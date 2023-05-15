تجديد صورة المراحيض العامة بأفكار مبتكرة لتصبح نقطة جذب جديدة في طوكيو!

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قام مشروع ”THE TOKYO TOILET“ بإنشاء مراحيض عامة مريحة وذات لمسات فنية، صممها مبتكرون عالميون في حي شيبويا، واحدا تلو الآخر. وفي الرابع والعشرين من شهر مارس/آذار من عام 2023، بدأ استخدام ”مرحاض نيشيساندو العام“، وتم الانتهاء من جميع المراحيض السبعة عشر. وفي هذه المقالة سنقوم بالتعريف بالمراحيض الأربعة الغنية بسماتها الفردية، والتي تم الانتهاء منها في هذا العام.

المراحيض العامة الفنية التي جذبت الانتباه من خلال ”المراحيض الشفافة“

تم الترويج لمشروع ”THE TOKYO TOILET“ من قبل حي شيبويا ومؤسسة نيبون بهدف إزالة الصورة النمطية عن المراحيض العامة والمتمثلة بـ ”4K (الحرف الأول من الكلمات اليابانية التالية: Kitanai (وسخ)، Kusai (كريه الرائحة)، Kurai (مظلم)، Kowai (مخيف))“، من خلال التصميم المبتكر والخيال الحر.

ويشارك في إنشاء هذا المشروع المهندس المعماري السيد أندو تاداو، والسيد إيتو تويو، والسيد كوما كينغو، بالإضافة إلى أعضاء بخلفيات متنوعة ينشطون عالميا مثل المخرج الفني السيد ساتو كاشيوا، ومنتج الأزياء السيد NIGO، ومصمم المنتجات السيد مارك نيوسون. وتم افتتاح المراحيض المكتملة واحدا تلو الآخر منذ شهر أغسطس/آب من عام 2020.

وتم افتتاح ”مرحاض نيشيساندو العام“ الذي صممه السيد فوجيموتو سوسوكي منتج التصميمات في معرض إكسبو أوساكا-كانساي الدولي لعام 2025، في الرابع والعشرين من شهر مارس/آذار، وبهذا يكون قد تم الانتهاء من جميع المراحيض السبعة عشر التي تم التخطيط لإنشائها.



المهندس المعماري السيد فوجيموتو مصمم مرحاض نيشيساندو العام القائم على مفهوم ”الآنية والينبوع“.

لقد انتشر ”المرحاض الشفاف“ لمصممه السيد بان شيغيرو، ضمن المرحلة الأولى لنفس المشروع، في وسائل التواصل الاجتماعي، ولفت الانتباه من جميع أنحاء العالم بشكل مفاجئ. وهو مرحاض يعمل بآلية مبتكرة حيث يكون شفافا تماما عندما لا يكون فيه أحد، بينما يصبح غير شفاف عند الدخول إليه وإغلاقه. ومن خلال كونه ”شفافا“ فإنه يحافظ على نظافته من الداخل ويضمن الأمان حيث لا يمكن للأشخاص المشبوهين الاختباء في داخله.

وبعد ذلك أيضا، حصل ”المرحاض الذي لا يحتاج لاستخدام اليدين“ (ساتو كازو/Disruption Lab Team)، والذي تم الانتهاء منه في شهر أغسطس/آب من عام 2021 على جائزة تصميم عالمية، وأصبح حديث الساعة في كثير من الأحيان. وفي الوقت الحالي يقوم المخرج العبقري الألماني فيم فيندرز بإنتاج فيلم تدور أحداثه في مراحيض مشروع ”THE TOKYO TOILET“، ومن بطولة الممثل الياباني الشهير ياكوشو كوجي. ومن المقرر أن يتم عرضه خلال عام 2023، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا هو أيضا.



المرحاض الشفاف في ”حديقة هارونو أوغاوا كوميونيتي“ والذي يتم تنظيفه بالسوائل مرة في الشهر.



