فطيرة التفاح الشهية من مدينة هيروساكي اليابانية

سياحة وسفر

تكتسب مدينة هيروساكي شعبية كبيرة بين محبي الحلوى، وخاصة بين الشباب الباحثين عن فطائر التفاح اللذيذة، حيث يُرى زوار المدينة التاريخية ممسكين بخريطة الدليل لفطائر التفاح بهيروساكي، والتي تم جمعها بواسطة مكتب الاستعلامات السياحية للمدينة، والتي تقودهم إلى جميع الأماكن المتوفر بيها هذه الفطائر اللذيذة.

الخريطة التي روجت لفطيرة التفاح

محافظة أوموري هي أكبر منتج لفاكهة التفاح في اليابان لعام 2021، حيث حصد المزارعون ما يقرب من 420 طن من فاكهة التفاح أي ما يعادل 60٪ من الإنتاج السنوي لليابان. مناخ أوموري بصيفه البارد وانخفاض درجات الحرارة السريعة في الخريف مثالياً، لإنتاج فاكهة عصيريه ذات مذاق حلو قليل الحموضة. ويعتبر غرب مدينة هيروساكي المنتج الأكبر حجمًا للمدينة.

وبجانب قلعة هيروساكي التي حكمتها عشيرة تسوغارو في السابق والتي تحوي الكثير من المعالم التاريخية المثيرة للاهتمام. بدأت المدينة في جذب عوامل أخُرى كعوامل الجذب للطهي وتحديداً فطيرة التفاح. حيث تحدد اللافتات الحمراء الزاهية الأماكن التي يمكن العثور بها على الحلوى المصنوعة من التفاح مثل الفطائر التقليدية المستديرة والحلوى الصغيرة التي يمكن حملها باليد والتي تشتهر بها المدينة. تباع هذه الحلوى المبهجة، بجانب الحلوى اليابانية التقليدية الواغاشي على نطاق واسع في محلات المخبوزات، المتاجر والمقاهي.



اللافتة الحمراء المرفرفة تعلن عن فطائر التفاح خارج محل صانع الحلوى كاشي تسوكاسا ميشيما والذي تأسس عام 1905.



يبيع محل كاشي تسوكاسا فطائر التفاح بجانب الحلوى اليابانية التقليدية مثل الدوراياكي (بان كيك محشو بمعجون الفاصوليا الحمراء الحلوة) منذ ما يقرب من خمسين عاماً.



الحشوة عبارة عن مربى مصنوعة في المنزل، تستخدم نوع التفاح كوجيوكو (يحصد منتصف شهر أكتوبر ويتميز بنكهة ذكية وحموضة قليلة ويُستخدم خصيصاً لصنع فطائر التفاح)، ويعرف أيضاً بإسم غوناثان. وتحظى هذه الحلوى بشعبية كبيرة بين الزوار، بسبب طبقات الفطيرة المقرمشة الهشة وحلاوتها المعتدلة.

تساعد خريطة الدليل لفطائر التفاح بمدينة هيروساكي الزوار، على التنقل بين مختلف بائعي الحلوى في المدينة، تتوفر الخريطة مجاناً في محطات القطارات ومركز الاستعلامات السياحية، ويضم كتيب الدليل ثلاثة وأربعين نوعاً من مختلف فطائر التفاح المصنوعة من تفاح أوموري اللذيذ، والذي يباع في مدينة هيروساكي. كما يصف نكهاتهم المختلفة، والتي تميز كل واحدة منهن. نُشرت الخريطة لأول مرة عام ٢٠١٠ وأصبحت عنصراً هاماً لزوار المدينة، وخاصة الشباب، وساعدت في أن يصبح البحث عن فطائر التفاح بمثابة معلماً سياحياً اساسياً في سياحة أوموري.



تعتبر خريطة الدليل هيروساكي لفطائر التفاح ضرورة لمحبي الحلوى من زوار المدينة.

كنز مخفي

نومورا إيزومي والتي تعمل في مركز الاستعلامات السياحية بمدينة هيروساكي، المسؤول عن المراجعة الدورية لمحتوى خريطة الدليل لفطائر التفاح، واستحداث أفكار مبتكرة لبيع وعرض هذه الحلوى.

تم إطلاق الخريطة في عام 2010، استجابة لاستفسارات زوار المدينة. توضح نومورا: ”كثيراً ما كان يسأل الزوار أين يجدوا فطائر التفاح وأفضل المتاجر التي تباع فيها“.

