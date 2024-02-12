اكتشاف ثقافة جومون العريقة في اليابان في موقع سانّاي ماروياما الأثري
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نافذة على الماضي
أدرجت اليونيسكو في عام 2021 موقع سانّاي ماروياما و16 موقعا آخر تعود إلى فترة جومون ما قبل التاريخ في هوكّايدو وشمال توهوكو إلى قائمتها للتراث العالمي. يمتد هذا الموقع المترامي الأطراف الواقع في مدينة أؤموري بمحافظة أؤموري على مساحة 42 هكتارا من الأراضي على طول نهر أوكيداتي والذي يُقدر أنه كان مأهولا بالسكان منذ حوالي 5900 إلى 4200 عام. تتضمن آثار الماضي التي وجدت في الموقع بقايا مساكن وغيرها من الهياكل وتلال القمامة والمقابر.
بدأت فترة جومون منذ حوالي 16500 سنة واستمرت حتى حوالي 300 قبل الميلاد. عمل اليابانيون خلال تلك الفترة بالصيد وجمع الثمار وصيد الأسماك والزراعة، بالرغم من عدم وجود زراعة منظمة أو تربية ماشية كما هو الحال في الكثير من الثقافات المعاصرة في مناطق أخرى من العالم. كان الناس آنذاك يستخدمون أواني فخارية وأدوات حجرية وأدوات مثل الأقواس والسهام وشكلوا مستوطنات صغيرة وعملوا أيضا بالتجارة عبر مسافات بعيدة مع المجتمعات الأخرى. يُظهر الفخار والتحف الأخرى المستخرجة من الموقع أن لديهم ثقافة روحية عميقة.
بدأت أعمال التنقيب في سانّاي ماروياما عام 1992 وقد ساهمت كثيرا في فهم ثقافة جومون. اكتشف الموقع صدفة أثناء تجهيز ملعب بيسبول جديد. ويقع على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات جنوب غربي محطة أؤموري على خطوط JR للسكك الحديدية، وأصبح وجهة سياحية شهيرة. توفر زيارة موقع سانّاي ماروياما للزوار فرصة استكشاف ماضي اليابان القديم عبر مشاهدة أقبية ومبان أخرى ومعروضات لقطع أثرية في متحف سانمارو وأنشطة عملية.
كنز من القطع الأثرية
يعود تاريخ سجلات الفخار والتحف الأخرى المستخرجة من موقع سانّاي ماروياما إلى قرون مضت. فعلى سبيل المثال، يشير عمل إيروكو نيكي الذي يرجع تاريخه إلى عام 1565 إلى اكتشاف الأواني الفخارية والأشكال الطينية في قرية سانّاي. إلا أن الموقع لم يحظ باهتمام كبير من علماء الآثار المعاصرين إلا بعدما كشفت خطط توسيع الحديقة الرياضية في المحافظة أن مستوطنة جومون واسعة النطاق.
كشفت أعمال التنقيب في سانّاي ماروياما عن اكتشافات جديدة ومذهلة عن الناس في فترة جومون. فقد تبين أن المناخ الشمالي القاسي قد فرض على حياة السكان الكثير من الأشياء مثل متى وأين يمكنهم الصيد. ولكن اكتشافات من بينها دليل على زراعة الكستناء وتخمير المشروبات الكحولية من الفواكه واكتشاف مجموعة واسعة من عظام الأسماك، أظهرت أن السكان تمكنوا من تسخير البيئة الطبيعية الوفيرة المحيطة بهم للاستقرار بشكل دائم في الموقع.
اكتشف آثار حوالي 650 قبوا في الموقع، ويبلغ طول أكبرها 32 مترا وعرضه 9.8 مترا. يقدر الخبراء أن المستوطنة القديمة ربما كان يقطنها ما يصل إلى 500 فرد. كما اكتشف مسار بعرض 12 مترا يمتد لمسافة 420 مترا عبر القرية، ويُعتقد أنه يربط سانّاي ماروياما بالساحل. كشفت أعمال التنقيب في القبور العديدة التي تصطف على جانبي الطريق عن أدوات دفن مثل رؤوس السهام وقلادات مصنوعة يدويا.
يُظهر اكتشاف القطع الأثرية المصنوعة من حجر السج من هوكّايدو وجزيرة سادو إلى جانب حجر اليشم من إيتوئيغاوا في محافظة نيغاتا والعنبر من كوجي في محافظة إيواتي أن المستوطنة لم تكن معزولة على الإطلاق ولكنها كانت جزءا من شبكة تجارية بعيدة المدى.
كان الاكتشاف الأهم في الموقع هو ثقوب أعمدة لمبنى كبير يقدر ارتفاعه بـ 20 مترا. تصطف الثقوب الستة في ثلاثة خطوط متوازية ومتباعدة بمقدار 4.2 متر، ما يشكل دليلا على أن بناة الهيكل استخدموا تقنيات مسح متطورة. واحتوت العديد من الثقوب على بقايا أعمدة من خشب الكستناء يبلغ قطرها مترا واحدا، والتي تم حرقها عمدا عند القاعدة للحماية من التربة الرطبة، وهو إجراء فعال ساعد أيضا في الحفاظ عليها في العصر الحديث. ومن غير الواضح لأي غرض كان يستخدم هذا المبنى، لكن البعض يعتقد أن الهيكل كان له أهمية في ممارسة الطقوس. وأيا كان دوره، فإن حجم الهيكل يشكل دليلا على المهارة الفنية للبنائين في فترة جومون.
