيناري.



نفق من البوابات القرمزية المغطاة بطلاء مقاوم للماء لحماية البوابات.



أعلى التل هو مكان مثالي لالتقاط الصور.



تكشف الملاحظة الدقيقة عن السمات المختلفة للعديد من الثعالب الحجرية في الضريح.

المنطقة المحيطة بـقاعة صلاة تاكاياما إيناري في نهاية السينبون توري هي موطن لعدد من الأضرحة الفرعية والمباني الأخرى. على سبيل المثال، يفتخر ضريح صان بوجود صان توري المصمم بشكل غير اعتيادي، ويمكن تقديم الصلوات في ضريح ميوبو من أجل زواج ناجح وحياة هانئة.



قاعة صلاة تاكاياما إيناري تقف شامخة فوق قمة التل.



الجزء العلوي من بوابة صانو يتميز بتصميم يمثل الرياح والأمواج. يمكن رؤية ضريح صاني في الخلفية.



ضريح ميوبو البسيط صاحب الشعبية الكبيرة وسط الأفراد الباحثين عن الحب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقارير والنصوص والصور من إعداد Nippon.com. صورة العنوان: بوابات سينبون توري داخل ضريح تاكاياما إيناري)