وهذا ما دفع موظفي المركز لإجراء مسح شامل لما تقدمه المدينة للزوار. اعتمدت الطبعة الأولى من خريطة الدليل على المعلومات التي جمعوها.



مركز الاستعلامات السياحية لمدينة هيروساكي.



نومورا إيزومي تحمل نسخة من خريطة الدليل لفطيرة التفاح في مدينة هيروساكي.

طبعات لاحقه بنيت على هذا الإصدار الأول، من الصور التي جمعتها نومورا على هاتفها الشخصي لمحلات الفطائر، المقاهي، ومحلات الحلوى اليابانية التقليدية الموجودة في جميع أنحاء المدينة، بحثاً عن معلومات جديدة. ولقد اكتشفت أماكن تبيع فطائر التفاح أكثر بكثير مما كانت تتوقعه. وما أثار دهشتها بشكل خاص هو عدد متاجر الواغاشي (الحلوى اليابانية التقليدية) التي تبيع فطائر التفاح والتي تعتبر حلوى غربية. وعند سؤال أحد العاملين في هذه المتاجر صرح باستنكار ”لقد كنا نبيع حلوى فطائر التفاح منذ عقود“.

تُواصل نومورا وزملائها في مركز الاستعلامات السياحية، الكشف عن الثروات الغنية المخبئة لمحلات فطائر التفاح في مدينتهم. وبفضل جهودهم، حظيت مدينة هيروساكي بوفرة الإبداع في تقديم وبيع فطائر التفاح بجانب محلات الواغاشي وحتى صانعي حلوى بسكويت الأرز(سيمبى) لحقوا بركب الرابحين.



محل أنغيليك واحد من أكثر الموردين لفطائر التفاح في مدينة هيروساكي.



فطيرة التفاح الشهيرة لمحل أنغيليك على صفحة الإنستغرام والتي تتميز بشرائح التفاح ومربى التفاح اللذيذة فوق قاعدة من طبقات الفطير المكرمل.



فطائر التفاح المرصوصة فوق واجهة العرض الزجاجية والتي يسيل لها اللعاب في انتظار الزوار الجائعين.

خريطة الدليل لفطائر التفاح

علي الرغم من أن التفاح المقطوف حديثاً لا يتوفر إلا لفترة قصيرة، إلا أن فطائر التفاح متوفرة طوال العام، مما يجعلها عنصر جذب سياحي هام. ولإعداد خريطة الدليل لفطائر التفاح، نظم موظفو مركز الاستعلامات السياحية جلسة تذوق، حيث قارنوا بين النكهات والقوام لأكثر من 43 فطيرة مختلفة ودونوا ما يميز كل واحدة منهن.

كانت نومورا تعمل في مكان آخر، عند إصدار الخريطة الأولى عام 2010، لكنها تتذكر مدى إعجابها عندما حصلت على نسخة منها. تتذكر قائلة: ”أحببت التصميم الجميل“. “لم يكن لدي أدنى فكرة أن هناك العديد من المحلات التي تبيع فطائر التفاح في المدينة. “ومع وجود الخريطة في متناول اليد، بدأت في تجربة الفطائر المدونة في القائمة الواحدة تلو الأخرى.

الخريطة الآن، في نسختها الخامسة عشر، وغالبا ما تُعرض في البرامج التلفزيونية والمجلات النسائية عند إضافة معلومات جديدة. كما يتوفر عدد من المنتجات مزينة على شكل الخريطة، منها مجلد مستندات بلاستيكي ودفتر سجلات، كما أُنتجت نسخة من الخريطة باللغة الإنجليزية. حتى أن هناك نسخة شقيقه من خريطة الدليل لفطيرة التفاح، هي خريطة الدليل لكعكة التفاح، وقد أشرف مكتب السياحة والأتفاقيات لمدينة هيروساكي عام 2021، علي نشر كتاب يضم جميع الوصفات لفطيرة التفاح في هيروساكي.

ولقد كان موظفو مركز الاستعلامات السياحية، جوهر بناء العلامة التجارية لمدينة هيروساكي ”مدينة التفاح“. وأصبحت شعبية فطائر التفاح نعمة، لكل من بائعي ومزارعي الفاكهة.



في اتجاه عقارب الساعة من الأعلى: البضائع المتعلقة بالخريطة، معروضة في مركز الاستعلامات السياحية؛ غلاف كتاب وصفات فطيرة التفاح لهيروساكي؛ وخريطة دليل هيروساكي لكعكة التفاح.