مرحاض ”حديقة ناناغودوري (Hi Toilet)“ الحاصل على الميدالية الذهبية لجائزة ”iF DESIGN AWARD 2022“ وهي إحدى جوائز التصميم الثلاث الكبرى في العالم، وأمامه المخرج الإبداعي السيد ساتو كازو.

أهمية الصيانة والاستخدام المستقبلي

بإعادة النظر إلى المراحيض السبعة عشر مرة أخرى، فإنه من المثير للإعجاب وجود العديد من المراحيض ناصعة البياض. وقال السيد فوجيموتو ”إن اللون الأبيض مرئي للغاية، ويعطي شعورا بالنظافة، لذلك يبدو متلألئ في المدينة حيث يوجد الكثير من اللون الرمادي“، و”لكن، من الصعب استخدامه في المراحيض العامة، لأن الأوساخ تظهر بسهولة. وهذا المشروع يركز أيضا على الصيانة، لذلك فإن القيود على المبتكرين قليلة، وتمكنوا من خلق الأفكار بحرية“.

في مشروع TOKYO TOILET THE، بالإضافة إلى التنظيف المنتظم ثلاث مرات في اليوم، فإنه يتم إجراء فحص شهري للمرحاض، وتنظيفه بالسوائل باستخدام مذيب خاص، وإجراء الصيانة مرة واحدة سنويا للجدران الخارجية وأجهزة الإضاءة. ومن خلال خطة الصيانة الشاملة، فإنه لم يتم الحفاظ على فضاء مريح فحسب، بل تم أيضا تحقيق شروط صعبة مثل الحفاظ على الجدران والأرضيات ناصعة البياض، ومراحيض محاطة بالزجاج، وتصاميم تستخدم الكثير من الخشب الطبيعي.



”مرحاض المخرج الغربي لمحطة إيبيسو العام“ الذي صممه السيد ساتو كاشيوا يركز على النظافة والاطمئنان، وأُطلق عليه اسم ”WHITE“.



من الصعب أيضا صيانة ”مرحاض حديقة نابيشيما شوتو (ممرات الغابة)“ للسيد كوما كينغو (على اليمين) الذي قام باستخدام خشب الأرز في تصميمه. على اليسار السيد ساساكاوا، المدير التنفيذي لمؤسسة نيبون.

عندما بدأ المشروع، قال السيد ساساكاوا جونبي المدير التنفيذي لمؤسسة نيبون ”إن هذا المشروع سيكتمل بنسبة 50% عند الانتهاء من بناء المراحيض. ومن الآن فصاعدا، سيكون من المهم معرفة كيفية استخدام الناس لها“. حيث سيتم إظهار القيمة الحقيقية للمشروع عندما يتم الحفاظ عليها نظيفة وجميلة بعد ذلك أيضا.

ويتزايد عدد معجبي الهندسة المعمارية ومحبي الفن الذين يقومون بزيارة شيبويا لمشاهدة مراحيض المبتكرين المفضلين لديهم، وقد بدأ الحي بالتحرك لجعلها موارد سياحية. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، تمت إقامة ”جولة بالحافلة حول مراحيض THE TOKYO TOILET“ برعاية جمعية السياحة في حي شيبويا. وكان هناك الكثير من الأنشطة خلال تلك الجولة، مثل مشاهدة مشاهد التنظيف، والاستمتاع بحفلات التعارف، وليس فقط مشاهدة المراحيض، الأمر الذي لاقى استحسانا من المشاركين، لذلك يتم التخطيط لإقامة تلك الجولة بشكل دوري.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على نشر المعلومات، كالقيام بتنفيذ فعاليات موجهة للأطفال لتجربة تنظيف المراحيض، والتعريف بأهمية المرافق العامة. ويُقال إنه سيتم تعزيز تحقيق مجتمع يحترم التنوع في المستقبل أيضا، من خلال المراحيض التي يمكن لأي شخص استخدامها بشكل مريح، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو ، وذلك بالانطلاق من .