تصدّر اكتشاف ثقوب الأعمدة في عام 1994 عناوين الأخبار وأثار الاهتمام القومي بثقافة جومون. وردا على ذلك، سارع محافط أؤموري كيتامورا ماسايا إلى إلغاء الخطط الخاصة بملعب البيسبول وتحويل التركيز بدلا من ذلك للحفاظ على الموقع ودراسته. وفي عام 2000، منحت الحكومة المركزية سانّاي ماروياما مكانة تاريخية خاصة، وعلى مدى السنوات الثلاث التالية، صنف حوالي 2000 قطعة أثرية مستخرجة من الموقع كممتلكات ثقافية مهمة، وهذا ما شكل قوة دافعة لإدراجه على قائمة اليونيسكو في وقت لاحق.
رؤية ثقافة جومون عن قرب
يمكن لزوار سانّاي ماروياما استكشاف الموقع بأنفسهم، ولكن يوصى بالانضمام إلى إحدى الجولات الإرشادية المجانية المتوفرة باللغة الإنجليزية أيضا عند الطلب، من أجل فهم أهمية الموقع بشكل أفضل. تستمر الجولة حوالي ساعة ويتم إدارتها من قبل مرشدين متطوعين يقدمون معلومات حول كيفية عيش شعب جومون وأعمال التنقيب المبكرة وغيرها من التفاصيل الرائعة.
لا يزال الخبراء يحاولون تكوين صورة كاملة للحياة في تلك المستوطنة المترامية الأطراف. كما تستمر أعمال التنقيب وتضاف اكتشافات جديدة بانتظام، ما يساعد في توسيع فهم ثقافة جومون.
يمكن للزوار بعد التجول في تلك الأراضي، الانتقال إلى مركز سانّاي ماروياما جومون الثقافي لمشاهدة معروضات القطع الأثرية في متحف سانمارو، من بينها حوالي 500 قطعة أثرية مسجلة كممتلكات ثقافية مهمة. وإلى جانب تلك التحف الفنية، هناك لوحات كبيرة ونماذج بالحجم الطبيعي توضح بالتفصيل الأنشطة اليومية لشعب جومون والتي تساعد على إعادة إحياء ماضي اليابان القديم.
وتوجد غرفة العمل في الجانب الآخر من المتحف وهي ذات جدران زجاجية بحيث يمكن للزوار مشاهدة العمال وهم يقومون بترميم وإعادة صنع القطع الأثرية المحفورة. كما يوجد بجوارها مقطع عرضي طبق الأصل لأحد تلال الموقع يحتوي على أكثر من 5000 قطعة فخارية في طبقات مختلفة.
تباع هدايا تذكارية في متجر المتحف، الذي يقدم نسخا طبق الأصل من التحف المعروضة أو يمكن للزوار تجربة صنع نسخ عن القطع الأثرية مثل تماثيل طينية مصغرة أو حبات خرز مقوس في استوديو المتحف بأنفسهم. كما يوجد أيضا مطعم يقدم أطباقا تضم أطعمة من فترة جومون مثل الكستناء والجوز وسلالات قديمة من الأرز.
يمكن الجمع بين جولة في سانّاي ماروياما ورحلة إلى الدوائر الحجرية في كوماكينو، وهي أيضا أحد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو وتقع على بعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة، ما يوفر جانبا رائعا آخر للحياة في فترة جومون.
موقع سانّاي ماروياما الأثري
- العنوان: محافظة أؤموري، أؤموري، سانّاي، أزا ماروياما 305.
- ساعات العمل: من شهر أكتوبر/تشرين الأول حتى شهر مايو/أيار يفتتح من 9:00 صباحا حتى 5:00 مساء، خلال عطلة الأسبوع الذهبي ومن 1 يونيو/حزيران إلى 30 سبتمبر/أيلول من الساعة 9:00 صباحا حتى 6:00 مساء.
- أيام العطل: يغلق يوم الاثنين الرابع من كل شهر ومن 30 ديسمبر/كانون الأول إلى 1 يناير/كانون الثاني.
- رسم الدخول: البالغون 410 ين، طلاب المدارس الثانوية والجامعات 200 ين، طلاب المرحلة الإعدادية والأصغر سنا مجانا.
- الوصول: حوالي 30 دقيقة من محطة أؤموري سيرا على الأقدام أو على متن حافلة المدينة (المتوجهة إلى سانّاي ماروياما)، 15 دقيقة على متن حافلة نيبوتان غو المكوكية.
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص والصور من Nippon.com. صورة العنوان: نسخة عن المباني التقليدية في موقع سانّاي ماروياما الأثري).