تسجل نومورا بصدق، انطباعاتها عن حلوى التفاح التي اختبرتها، بما في ذلك تلك المصنوعة خارج مدينة هيروساكي. وبفضل بحوثها الواسعة، تمتلئ خريطة الدليل هيروساكي لفطيرة التفاح بالمعلومات الموثوقة.

تذوق عينة وخذها للبيت

تقترح نومورا لمن ليس لديهم متسع من الوقت من الزوار، والمتحيرين من كثرة الخيارات لفطائر التفاح، الذهاب لمقهى (غرفة الشاي الرمانية تايشو) والذي يقدم مختلف الأنواع من الحلوى.

يوجد مقهى غرفة الشاي في مبني خلاب على الطراز الغربي يقع في حديقة فوغيتا التذكارية، وهي منطقة ترفيهية محلية شهيرة. في اليوم الذي رزته فيه، كان مقهى غرفة الشاي يقدم تسعة أنواع مختلفة من فطائر التفاح، تشمل واحدة من محل فوتاميان، وهو صانع حلوى الواغاشي الذي كان أول من يبيع فطيرة التفاح في مدينة هيروساكي، وأخرى من مزرعة تامورا مصنوعة من تفاح كوغيوكو.



يحتل مقهى غرفة الشاي الرومانية تايشو، مبنى الطراز الغربي في حديقة فوغيتا التذكارية.



فطيرة التفاح من محل فوتاميان. صانع الحلوى اليابانية التقليدية الذي يقدم فطائر التفاح ذات النكهة الخفيفة، لأكثر من خمسين عاماً.



تحتوي فطيرة التفاح المعروضة من مقهى (استراحة الشاي اوه كلاير) على شرائح سميكة من تفاح فوغي المفروشة على قاعدة من طبقات الفطير المقرمش الهش.

يمكن لزوار مقهى غرفة الشاي الرماني تايشو تناول فطائر التفاح في المكان، كما يمكن لهم شراء أنواع مختلفة من الفطائر والاستمتاع بها لاحقاً في المنزل. كما تبيع الأكشاك في محطات القطارات والمتاجر السياحية مجموعة متنوعة من فطائر التفاح الجاهزة، مما يسمح للزوار بتذوق طعم أوموريلفترة أطول.



خمسة أنواع مختلفة من فطائر التفاح الجاهزة متوفرة في مقهى غرفة الشاي تايشو.



تتوفر منتجات مزرعة تامورا، المصنوعة من تفاح كوجيوكو المميز في مزارعها الخاصة، في جميع أنحاء المدينة. حيت يمكن رؤية الفاكهة الفاتحة للشهية من خلال الطبقة الشبكية المقرمشة.



تتميز حلوى التفاح رينغو كايدو من محل كاساي سيكا بطبقات من التفاح اللذيذ فوق الكيكة الإسفنجية الهشة، والتي تشتهر بين السياح منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وتباع في متجر بيت الساكورا في مركز الاستعلامات السياحية، وفي أماكن أخرى.

ظهر التفاح الغربي لأول مرة في محافظة أوموري عام 1875، من المفترض من احضره هو جون إنغ ، مدرس أمريكي في مدرسة تو-أو جيغوكو ، الذي شاركها مع طلابه في عيد الميلاد المجيد .

يشتهر مقهى (صالون إنغ) الواقع في الطابق الأول من السكن السابق للمعلمين الأجانب بالمدرسة، والمعروف بفطائره المقرمشة المصنوعة باستخدام إيكوجو، وهو نوع من التفاح تم تطويره في مدينة هيروساكي . ومن المناسب أن يكون المكان المسؤول عن تعريف اليابان بالتفاح لأول مرة اليوم، مكاناً حيث يمكن لأي شخص الاستمتاع بجميع أنواع فطائر التفاح اللذيذة.



السكن السابق للمعلمين الأجانب في مدرسة تو-آو جيغوكو، وهي مؤسسة تعلمية تم بناؤها وإدارتها من قبل قطاع مدينة هيروساكي.



فطيرة التفاح التي تقدم في مقهى (صالون أنغ) تحتوي على المكسرات والزبيب.

مركز معلومات مدينة هيروساكي

العنوان: 2-1 شيمو-شيروغانيتشو، هيروساكي، محافظة أو،موري

ساعات العمل: 9:00 ص حتى 6:00 م

مغلق في عطلة نهاية العام ورأس السنة الجديدة

للوصول إلى هناك: بجوار محطة Shiyakusho-mae ، على بعد 15 دقيقة بالحافلة من محطة JR Hirosaki

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، التقارير والنصوص والصور من إعداد Nippon.com)