انطلقت جولة الحافلة الأولى من ”مرحاض حديقة جينغو دوري (أمايادوري)“ الذي صممه السيد أندو تاداو.



تم تعليق صورة مرحاض كل مبتكر في داخل الحافلة.



أطفال يقومون بتجربة تنظيف مرحاض حديقة إيبيسو في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022.

”مرحاض أوراساندو العام“ (سينداغايا 4-28-1، الافتتاح بتاريخ 20/1/2023)

لقد ظهر مرحاض بسيط مصنوع من الخرسانة أسفل طريق العاصمة السريع بالقرب من تقاطع كيتاساندو على طريق ميجي. ويذكرنا السقف المصنوع من الألواح النحاسية والجدران الحجرية كتلك الموجود في الأضرحة أو المعابد بالفن المعماري الياباني التقليدي. وتم تصميمه من قبل الأسترالي السيد مارك نيوسون. وهو مصمم منتجات شهير في الوقت الحالي، حيث يقوم بالمشاركة في تصميم منتجات لوي فيتون وساعة أبل الذكية.

ولون المرحاض من الداخل موحد باللون الأخضر المزرق الذي يعطي شعورا بالنظافة. والسقف النحاسي سوف يُغطى بصدأ يسمى ”صدأ النحاس“ يتشكل على مدى سنوات عديدة، ويتغير لونه مع مرور الوقت. ويمكن القول إنه مرحاض يجعلك ترغب في زيارته بين الفينة والأخرى لترى مراحل انسجامه مع اللون الأخضر في الداخل.



مرحاض أوراساندو العام القريب من مدخل يويوغي في ضريح ميجي جينغو.



عند النظر عن كثب، فإن الجدار الحجري مثير للإعجاب. السقف النحاسي هو ”سقف مينوكو“ الياباني التقليدي الذي يقوم بتشكيل خطوط منحنية قليلا.



تم تجهيز المساحات الداخلية الخضراء التي تعطي شعورا بالنظافة بأحدث تجهيزات المراحيض.



عندما يلتصق& صدأ النحاس بالسقف، فإنه سينسجم مع اللون الأخضر في الداخل، وسيتغير الانطباع العام.

”مرحاض هاتاغايا العام“ (هاتاغايا 3-37-8، الافتتاح بتاريخ 22/2/2023)

لقد سعى الفريق بقيادة الأستاذ مايلز بنينجتون من معهد العلوم الصناعية في جامعة طوكيو إلى إنشاء فضاء مجتمعي، وليس مجرد مرحاض عام. واستنادا إلى مفهوم ”…With Toilet“، قام الفريق بإنشاء فضاء يمكن استخدامه كمكان للانتظار، أو مساحة للعرض، أو متجر مؤقت.

ومن المفترض أن يتم استخدام الجدار ناصع البياض لعرض الأعمال الفنية وإسقاط شاشة جهاز العرض. ويمكن تشكيل مقعد بسيط عن طريق سحب عواميد الحواجز المخفية تحت الأرض ووضع الخشب الذي سيصبح مكان الجلوس فوقها. وبالاعتماد على واحد وثلاثين عمودا، يمكن تغيير تصميم المقاعد إلى شكل مقاعد قاعات المحاضرات أو شكل دائري.



مرحاض هاتاغايا العام الذي يوجد عند تقاطع طريق ناكانو وطريق سويدو حيث يسير الكثير من المشاة.



يمكن تغيير أماكن المقاعد التي تستخدم عواميد الحواجز بحرية.



يحتوي المرحاض على تجهيزات متعددة مثل مقعد الأطفال ولوح تغيير الملابس، ويمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين لديهم فُغرات.

”مرحاض ساسازوكا ريوكودو العام“ (ساسازوكا 1-29، الافتتاح بتاريخ 10/3/2023)

للوهلة الأولى، يعطي المظهر الخارجي المليء بالصدأ انطباعا بأنه من الصعب الاقتراب منه، لكن التصميم الواسع يجعل من السهل على الكراسي المتحركة والعربات فعل ذلك. وقد تم الأخذ بعين الاعتبار العديد من الأمور بحيث يمكن استخدامه باطمئنان، كالقيام بجعل مرحاض الأطفال في الجانب الأمامي بحيث يمكن للوالدين رؤيته بسهولة، وجعل السطح الزجاجي لإدخال النور واسعا. إنه عمل فني للسيدة كوباياشي جونكو التي شاركت في تصميم أكثر من 250 مرحاضا عاما، والتي تشغل منصب مديرة جمعية المراحيض اليابانية.

إنه تصميم فريد من نوعه يجمع بين الأسطوانات ذات الارتفاعات المختلفة، وتم تصميمه بشكل يعطي شعورا بالمتعة، كمشاهدة الحافة الصفراء الزاهية بدلا من الخرسانة المرتفعة عند النظر إلى أعلى. ويتغير تناغم لون الصدأ على الألواح الفولاذية عاما بعد عام، الأمر الذي يجعلك ترغب بزيارته بين الفينة والأخرى.



مرحاض ساسازوكا ريوكودو العام الذي يوجد أسفل سكة قطار خط كيئو. المظهر الخارجي المغطى بالصدأ له تأثير كبير.



تم وضع زجاج على الجانبين وفي الخلف لإدخال النور. الجزء الداخلي مضيء ويعطي شعورا بالاطمئنان.



ربما تم تشبيه الحافة الصفراء بالبدر، حيث يتخللها رسومات للأرانب والهلال.



الأسطوانتان المنخفضتان بالقرب من المدخل هما مبولة ومرحاض مخصصان للأطفال.

”مرحاض نيشيساندو العام“ (يويوغي 3-27-1، الافتتاح بتاريخ 24/3/2023)

قام بتصميمه السيد فوجيموتو سوسوكي، المهندس المعماري الذي قام بتصميم ”السقف الكبير (الحلقة)“ رمز معرض إكسبو أوساكا-كانساي الدولي لعام 2025، والذي أصبح حديث الساعة. وبالنظر إلى أن ”المراحيض العامة هي أماكن يوجد فيها ماء ومشتركة بين الجميع“، فقد قام بخلق فضاء مثل الواحة الحضرية يقوم على مفهوم ”الآنية والينبوع“.

ويمكن استخدام مكان غسل اليدين في الجزء المنحني الأمامي من جهة كل من الممر والرصيف في داخل المرحاض، ويحتوي على ستة صنابير مياه على ارتفاعات مختلفة. ويأخذ التصميم في الاعتبار ليس فقط الأطفال وكبار السن، بل أيضا المارة الذين لا يستخدمون المرحاض. ويتميز بوظائف مثالية، حيث يوجد أيضا ”مرحاض متعدد الاستخدامات“ على الجانب.



عند النظر إليه من مسافة بعيدة، فإن التصميم المبتكر يشبه إناء الخزف الأبيض. تضيف شجرة هاينوكي الرمزية تناغما لطيفا.



مكان لغسل اليدين يمكن استخدامه من الرصيف أيضا. يتبع الماء المنحدر ويتجه نحو قناة الصرف المركزية.



المرحاض متعدد الاستخدامات الموجود على الجانب يمكن استخدامه أيضا من قبل الأشخاص الذين لديهم أطفال أو الأشخاص الذين لديهم فُغرات.



يمكن المرور عبر ممر منحنٍ جميل، لذلك فإنه يعطي شعورا بالاطمئنان من الناحية الأمنية.



مرحاض عام ناصع البياض يتوهج في وسط المدينة. يمكن رؤية فندق بارك حياة طوكيو وناطحة سحاب مبنى بلدية العاصمة طوكيو خلفه.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. المقابلة والنص والتصوير: قسم التحرير في nippon.com)